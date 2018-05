Tuấn năm nay đã 18 tuổi, cổ không có "trái cấm Adam" nổi lên như các bạn nam cùng trang lứa. Chàng trai gửi thư đến VnExpress.net bày tỏ nỗi lo lắng: "Tôi có phải con trai không?".

Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ, công tác tại Phòng khám Sức khỏe Nam giới tư vấn:

Cách đây ít lâu, một bạn cũng gặp phải vấn đề mà tôi tạm gọi là "chuyện cái yết hầu". Bạn ấy thắc mắc rằng vì sao yết hầu bạn ấy lại khá to, dù bạn là nữ. Có lẽ em cũng đang bối rối và mặc cảm như bạn gái nọ. Tôi xin cam đoan cả hai em đều hoàn toàn bình thường.

Yết hầu hay "trái cấm Adam" mà chúng ta thường nói chẳng qua là sụn giáp, một cấu trúc giải phẫu ở vùng cổ, có ở cả nam và nữ. Sụn giáp có 2 mảnh phải và trái tiếp giáp nhau tại đường giữa cổ. Ở nam, 2 sụn tạo với nhau một góc 90 độ, ở nữ là 120 độ. Do đó ta thường thấy trái cổ của nam to và nhô hơn so với nữ.

Cơ thể mỗi người là khác nhau, bao gồm cả vùng cổ như chiều dài, mô mỡ... Điều này khiến cho yết hầu có khi thẩy rõ hơn ở người này so với người khác.

Vấn đề quan trọng là không nhìn thấy không có nghĩa không có. Em chỉ việc ngửa nhẹ vùng cổ, dung tay sờ nhẹ dọc theo đường giữa cổ, sẽ sờ thấy sụn giáp của mình.

Nói như vậy, yết hầu hay sụn giáp hoàn toàn không liên quan gì đến giới tính hay khuynh hướng tính dục của một người.

Đồng tính, hay em và các bạn gọi là pê đê, là khái niệm để chỉ những người có tình cảm và hấp dẫn bởi một người cùng giới tính với họ. Như vậy đồng tính thuộc về suy nghĩ, tình cảm và chắc chắn rằng nó không liên quan gì đến yết hầu ở cổ của họ.

Em không cần mặc cảm, cũng không cần tìm cách làm cho yết hầu to ra… Thay vào đó, em hãy cố gắng học tập, năng tập luyện thể thao, đối xử tốt với mọi người, bảo đảm sẽ không ai còn để tâm đến cái yết hầu bé xíu ấy.

Thi Trân (ghi)