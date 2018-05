Ảnh: surekaa.blogspot.com.

Người chồng đầu tiên đã bỏ cô và 30 ngày sau đó kết hôn ngay với một người bạn thân thiết. Vị quan tòa cũng khẳng định cô không đủ tiền để nuôi các con, và chúng sẽ sống tốt hơn trong gia đình có cả bố lẫn mẹ.

"Tất cả những gì tôi có thể làm khi đó là khóc suốt ngày", Anderson, giờ đã 54 tuổi, sống ở bang Kansas, Mỹ, kể lại.

"Tình hình tài chính của tôi khi đó rất ảm đạm. Tôi học cách kiểm soát tiền, bán đồ cũ và làm các việc bán thời gian". Cô thậm chí còn nhặt rác ở bên đường và nhận trông người già hàng xóm để kiếm thêm thu nhập.

Nhưng đó là câu chuyện của 20 năm trước. Giờ đây, cùng với chồng mới là chủ một trang trại, bà đã đoàn tụ với ba người con lớn và có thêm hai người con nữa. Nhưng Anderson không bao giờ quên thời khắc cuộc sống của bà đã chao đảo như thế nào ở thời điểm ly hôn.

"Tôi ngậm ra rằng chuyện xảy ra với những người khác cũng giống như chuyện của mình, và chúng tôi có thể chọn cách hoặc ngồi đó mà than khóc, hoặc đứng lên và làm lại từ đầu. Ly hôn, tôi phát hiện ra rằng đó không phải là cả thế giới sụp đổ, mà là một sự bắt đầu và tôi đã trưởng thành nhờ điều đó", bà tâm sự.

Hơn một nửa số cuộc hôn nhân tại Mỹ - hơn 2 triệu vào năm 2009 - kết thúc bằng việc chia tay, theo số liệu của Ủy ban quan hệ gia đình quốc gia nước này.

Nguy cơ cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ trong vòng 5 năm sau cưới là 20%. Sau 10 năm, khả năng chia tay là 33%.

Sau sự kiện này, phụ nữ thường bị ảnh hưởng nặng nề hơn đàn ông, khi họ cố gắng xoay xở với cuộc sống mới bằng số thu nhập ít ỏi hơn, trong khi lại chịu trách nhiệm chăm con nhiều hơn và khó mà hẹn hò trở lại.

Một báo cáo đăng trên tạp chí Marie Claire cho biết chất lượng cuộc sống của phụ nữ giảm 45% sau khi ly hôn.

Stacy Schneider, một luật sư và là tác giả cuốn sách "He Had It Coming: How to Outsmart Your Husband and Win Your Divorce" (dạy phụ nữ cách giành lợi thế trước chồng trong cuộc ly hôn) nhận định phụ nữ thường sai lầm trong việc chần chừ chờ chồng dứt khoát chia tay mà không vạch ra ngay kế hoạch tài chính cho mình. Bà đã chứng kiến nhiều chị em đã quá nhút nhát hay quá ủy mị khi bảo vệ quyền lợi tài sản của mình.

Một nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu hành vi và xã hội học, Đại học bang Iowa cho thấy ly hôn không làm hưởng ngay lập lức đến sức khỏe phụ nữ, song nó để lại ảnh hưởng dai dẳng đến tinh thần, dẫn tới bệnh tật xuất hiện sau đó cả thập kỷ. Con số thực tế là 10 năm sau ly hôn, số phụ nữ bỏ chồng bị đau ốm nhiều hơn 37% so với phụ nữ có chồng.

Nguyên nhân của tình trạng này có thể là do sự cô đơn trong giao tiếp và công việc bấp bênh sau khi ly dị.

Một phụ nữ sống ở Texas cho biết, quãng đời khó khăn nhất sau khi ly hôn của chị là vừa đi làm, vừa nuôi một bé gái 2 tuổi.

"Vừa lo lắng về tài chính, tôi vừa căng thẳng trong tình cảm. Đầu tiên là tôi thiếu thời gian để chăm sóc cậu con trai của mình giống như tôi từng hy vọng, mặc cảm tội lỗi và thiếu giao tiếp với người xung quanh, cộng thêm nỗi lo về tương lai có thể xảy ra với con...". Thậm chí bà mẹ 35 tuổi này còn không có thời gian để trò chuyện với mọi người và hẹn hò nữa.

Còn Andra Brosh, một nhà tâm lý 44 tuổi, sống ở California, cũng tưởng rằng cuộc hôn nhân của mình là hoàn hảo, cho đến khi chồng cô bỏ đi với tình nhân lâu năm. Cùng với một người bạn, cô đã thành lập một website chuyên về "tái thiết cuộc sống sau hôn nhân" để trợ giúp những phụ nữ rơi vào hoàn cảnh như mình.

"Chúng tôi đã xây dựng một chương trình tổng thể để giúp mọi người vượt qua các bước hậu ly hôn", Brosh cho biết.

Với những phụ nữ tách ra từ một cuộc hôn nhân lâu năm, bà cho biết phản ứng đầu tiên thường là rất sốc. Nó cũng có thể mang lại vấn đề về sức khỏe, chẳng hạn phụ nữ quên chăm sóc bản thân, hoặc đôi khi ăn uống vô tội vạ.

"Ngay cả những người sống rất quy củ cũng sẽ ngạc nhiên nhận thấy những công việc dù là thường nhật cũng trở nên khó làm biết bao".

Phụ nữ cũng sẽ bực tức nếu bạn đời nhường hết trách nhiệm trông trẻ lại cho họ. "Đột nhiên, bà mẹ đơn thân có rất nhiều việc phải làm. Sẽ lại càng nản lòng cho họ nếu người kia có vợ mới và dường như đang trở lại thời hàng kim của mình".

Tuy nhiên, sau khoảng 10 tuần, hầu hết phụ nữ bắt đầu có những cải thiện đáng kể. Họ học được cách kiểm soát cảm xúc của mình, bắt đầu các mối quan hệ mới.

Điều này cũng đã xảy ra với Susan B., sống ở Pennsylvania.

"Khi đi đến quyết định ly dị, tôi gần như sụp đổ. Các con tôi khi đó mới 13 và 15 tuổi. Tôi đã phải bán nhà và chuyển đến thị trấn khác. Các con tôi phải chuyển trường. Nhưng sau tất cả những điều đó, chúng tôi lại sống tốt hơn nhiều. Chúng tôi phải trưởng thành lên để phù hợp với những điều kiện mới. Vâng, tuy đã vất vả, nhưng chúng tôi ngày nay đã mạnh mẽ hơn", cô tâm sự với trang ABC.

Các con cô giờ 20 và 22 tuổi, và "chúng tốt hơn bao giờ hết". "Chúng vẫn nói chuyện với cha mình, vẫn là những đứa trẻ hạnh phúc và dễ thương", người mẹ nói.

Với những phụ nữ kết hôn lâu năm, việc kết bạn mới qua mạng thường được xem là kỳ cục. "Nhưng đó không phải là điều gì đáng xấu hổ và là cách mà người ta vẫn hẹn hò ngày nay", các chuyên gia cho biết. Một số người thậm chí còn sợ hẹn hò, nhưng một khi họ đã vượt qua cửa ải này, họ sẽ cảm thấy tự do làm sao.

Còn Kathleen Johnson thậm chí đã thoát ra khỏi cuộc hôn nhân thứ tư của mình.

"Lời khuyên của tôi cho phụ nữ là: Nếu tái hôn, bạn hãy đảm bảo rằng anh ấy cũng sẵn sàng cho hôn nhân. Trò chuyện cởi mở là điều tối quan trọng, và hãy nhận thức rằng các bạn sẽ luôn giao tiếp theo cách khác nhau. Tha thứ cho nhau mỗi ngày và dành nhiều thời gian hơn để tìm ra tiếng cười, ngay từ những điều nhỏ nhặt nhất".

T. An