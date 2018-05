Công thức bí mật của cuộc hôn nhân tuyệt vời / 19 gợi ý để hạnh phúc trong hôn nhân / 9 điều không thể thiếu trong hôn nhân của bạn

Từ thực tế giữ gìn hôn nhân của mình, người phụ nữ 94 tuổi này đã viết lên cuốn sách “Fall in love for life”. Cuốn sách này đã lọt vào danh sách 100 cuốn sách bán chạy nhất trên mạng hồi tháng 1. Nó cũng đã có mặt tại nhiều hiệu sách trên thế giới. Trong cuốn sách, Barbara Cooper nêu lên nhiều điều, từ chuyện phòng the cho đến những kinh nghiệm vượt qua tranh cãi, bất đồng trong cuộc sống vợ chồng.

Dưới đây là những bài học về hôn nhân của bà theo trích lược của Redbook.

1. Về chuyện chăn gối

Tôi không thể hiểu nổi những cặp vợ chồng nói rằng họ quá bận rộn hay quá mệt mỏi để có thể lên giường cùng nhau. Trừ khi họ là những người sửa đường ban đêm hay làm việc cho một tập đoàn đa quốc gia, lệch múi giờ, tôi hy vọng họ đừng bao giờ xếp vợ/chồng vào diện không được ưu tiên. Nếu bạn muốn hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình, đừng bao giờ nghĩ rằng mình quá mệt hay quá bận rộn để quên mất tình yêu dành cho người bạn đời. Khi cuộc sống của bạn gần đi đến hồi kết, bạn sẽ nuối tiếc nếu nhớ lại đã có quá nhiều đêm bạn nói những lời xin lỗi với người bạn đời thay cho hành động ân ái.

2. Về những tranh cãi vụn vặt

Điều quan trọng đối với bất kỳ cặp vợ chồng nào là hãy cố gắng suy nghĩ trước khi nói. Nếu 2 người đang cãi nhau vì những chuyện vụn vặt và bạn nhận thấy máu mình có vẻ sắp sôi lên, hãy hít một hơi thật sâu, tình thế sẽ thay đổi. Hãy đề nghị người bạn đời của mình cũng làm như vậy. Hãy thử nói một câu có tính chất hòa giải: “Em không hiểu tạo sao điều đó lại khiến mình khó chịu, nhưng đúng là như thế đấy, anh xem có cách nào giúp em không?”. Bởi đơn giản, khi có thể thừa nhận bạn đang đánh mất sự bình tĩnh, bạn sẽ nhanh chóng giúp mình nguôi cơn giận.

3. Về việc chào đón người bạn đời của bạn mỗi ngày

Nếu bạn muốn mối quan hệ của mình có thể tồn tại và phát triển, bạn hãy học cách tập trung sự chú ý của mình vào người mà bạn yêu quý. Khi anh ấy bước vào phòng, dù chỉ là vừa từ nhà để xe sau sau khi sửa chữa một vài món đồ trong đó hay vừa trải qua một ngày dài làm việc, công việc của bạn là dừng lại bất cứ việc gì bạn đang làm, nhìn vào mắt anh ấy và bày tỏ niềm vui của bạn khi gặp lại chồng. Hành động dù rất nhỏ nhưng đem lại cho cả hai vợ chồng bạn thật nhiều niềm vui.

4. Về chuyện ngoại tình

Một số người ngoại tình bởi cho rằng khi về nhà, họ không được quan tâm chú ý. Cũng có người cảm thấy buồn bực vì những nhu cầu của họ dường như không được người bạn đời đáp ứng. Thực tế chẳng có ai có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của ta. Bạn hoàn toàn có thể sống thoải mái vui vẻ mà không nhất thiết phải được thỏa mãn tất cả mọi mong muốn của mình. Bạn không hoàn hảo, và bạn đời của bạn cũng thế. Nhưng vợ chồng bạn có thể cùng nhau làm cuộc sống trở nên dễ chịu hơn nếu cả hai cùng nghiêm túc với tình yêu của mình và cùng có ý thức giữ gìn hôn nhân.

5. Về chuyện trở thành cha mẹ

Rõ ràng, khi con cái còn nhỏ tuổi các cặp vợ chồng thường không có thời gian cho những cử chỉ lãng mạn. Nhưng điều tuyệt vời là sự lãng mạn phụ thuộc vào chất lượng chứ không phải số lượng. Vì thế tranh thủ khi bé ngủ, có thể trải một tấm thảm ngoài phòng khách, cùng nhau gọt những trái táo, đào, hay bất cứ thứ gì bạn có trong nhà, nhấp vài ngụm rượu vang và cả hai cùng tận hưởng một bữa tiệc nhỏ cùng nhau. Hãy viết những tin nhắn tình yêu cho nhau và giấu chúng trong gói bỉm của bé… Bạn có thể sáng tạo theo rất nhiều cách nếu thực sự yêu và muốn tình yêu của mình thăng hoa.

6. Về việc giải quyết khó khăn tài chính

Yếu tố quan trọng nhất giúp vợ chồng bạn vượt qua được những thời điểm kinh tế khó khăn chính là sự chân thật. Điều này có nghĩa là nếu bạn có bất kỳ bí mật tài chính nào còn giấu diếm, hãy công khai với người bạn đời. Đúng là rất khó khăn, nhưng nếu cứ để nó trong bóng tối, vấn đề sẽ càng khó khăn và trầm trọng hơn. Khi được bạn đời hỗ trợ, vấn đề sẽ trở nên đơn giản hơn. Bạn sẽ xua tan được những lo lắng căng thẳng trong đầu mình. Hãy chân thật với người bạn đời và với chính bạn. Cả hai cùng nhau lên kế hoạch đối phó với các khoản nợ và bội chi của bạn, đảm bảo bạn sẽ không bao giờ hối tiếc.

7. Về điều chỉnh để phù hợp với người bạn đời của mình

Cuộc hôn nhân bị phá hủy nhanh nhất khi hai người bắt đầu thờ ơ với nhau, "tự kỷ" trong xó nhà, cho rằng tất cả những gì nbạn đời làm cho mình là điều đương nhiên. Cuộc sống vốn phức tạp và dễ làm người ta mệt mỏi. Sẽ có rất nhiều cám dỗ khi bạn bước ra khỏi nhà. Nhà luôn là nơi đủ an toàn để chúng ta “rửa tay gác kiếm”. Tuy nhiên, thư giãn không có nghĩa là tách rời. Nếu thư giãn là cách lành mạnh để nạp lại năng lượng cho tinh thần cũng như sức lực của bạn thì tách rời sẽ bào mòn bạn và mối quan hệ của bạn. Bạn hãy nhận ra sự khác biệt này và luôn hiện hữu vì tất cả những người mà bạn yêu quý.

8. Về việc vượt qua quá khứ

Bài học quan trọng nhất mà tôi có thể cho bạn biết từ cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình là vợ chồng tôi không bao giờ lục lại quá khứ để chỉ trích nhau. Nếu có điều gì đó không hài lòng về nhau, chúng tôi cùng giải quyết hậu quả, vượt qua nó và không bao giờ khơi nó trở lại. Chúng tôi đều biết rằng, một khi vấn đề đã được giải quyết thì nó sẽ là như thế, và chúng tôi không cần phải tìm lời giải thêm một lần nữa, bởi ít nhất nó không còn thuộc về thời hiện tại nữa. Chúng tôi luôn tập trung xử lý vấn đề ngay khi nó xuất hiện, và một khi vấn đề được thông qua, chúng tôi có thể quên nó. Đây là một cảm giác rất tuyệt vời.

9. Về việc kiểm soát sự tức giận

Trong tiếng Anh, từ Giận Dữ, Tức Giận (anger) có thể tạo nên từ Nguy Hiểm (dangerous). Tôi không phải là một nhà ngôn ngữ học nhưng tôi không nghĩ đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khi bạn đã sẵn sàng tung hê tất cả mọi thứ, bạn có thể nói những điều khiến người khác tổn thương. Đừng nói điều gì khiến sau này bạn hối hận đến hết đời. Đừng tạo cơ hội cho vợ/chồng bạn có cớ oán giận bạn. Thay vào đó, hãy tìm cách kiểm soát sự tức giận của mình. Về phần mình, tôi thường nghĩ lại những cảnh mình đã hành xử như kẻ rồ dại để sau này tránh xa. Bạn có thể vỗ nhẹ đầu mình, xoa nhẹ bụng hay làm bất cứ điều gì khiến bạn tạm quên sự tức giận để có thể kiểm soát bản thân.

