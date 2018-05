Vợ quá hờ hững gối chăn / Có phải vợ gầy nên không thích 'yêu' chồng

Bất kỳ người phụ nữ nào sau khi có con đều trải nghiệm cảm giác buồn bã mỗi lần đứng trước tấm gương, trông bầu ngực xệ và nặng trĩu, cơ thể vẫn còn nặng nề từ ngày mang thai và sinh con. Cảm giác kiệt quệ ùa về mỗi đêm và điều tồi tệ nhất là bạn sẽ chưa thể tìm lại năng lượng, sự ham muốn hoặc sự tự tin với chồng trong chuyện tình dục.

Tiến sĩ tâm lý Lauren Napolitano, tác giả cuốn sách Over-Scheduled and Under-Sexed: How busyness is destroying your marriage, chia sẻ những bí quyết để đời sống tình dục của bạn trở lại bình thường sau khi sinh em bé như sau:

1. Chờ

Khi nghe điều này, quý ông có thể cảm thấy không hài lòng vì bảo họ phải chờ đợi. Việc quan hệ, thậm chí là ôm ấp hay bất kỳ hành động ân ái nào tốt nhất phải chờ cho đến khi người mẹ cảm thấy sẵn sàng. Hãy để cho người phụ nữ không cảm thấy áp lực mà phải tự nhiên để "cộng hưởng" với chồng trong những khoảng thời gian dành riêng cho cả hai.

Ảnh minh họa: News.

2. Bôi trơn

Việc chăm sóc con cái, lo lắng cho gia đình làm cạn kiệt "nguồn nước tự nhiên" của người phụ nữ. Không gì có thể diễn tả sự khủng khiếp ấy, các quý ông thường ví tình trạng này giống như ở sa mạc Sahara vậy. Trong trường hợp đó, việc sử dụng chất bôi trơn nên được cân nhắc. Nếu đã dùng mọi cách mà người phụ nữ vẫn cảm thấy đau thì hãy dừng lại. Hãy nghĩ đây là điều bình thường, không phải là vấn đề gì quá to tát. Hãy cố gắng vào lần sau thì cuối cùng mọi thứ sẽ lại bình thường.

3. Tập thể dục

Rất khó để tập thói quen vận động sau khi sinh. Việc tập thể dục sẽ giúp chị em phục hồi lại dòng chảy trong mình một lần nữa, giúp bạn lấy lại năng lượng, sự tự tin khi gần gũi chồng. "Việc dành ra một khoảng thời gian để tập thể dục sau khi sinh trong lúc nhờ ai đó trông con dùm sẽ giúp bạn giảm cân và lấy lại thể trạng cân đối nhanh chóng", tiến sĩ Napolitalo cho biết.

4. Hãy thuê người giúp đỡ nếu bạn có đủ khả năng tài chính

Nếu bạn đang cảm thấy bị kiệt sức với con nhỏ, hãy thuê người giúp việc, mặc dù điều này ảnh hưởng đến tài chính của bạn khi phải thuê một y tá phụ trông con vào ban đêm hoặc một chị giúp việc trông con trong vài giờ trưa để giúp bạn có giấc ngủ trưa. Nhờ đó mà bạn có thời gian dành cho bản thân, cho chồng để cả hai được hạnh phúc và an vui.

5. Hãy nhìn tình dục bằng con mắt khác

Thay vì xem việc quan hệ với chồng là điều vặt vãnh, hãy nghĩ về nó như một chuyện thú vị (giống như massage cơ thể vậy). Tiến sĩ Potalitalo đề nghị: "Hãy xem chuyện quan hệ với chồng giống như việc để cho anh ấy quan tâm chăm sóc mình. Đừng quá tập trung vào sự hài lòng của chàng, hãy bảo chồng làm điều mà bạn thích. Hãy xem tình dục như là một phần thưởng thay vì một nghĩa vụ hay chuyện vặt vãnh".

6. Giao tiếp

Đôi khi trong một cuộc trò chuyện nếu chỉ có một bên sẵn sàng hoặc gây áp lực quá sớm, mọi thứ sẽ không trôi chảy. Người đàn ông nên tôn trọng vợ mình để biết rằng mọi thứ cần có thời gian mới trở lại bình thường được. Bên cạnh đó, người vợ cũng cần cố gắng hiểu nhu cầu của chồng để biết cách dung hòa.

"Không ai trong trường hợp này cảm thấy dễ dàng để lấy lại phong độ phòng the. Song nếu chúng ta nghĩ về tình yêu như các mùa trong năm thì sẽ dễ chịu hơn. Thời gian sau khi có em bé giống như mùa đông, chẳng có gì trên cây, tất cả lạnh lẽo và cằn cỗi. Nhưng khi mùa xuân đến, mọi thứ đều thật tuyệt nếu chúng ta biết để cho nó tiến triển một cách tự nhiên", tiến sĩ Potalitalo nhấn mạnh. Hãy kiên nhẫn rồi yêu thương sẽ đến. Mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với ai biết trân trọng điều đó.

Ngọc Diễm (Theo Thestir)