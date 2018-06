Ngoài sữa tươi, nước trái cây, rau quả tươi, nhiều bà mẹ hiện nay đã thêm vào thực đơn mỗi sáng cho gia đình một ly sữa đậu nành thơm ngon, béo ngậy do tự tay mẹ làm. Cầm ly sữa đậu nành nóng hổi, chị Thanh Loan, ở quận Phú Nhuận nhớ lại: "Mình mê sữa đậu nành từ ngày còn nhỏ. Nhưng nhớ hồi đó mẹ làm sữa đậu nành cực lắm. Mỗi lần làm sữa là buổi tối mẹ phải lấy đậu rửa sạch, ngâm với nước 6 tiếng cho nở mềm. Sáng ra đổ đậu vào rổ cho ráo nước, rồi cho vào máy xay. Khi đậu nát thì còn phải đổ vào túi vải, lọc nước riêng, phần bã vắt kiệt nước rồi mới bỏ. Nước đậu nành mới lọc vào nồi lại được bắc lên bếp, khuấy đều, đun cho đến khi chín hẳn. Thấy mẹ làm cực nên nhiều lúc mình thèm lắm cũng không dám nói. Chỉ hôm nào mẹ rảnh rỗi mới dám nhõng nhẽo, đòi mẹ làm sữa cho uống!".

Thực đơn bữa sáng thêm phong phú với những ly sữa đậu nành. Ảnh minh họa.

Nhưng giờ, chị Loan có thể làm sữa đậu nành đều đặn mỗi ngày cho cả 6 thành viên trong gia đình. Chỉ vào chiếc máy làm sữa đậu nành Philips nằm ở một góc bếp, chị nói: "Bí quyết của mình đó. Có chiếc máy này, sáng nào mình cũng làm được sữa đậu nành cho cả nhà".

Bà nội trợ này cho biết thêm, máy có thiết kế linh hoạt nên không chỉ làm được sữa đậu nành mà còn làm được súp nhuyễn, sữa bắp, cháo bột, ngũ cốc, sinh tố trái cây... Nhờ vậy, thực đơn bữa sáng của gia đình chị ngày càng phong phú hơn.

Máy làm sữa đậu nành Philips giúp việc nấu sữa đậu nành trở nên đơn giản và an toàn hơn. Ảnh minh họa.

Không chỉ dễ sử dụng, tiện lợi, máy làm sữa đậu nành Philips còn đáp ứng một yếu tố an toàn quan trọng mà không phải máy làm sữa đậu nành nào cũng có được. Đó là sử dụng 100% dầu nhờn chuyên biệt, an toàn cho thực phẩm. Đây là yếu tố quan trọng vì trong cấu trúc máy làm sữa đậu nành, dầu nhờn bôi trơn được sử dụng chủ yếu ở hai vị trí: phần động cơ phía trong máy và mấu nối phần cán dao với động cơ. Một số nhà sản xuất hiện nay chỉ sử dụng dầu an toàn thực phẩm cho mấu nối ngoài, còn vẫn sử dụng dầu công nghiệp cho động cơ trong, dẫn đến những lo ngại về việc rò rỉ dầu trong động cơ, gây ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm cũng như nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Chị Ngọc Thuận, quận 1, TP HCM từng cân nhắc rất kỹ trước nhiều loại máy làm sữa đậu nành khác nhau, sau cùng chọn máy làm sữa đậu nành Philips cũng vì nguyên nhân đó. "Các dòng máy của hãng này được cải tiến về công nghệ và thiết kế, quan trọng hơn là được chứng nhận sử dụng 100% dầu nhờn chuyên biệt an toàn cho thực phẩm, do Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp, nên tôi yên tâm sử dụng", chị chia sẻ. Ngoài ra, sản phẩm còn được trang bị lưỡi dao thiết kế tinh giản cho việc cắt và nghiền đậu, giảm thiểu bã đậu và cho ra nhiều sữa hơn.

Ngọc Bích