Thay đổi sắc tố da là tình trạng hay xảy ra khi mang thai. Thường gặp nhất là nám da vùng mặt, thâm da các vùng kín như nách, bẹn, nếp gấp da, vùng sinh dục, đường giữa bụng, đầu nhũ hoa. Những thay đổi này sẽ cải thiện dần sau sinh. Nám da có thể tăng nếu tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời. Có thể giảm bớt hiện tượng này bằng các phương tiện che chắn khi ra đường, dùng thêm mỹ phẩm để “hoá trang”, các loại kem chống nắng. Với tình trạng thâm da vùng kín, thật ra không có cách nào giảm bớt. Nên chăng chị em hãy tự nhủ mẹ thay đổi da nhiều chứng tỏ nội tiết tố dồi dào, có nghĩa con mình đang khoẻ. Khi thai khoảng năm tháng trở đi, còn gặp tình trạng ngứa da. Có khi nặng nề đến nhiễm trùng do bà mẹ gãi nhiều làm trầy xước. Dân gian thường cho là do bé ở giai đoạn “mọc tóc” nên làm da mẹ ngứa. Khoa học giải thích bằng tình trạng ứ đọng muối mật và chỉ có thuốc chống dị ứng hay thuốc lợi mật mới làm giảm tình trạng này. Mụn cũng góp phần tàn phá nhan sắc của bà bầu. Chỉ có thể điều trị nhằm tránh các biến chứng mụn mủ, nhiễm trùng da, nhiễm trùng máu... chứ không thể hết được. Các loại thuốc vệ sinh da có thể dùng rộng rãi nhưng thuốc trị mụn nên cẩn thận, cần theo chỉ dẫn bác sĩ vì có một số thuốc cấm dùng cho bà bầu. Các loại mỹ phẩm làm đẹp hay dưỡng da cũng có thể dùng như trước. Tuy nhiên, tốt nhất là dùng những loại từng dùng, đừng cố thử loại mới, đặc biệt các loại có nhãn mác quá lạ hay không nhãn mác, thuốc “gia truyền”. Gội đầu, làm tóc, làm móng, spa... cũng không có gì để cấm cản bà bầu, thậm chí còn nên khuyến khích vì tạo thư giãn tốt, miễn là lưu ý vệ sinh dụng cụ và có tư thế thích hợp. Thay đổi ở nhũ hoa cũng là một lo lắng của các bà bầu. Thường những tháng đầu có sự gia tăng kích thước nhũ hoa, có thể làm người phụ nữ trông đáng yêu hơn. Càng về sau, ngoài tăng kích thước toàn bộ bầu vú, còn gia tăng kích thước đầu vú, tăng sắc tố quầng và đầu vú, tăng các hạt quầng, tăng mạch máu đến vùng vú, khiến nhiều bầu vú không chỉ to ra, mà trông không đẹp mắt lắm. Chưa kể, những tháng cuối thai kỳ, có khi đã có hiện tượng tiết sữa non khi sờ chạm vào vú. Tất cả những thay đổi này chỉ nhằm chuẩn bị cho việc nuôi con bú sau sinh. Một số bà mẹ có bầu ngực nhỏ hay lo lắng không biết có đủ sữa cho con. Xin hãy yên tâm, việc tiết sữa không phụ thuộc kích thước bầu ngực. Một số bà mẹ khác có thay đổi quá nhiều ở bầu ngực thì lại lo rằng không biết “nó” có trở về dáng vẻ xinh đẹp lúc trước không. Lo này là “lo bò trắng răng” bởi tất cả thay đổi chỉ là do tình trạng nội tiết lúc mang thai. Sau sinh và khi hết cho con bú, ngực lại xinh đẹp như xưa khi nội tiết trở lại bình thường. Khi thai to, bà bầu lúc này có thêm một “khối lượng” đeo phía trước. Để đảm bảo tư thế cân bằng tốt, buộc các cơ lưng phải tăng cường làm việc, cột sống lúc này phải hơi ưỡn ra đoạn thắt lưng, tư thế chân đi cũng hơi dạng ra để tạo cân bằng tốt. Do vậy, một đôi giày cao tạo dáng đẹp lúc còn con gái chỉ sẽ làm bà bầu dễ mất cân bằng hơn. Thay vào đó nên sử dụng các loại giày dép đế thấp và có độ bám dính tốt nhằm tránh trơn trượt. Dáng đi khép nép yểu điệu ngày nào cũng sẽ không còn thích hợp nữa mà có thể đã lệt bệt một hàng rưỡi, hai hàng. Đau lưng cũng là phàn nàn thường xuyên mà quý ông chồng sẽ được nghe và “phải” tìm cách giải quyết cùng với vợ mình. Nằm nghỉ ngơi là cách giảm đau tốt nhất cho bà bầu, có thể dùng thêm các loại giảm đau dạng kem bôi tại chỗ hay mát xa cơ vùng lưng. Bà bầu cũng có quyền... điệu Ý kiến truyền thống thường không thích các bà mẹ quá ăn diện trong thời kỳ mang thai, với giải thích “sẽ mất duyên cho em bé”, nhất là khi mang thai bé gái. Có người còn cho rằng: “các bà bầu đẹp quá sẽ có kết cục thai kỳ không tốt” hoặc khuyên dùng lại quần áo cũ của những bà mẹ có thai và sinh con khoẻ mạnh để lấy khước, lấy lộc... Thật ra, chuyện làm đẹp của bà mẹ không có gì sai khoa học. Tuy nhiên, trong lúc mang thai, thường có tình trạng tăng tiết mồ hôi, sự chuyển hoá trong cơ thể gia tăng, người mẹ luôn có cảm giác nóng nực. Vì vậy, làm đẹp, đầu tiên phải đảm bảo được nhu cầu thoải mái. Các loại áo bầu rộng rãi với chất liệu cotton (vải bông) thường sẽ thấm mồ hôi tốt nên được ưa chuộng hơn. Các loại trang phục với thiết kế rườm rà, nhiều loại phụ trang không nên dùng vì có thể gây nóng nực và vướng víu, nhất là khi thai lớn. Mặc áo bầu sớm hay muộn cũng là tuỳ theo ý thích mỗi người. Vẫn có thể sử dụng ngay áo bầu khi bụng chưa to để thoải mái trong sinh hoạt. Các loại trang phục sát người như quần jeans, áo pull cũng mặc được trong những tháng đầu, tuy nhiên do vùng bụng dưới bắt đầu to nên sẽ có khó khăn khi dùng quần bó sát người. Mặc đồ quá chật khi thai đã lớn sẽ làm giới hạn sự phát triển và vận động của thai nhi trong ổ bụng, có thể làm bé nhẹ ký hay có vị trí bất thường, dẫn đến sinh khó. Đó là chưa kể, khi thai vào khoảng 4-5 tháng, tử cung to và chèn vào bàng quang, gây ra tình trạng mắc đi tiểu nhiều lần, các loại trang phục quá chật hay quá vướng víu khi đó sẽ gây khó khăn. Các loại đồ lót cũng nên chọn theo tiêu chí rộng rãi, thoáng mát và thấm mồ hôi. Màu sắc chỉ mang yếu tố tâm lý, các bà bầu vẫn có thể dùng mọi màu sắc theo ý thích cá nhân. Những gam màu sáng, tươi vui sẽ đem lại cảm giác vui vẻ và sảng khoái hơn. (Theo Bác sĩ Đặng Lê Dung Hạnh, Sài Gòn Tiếp Thị)