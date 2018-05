9 tư thế ôm tiết lộ mối quan hệ của bạn / Hai anh em yêu một cô gái và câu chuyện tình 60 năm

Theo Sheril Kirshenbaum, tác giả của cuốn sách The Science of Kissing: What Our Lips Are Telling Us, thì "Hôn rất quan trọng để đảm bảo cho một cam kết lâu dài. Nó giúp duy trì mối quan hệ".

Nụ hôn là một phần không thể thiếu trong các mối quan hệ của chúng ta. Có nhiều cách thể hiện nụ hôn, và đương nhiên, mỗi một loại có thể tiết lộ rất lớn về mối quan hệ của cặp hôn nhau.

1. Hôn mơn trớn

"Single-Lip Kiss" là một nụ hôn thực sự diễn tả trọn vẹn về tình yêu. Thay vì mang đến một nụ hôn hung hăng, mỗi người chỉ tập trung hôn lên môi đối tác họ, hết người này đến người kia.

Bernard Metlzer nói: "Hạnh phúc giống như một nụ hôn". Bạn phải chia sẻ nó để tận hưởng nó. Nụ hôn này hoàn toàn là trải nghiệm của cả hai. Một người cho, một người nhận và ngược lại. Cho dù bạn mới yêu hay yêu lâu thì vẫn nên giữ kiểu liên kết này.

2. Hôn má

"The Cheek Kiss" là một nụ hôn muốn truyền đạt rằng bạn thích một ai đó. Thay vì hôn lên môi, một người đặt nhẹ nụ hôn lên má phải của người kia.

Nụ hôn này thể hiện cho tình bạn và tình cảm. Người hôn có thể có những tình cảm xúc lãng mạn với người nhận, nhưng lúc hôn thì không phải thế. Nó thể hiện sự yêu mến và muốn truyền đạt thông điệp rằng "Tôi thích bạn".

Và khi có nụ hôn này trong mối quan hệ lâu năm, nó cho thấy tình bạn vẫn đứng trên tất cả.

3. Ngậm miệng khi hôn

"The Closed Mouth Kiss" là một nụ hôn cho thấy hai bạn chưa hoàn toàn thoải mái với nhau. Một người mím chặt môi mình, không cho phép nước bọt hoặc lưỡi của người kia chạm vào.

Nụ hôn này chỉ ra rằng đây là một mối quan hệ mới. Charles Dickens nói: "Đừng bao giờ mím môi của bạn với người mà bạn đã mở trái tim". Nếu có nụ hôn này trong một mối quan hệ lâu dài, thì cho thấy đang có một bức tường ngăn cách giữa hai người.

4. Hôn kiểu Pháp

"The French Kiss" là một nụ hôn muốn khám phá người kia người hơn. Mỗi người sử dụng lưỡi của mình để khám phá bên trong miệng của người khác.

Nụ hôn này thể hiện sự thăm dò - theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Ingrid Bergman có một câu nói nổi tiếng: "Nụ hôn là một mánh lới đáng yêu được thiết kế bởi tạo hóa, để ngăn chặn lời nói khi lời nói trở nên vô dụng".

Khi những lời yêu thương dường như không đủ, hôn kiểu Pháp chính xác để đối tác của bạn biết rằng bạn muốn được gần gũi hơn và bạn muốn tiến sâu hơn nữa.

5. Nụ hôn theo kiểu người nhện

"The Spiderman Kiss" là một nụ hôn tự phát. Trong các cảnh quay của bộ phim nổi tiếng, nụ hôn lộn ngược này được thực hiện bởi những siêu anh hùng, còn người kia thì ngồi hoặc nằm xuống.

Nụ hôn này cho thấy mối quan hệ của bạn vẫn đủ làm bạn ngạc nhiên. Hai bạn vẫn chia sẻ cho nhau một cảm giác phấn khích và thường tận dụng cơ hội lẻn đến và đặt một nụ hôn bất ngờ cho đối tác của bạn.

Cho dù tình yêu mới hay đã lâu, bạn vẫn nên thể hiện kiểu hôn này để làm mới mối quan hệ.

6. Hôn cắn môi

"The Nibble Kiss" là nụ hôn đầy nhiệt huyết. Một người mang lại cho người khác một chút phấn khích khi cắn nhẹ vào môi người kia. Nụ hôn này cho thấy một niềm đam mê, và sau đó là một đời sống tình dục tốt đẹp. Nếu hai bạn thỉnh thoảng hôn kiểu này, nó sẽ còn làm mối quan hệ tốt hơn nữa.

7. Nụ hôn dịu dàng

"The Gentle Kiss" là kiểu mỗi người nhẹ nhàng hôn lên đôi môi người khác, không dùng nhiều lực.

Học giả Sheril Kirshenbaum viết, "Chỉ cần một bàn chải quét nhẹ trên môi cũng đủ kích thích rất lớn lên bộ não". Nụ hôn này thể hiện sự trêu chọc và muốn kéo dài sự hài lòng. Nó cho thấy một mức độ thoải mái sâu sắc giữa hai người.

8. Nụ hôn lên mí mắt

"The Angel Kiss" là nụ hôn mang đến cảm giác an toàn. Một người nhẹ nhàng hôn lên mí mắt người khác khi khi họ đang ngủ, như một lời nhắc nhở rằng bạn luôn dõi theo họ.

Nụ hôn này cho thấy sự chăm sóc nhau là rất quan trọng. Hai bạn tin tưởng nhau, và người này sẽ bảo vệ người kia trước mọi khó khăn, thử thách.

9. Hôn ngấu nghiến

"The Sloppy Kiss" là một kiểu hôn nói về sự ham muốn tình dục. Mỗi người hôn cẩu thả người kia.

Học giả Sheril Kirshenbaum viết: "Đàn ông có xu hướng thể hiện một sở thích ướt át, cẩu thả bằng những nụ hôn mở rộng miệng". Điểu này không phải để nói rằng phụ nữ sẽ không thích nó.

Nụ hôn này cho thấy mức độ tình cảm là thứ yếu so với khía cạnh sinh lý. Bạn đừng nên ngạc nhiên nếu nụ hôn này nhanh chóng dẫn đến phòng ngủ.

10. Hôn "chụt"

"The Peck" là nụ hôn "chụt" rất nhanh chóng lên môi người kia. Tác giả Sheril Kirshenbaum viết: "Nụ hôn nhiều khi như là phép thử. Nó cho chúng ta biết có nên theo đuổi một mối quan hệ".

Khi nụ hôn này xuất hiện trong một mối quan hệ lâu dài, nó cho thấy một sự thoải mái với nhau.

11. The Butterfly kiss

"The Butterfly Kiss" là một kiểu hôn không liên quan đến môi. Hai người đưa mắt họ càng gần nhau càng tốt và chạm lông mi vào nhau.

Nụ hôn này nói về tình yêu tuổi trẻ. Rất hiếm khi bạn thấy những cặp vợ chồng lâu năm sử dụng loại này để bày tỏ tình yêu của họ. Khi có nụ hôn đầy sự phấn khích và mới mẻ này, nhiều khả năng sẽ thúc đẩy một mối quan hệ hơn là các kiểu hôn khác.

Bảo Nhiên (Theo Littlethings)