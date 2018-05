Mới hẹn lần đầu bạn trai đã đòi ôm hôn / Bạn trai chỉ muốn yêu, không muốn cưới

Trước khi yêu nhau, hai đứa đã là bạn thời gian dài. Em cảm mến tính anh hiền lành, đàng hoàng, chịu khó, lại khéo giao tiếp, nhưng chính vì thế mà em rất lo. Từ khi anh đi làm, công việc đòi hỏi anh phải đi tiếp khách nhiều. Em cứ lo sợ nếu anh ấy cứ đi như thế, gặp nhiều cô gái xinh đẹp hơn em, anh sẽ dễ dàng thay lòng đổi dạ.

Suốt thời gian yêu nhau, em và anh chưa một lần "vượt rào". Hôm rồi em ngỏ ý bảo anh tính chuyện đám cưới, anh nói chờ một thời gian nữa để công việc ổn định đã. Nhưng em thấy lo lắm, cứ nghe chuyện người này người kia yêu nhau lâu rồi chán nhau, không muốn cưới, có khi nào chuyện của em cũng như thế? Em phải làm sao để bảo vệ tình yêu bây giờ? (Tâm).

Trả lời:

Chào Tâm,

Yêu nhau đã 6 năm nhưng bạn luôn phập phồng lo lắng và bất an, sợ bạn trai thay lòng đổi dạ chỉ vì ám ảnh những câu chuyện tình yêu ngang trái bạn từng nghe. Tôi tự hỏi nếu ngày nào cũng sống với tâm trạng đó, liệu bạn có đủ sức khỏe cả thể xác lẫn tinh thần để đợi đến ngày hạnh phúc đang mong đợi không?

Nếu bạn tin vào những gì mình từng chứng kiến thì chẳng khác nào bạn đã tiên đoán được ngày định mệnh cho tình yêu của mình. Khi sống với suy nghĩ hiện có, chẳng khác nào Tâm đang tự “mua dây buộc mình” bởi chính những bất an, lo lắng và sợ hãi do chính bạn tạo ra. Đôi khi chính suy nghĩ nghi ngờ hoặc những lời nói, việc làm như vậy là nguyên nhân gây rạn nứt, đổ vỡ tình cảm, gây tổn thương, tâm lý không thoải mái cho người yêu của bạn đấy.

Bạn thân mến, người ta nói rằng "Hạnh phúc là con đường ta đi chứ không phải chỉ là điểm đích ta đến". Còn bản thân Tâm đang nhắm đến cái đích hạnh phúc nhưng hành trang bạn mang theo toàn những bất an, lo lắng và sợ hãi. Hành trang ấy chẳng những không mang lại hạnh phúc trên hành trình mà còn cản trở việc đến đích của bạn nữa.

Do vậy, bạn hãy biến những bất an, lo lắng thành sự bình an và niềm vui để cảm nghiệm, tận hưởng hạnh phúc từng ngày mà tình yêu mang lại. Điều quan trọng là hiện tại, bạn thấy yêu anh ấy nhiều hơn, còn anh ấy thì vẫn yêu, vẫn quan tâm và còn biết giữ gìn cho bạn nữa.

Khi lo lắng mình không giữ được tình cảm, lo sợ anh ấy thay lòng đổi dạ, chính là lúc bạn đang không tin vào bản thân cũng như thiếu sự tin tưởng vào người yêu mình. Nếu tin tưởng nhau thì cho dù công việc anh ấy có tiếp xúc với nhiều người, Tâm vẫn cảm thấy an tâm và tự tin vào tình yêu và vào bạn trai của mình.

Theo như bạn chia sẻ, do phải lo cho tương lai nên phải một thời gian cả hai mới tính chuyện cưới xin. Đây là khoảng thời gian thử thách không dễ vượt qua đối với một người hay lo lắng như bạn và với mối tình đã có “thâm niên” 6 năm. Để hạn chế những lo lắng, tốt hơn cả bạn và anh ấy cùng ngồi lại và lên những kế hoạch, dự định cụ thể để có mục tiêu phấn đấu cũng như có được sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai của mình.

Để duy trì tình cảm trong những năm tiếp theo, điều Tâm nên làm trước hết là bớt đi những lo lắng và hãy tin tưởng vào tình yêu của mình. Cùng với tình yêu thương và sự quan tâm chăm sóc, bạn và anh ấy hãy luôn biết cách làm mới tình yêu để tránh cảm giác nhàm chán, thậm chí là mệt mỏi khi ở bên nhau. Tâm cũng nên biết cách làm mới mình để luôn có được sự lôi cuốn và hấp dẫn trong mắt ban trai. Bên cạnh đó, giữ gìn bản thân có lẽ cũng là điều bạn nên để ý vì không ít trường hợp tình cảm trở nên lạnh nhạt sau khi đã “ăn trái cấm”.

Tâm thân mến, qua những chia sẻ trên hy vọng bạn sẽ biết mình nên làm gì để không làm tổn hại đến tình yêu của mình. Chúc cho tình yêu của bạn luôn mãi bền đẹp và hạnh phúc.