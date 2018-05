Khó lấy chồng vì quá thông minh / Điểm trừ cho những chàng thích săm soi

Tôi và anh yêu nhau gần một năm. Quãng thời gian không dài nhưng giữa hai người có rất nhiều kỷ niệm. Tôi đang học ở một trường về tài chính, còn anh học đại học kinh tế. Trong thời gian yêu nhau chúng tôi ít khi giận nhau, vì tôi hay nhường anh, giận dỗi một lát là lại thôi. Anh ấy là một người rất lạnh lùng, không hay thể hiện tình cảm ra bên ngoài, và theo như bạn bè nhận xét thì anh là người rất vô tâm, không quen chăm sóc người khác. Tôi đến với anh chỉ vì một lẽ anh là người lành tính, không chơi bời, cờ bạc rượu chè mặc dù gia đình có điều kiện.

Yêu anh được một thời gian, có lần tôi về nhà anh chơi nhưng chỉ với tư cách bạn bè, ăn cùng một bữa cơm, anh không giới thiệu gì cả. Khoảng 2 tháng sau, anh nói chia tay. Trước đó, tôi gặng hỏi lý do thì mới biết gia đình anh chê tôi bé, sợ yếu, nhà tôi lại ở xa nhà anh. Anh cũng bảo anh đang dần hết yêu tôi... Tôi rất sốc khi nghe những điều này. Tôi sinh ra trong một gia đình bố mẹ làm công chức, đủ điều kiện để lo cho tôi có một công việc đàng hoàng ổn định.

Tôi đã cố níu kéo anh nhưng anh cương quyết. Sau khi chia tay, anh lao vào điện tử. Có vài lần tôi nhắn tin nhưng anh rất lạnh lùng, nên tôi cũng không nhắn tin nhiều. Tôi vẫn có tư tưởng níu kéo anh quay lại. Rất mong có lời khuyên để giúp tôi có phương hướng. (Hải Hà)

Ảnh minh họa: Rgbstock.com.

Trả lời

"Xin chúc mừng" - Đó là điều đầu tiên tôi muốn nói ngay khi vừa đọc xong câu hỏi của bạn. Đừng nghĩ tôi đang giễu… Thực sự bạn là một cô gái tuyệt vời và hết sức may mắn. Các cụ ngày xưa nói quả không sai “Ở hiền gặp lành”.

Dù chưa gặp mặt, chưa được tiếp xúc nhưng qua những dòng thư ngắn ngủi, tôi và bất cứ ai cũng có thể khẳng định rằng bạn rất giống một thiên thần. Đầu tiên là về hình dáng, 1,5m, thật may vì bạn lại xinh xắn đến vậy, nếu không thì tôi không tưởng tượng được một thiên thần cao hơn sẽ ra sao. Tôi nhắm mắt vào và nghĩ, đó hẳn là một cô gái đáng yêu, với đôi cánh trắng muốt và nụ cười nhẹ như lông vũ. Vậy nên hãy tự tin, vì dù không cao lớn “bạn vẫn khiến người khác phải ngước nhìn”.

Còn về mặt tính cách, chắc hẳn bạn là cô gái mà nhiều chàng trai mơ ước được ở bên. Bạn rất chung thủy, nhẫn nại, dịu dàng và quan tâm đặc biệt đến người yêu, ngay cả khi không nhận được sự đáp lại tương xứng. Theo cách nào đó, bạn là người muốn cho đi, chứ không để ý đến việc nhận về.

Bạn làm tôi nhớ đến một câu chuyện cổ tích đã đọc, mặc dù trước đây vẫn ghét vì cho rằng nó không có hậu. Đại thể là thế này: Hoàng tử A kết hôn với công chúa B, đó là nàng công chúa xinh đẹp, đức độ và tài năng nhất thế gian. Hai người chung sống được một thời gian thì chàng ra đi sau khi viết thư để lại, nói rằng mình không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân và sẽ đi tìm một người vợ thật sự dành cho mình.

Một năm dài chờ đợi, công chúa B quyết lên đường tìm chồng, nàng hóa trang thành một thương gia giầu có. Cuối cùng, sau những hành trình dài, nàng cũng tìm được chồng trong bộ dạng hành khất, đói rét và hoàn toàn chẳng nhận ra vợ sau chiếc mặt nạ nam giới.

Hóa ra, chàng ta đang say mê công chúa C, một cô gái kiêu ngạo, lạnh lùng và tàn nhẫn. Cô lấy tình yêu ra làm trò đùa và khiến những kẻ say mê mình phải chịu cuộc sống khổ sở sau khi thua cuộc trong trò chơi cầu hôn. Thương chồng, công chúa B dùng mọi cách giúp đỡ để chàng lấy được công chúa C.

Trong đám cưới của hai người, vẫn với tư cách một người bạn. Nàng gửi một lá thư nói rõ sự việc cùng lời nhắn nhủ: “Anh hãy đến với tình yêu đích thực của mình, em hoặc cô ấy”. Quả thật, ngay sớm hôm sau, Hoàng tử A đến tìm công chúa B. Nhưng chàng không đi một mình mà có cả công chúa C đi theo. Hai người quỳ xuống, xin nàng thứ lỗi vì không thể xa nhau, dù rất trân trọng và nể phục những gì nàng đã làm cho mình.

Ngày nhỏ, tôi rất bực bội sau khi đọc xong câu chuyện, vì nghĩ rằng chàng hoàng tử A là người ngu ngốc. Ai lại bỏ rơi người vợ tuyệt vời đến vậy để đến với một công chúa xấu xa, ích kỷ và mưu mô. Nhưng bây giờ, sau rất nhiều trải nghiệm, tôi biết rằng tình yêu có lý lẽ riêng của nó, không phải cái gì tốt, cái gì đẹp, cái gì tuyệt vời cũng khiến ta yêu, và ngược lại.

Tôi không muốn nói đến sự ba phải, ích kỷ, lạnh lùng và vô tâm của người bạn yêu - vì rõ ràng là có rất nhiều người giống thế. Tôi không muốn nói đến sự hy sinh và nhẫn nại của bạn - vì có thể nó chẳng nghĩa lý gì với người bạn yêu. Tôi cũng không muốn nhắc đến những sự ngang trái, vô lý khác của cuộc sống, vì rõ ràng có rất nhiều điều vẫn xẩy ra, dù ta có muốn hay không.

Như trong thư, bạn nói mình có rất nhiều thắc mắc, băn khoăn khiến cho bản thân “không tập trung làm được việc gì cả”, vậy hãy thử trả lời những câu hỏi sau xem sao nhé!

1. Vì sao bạn nghe mọi điều không tốt về anh ấy nhưng vẫn yêu?

2. Vì sao bạn luôn nhường nhịn anh ấy trong mỗi lần bất hòa?

3. Vì sao anh ấy lại muốn chia tay với bạn?

4. Liệu bạn có thể luôn thay đổi (cả về hình dạng lẫn tính cách, gia đình) theo yêu cầu của anh ấy hay không?

5. Nếu chia tay, bạn sẽ như thế nào?

Tôi không biết bạn sẽ trả lời các câu hỏi này thế nào, nhưng tôi biết rằng ai cũng muốn là chính mình và muốn có người yêu cái “chính mình” đó. Sẽ thật khó khăn để chạy theo các tiêu chuẩn của ai đó không có lập trường và dễ dàng thay đổi. Hãy tưởng tượng rằng ngay khi bạn cao thêm 10cm nữa, có thể anh ấy hoặc ai đó gần anh ấy sẽ muốn bạn tiếp tục chồng thêm 10cm, 10cm, 10cm… Bạn đâu phải là cây tre trong chuyện cổ tích để mỗi lần khắc nhập lại được thêm một đốt... Còn anh ấy, đâu phải là chàng nông dân ngờ nghệch để hết lần này đến lần khác gọi Bụt lên giúp đỡ?

Chắc rằng bạn đang rất hoang mang và cảm thấy khó khăn khi đưa ra quyết định. Nhưng hãy thử nghĩ xem, nếu tôi khuyên bạn, nghĩa là tôi đang làm giống bố mẹ của anh ấy. Và nếu bạn nghe tôi, nghĩa là bạn đang mất tự chủ giống như người yêu mình. Bạn có thật sự muốn điều đó hay không?

Một lần nữa, xin chúc mừng bạn vì những cơ hội tìm thấy người yêu đích thực trong tương lai. Hãy dũng cảm chọn con đường của mình, đừng bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai.

Chúc bạn hạnh phúc với sự lựa chọn của bản thân.

Chuyên viên tư vấn Dương Kim Ngân

Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm