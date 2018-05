Vợ chồng cưới nhau đã lâu, vì mâu thuẫn nên chị Thoa thuê nhà trọ ở riêng và sinh sống bằng nghề bán hủ tiếu. Người vợ nhiều lần đề nghị chồng làm thủ tục ly hôn nhưng không được nên quyết định đơn phương đưa đơn ra tòa án quận Ninh Kiều (Cần Thơ) nhờ giải quyết.

Đầu tháng 11, tòa án gửi giấy triệu tập Cường có mặt ở tòa để giải quyết ly hôn với chị Thoa. Anh ta giận dữ mua lo axit để báo thù.

Ngày 2/12, Cường đi xe gắn máy đến nơi vợ bán hủ tiếu. Thấy chị Thoa đang ngồi, anh ta lao tới tạt a xít vào mặt vợ. Khách ăn hủ tiếu phát hiện hô hoán cảnh báo, chị Thoa kịp lấy tay che mặt kịp nên bị bỏng nhẹ ở tay và cổ.

Cường bỏ trốn nhưng ngày 6/12 đã bị công an quận Ninh Kiều bắt giữ. Ngày 7/12, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, ngụ phường An Hòa) về tội cố ý gây thương tích.

Nhựt Thanh