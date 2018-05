Không chỉ học sinh, phụ huynh, mà các thầy cô giáo cũng đang rất hoang mang trước tình hình học sinh ngất xỉu hàng loạt mà vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân.

Trong hai ngày 17 và 18/1, gần 60 học sinh của hai khối lớp 8 và 11 của Trường cấp 2-3 Sơn Thành bị ngất xỉu, co giật... phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong số đó có cả học trò nam. Sở Giáo dục - Đào tạo Phú Yên đã quyết định cho toàn bộ học sinh trường này nghỉ học một tuần (từ 19 đến 23/1) để ổn định tình hình.

Tuy nhiên, vừa đi học lại hôm 24/1, tình trạng học sinh ngất xỉu tập thể, co giật lại tái diễn.

Hiện tượng này khiến không chỉ học sinh, phụ huynh, mà các thầy cô giáo cũng đang rất hoang mang vì vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân.

Một số học sinh nữ vừa đi vừa buồn nôn đến ói. Ảnh: Thiên Lý

Theo giải thích của Ban giám hiệu nhà trường, nguyên nhân ngất là do nhiều em học sinh có bệnh tim bẩm sinh, đi học xa, ăn uống không điều độ, trời lạnh và bị ảnh hưởng bởi tâm lý… Tuy nhiên, trong số hơn 80 em lâm vào tình trạng này chỉ có 6 trường hợp bị mắc bệnh tim, sức khỏe yếu.

Ông Hồ Như Hiển, Trưởng thôn Tịnh Thọ, xã Sơn Thành Tây, có con tên Hồ Thị Thu Quyên, học sinh lớp 8B bị ngất, cho hay: “Từ trước đến nay sức khỏe của cháu hoàn toàn bình thường, đây là lần đầu tiên cháu bị ngất và có triệu chứng co giật, la hét, trợn mắt, con ngươi có màu đỏ, gia đình phải đưa cháu về sơ cứu”.

Còn ông Nguyễn Văn Lường, Hội trưởng hội phụ huynh học sinh cho biết: “Không những chỉ ngồi học trong lớp mà kể cả giờ ra chơi trong sân và ngoài cổng trường vẫn có một số em bị tình trạng trên. Nhiều trường hợp sức khỏe được hồi phục nhưng quay lại trường tiếp tục học thì lại bị ngất. Theo hướng dẫn của bác sỹ, Hội đã phải trích kinh phí để mua thuốc cho các em uống”.

Theo bác sĩ Võ Hồng Hải, Bệnh viện Đa khoa Tây Hòa, người trực tiếp cấp cứu các học sinh bị ngất, co giật trước đó, nguyên nhân là do các em bị hạ canxi đường huyết và ảnh hưởng tâm lý lây lan. Còn Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tây Hòa, bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh cho rằng chưa thể khẳng định những trường hợp học sinh bị ngất xỉu là do hạ canxi đường huyết mà có thể các em mắc chứng hysteria nên phản ứng dây chuyền.

Phòng thí nghiệm của trường có nhiều hóa chất hết hạn sử dụng bốc mùi hôi nồng nặc. Ảnh: Thiên Lý

Trong khi đó, qua kiểm tra thực tế để tìm kiếm nguyên nhân, Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tây Hòa phát hiện phòng thí nghiệm của trường có chứa một số lượng lớn hóa chất đã hết hạn sử dụng, nhưng vẫn chưa được tiêu hủy.

Ông Nguyễn Đình Thương, Phó hiệu trưởng nhà trường phân trần: “Nói là phòng thí nghiệm, nhưng thật ra là kho để hóa chất, vì diện tích phòng chỉ khoảng 12 m2, không đủ tiêu chuẩn quy định, nhưng do điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn nên nhà trường đành phải chấp nhận vì không còn cách nào khác. Phục vụ cho công tác giảng dạy, nhà trường phải lấy hóa chất vào phòng học để học sinh thực hành”.

Cô giáo Trần Thị Hiệp, người mới tiếp nhận và phụ trách phòng thí nghiệm từ đầu tháng 1/2010 khẳng định, toàn bộ số hóa chất trong phòng thí nghiệm đã hết hạn sử dụng, có loại đã hết hạn cách đây vài năm. Cô Hiệp cho hay: Ban giám hiệu nhà trường đã đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tây Hòa kiểm tra xử lý, nhưng không hiểu sao đến nay toàn bộ số hóa chất trên vẫn chưa được tiêu hủy.

Phòng thí nghiệm chứa hóa chất này nằm ngay giữa dãy phòng học của học sinh, mùi hóa chất tỏa ra, đứng gần có thể ngửi được. Trong khi đó lớp học của những em ngất xỉu lại gần với phòng thí nghiệm. Trường phổ thông cấp 2-3 Sơn Thành xây dựng theo tiêu chuẩn cấp 4, không có lầu.

Hiện cơ quan chức năng vẫn tìm kiếm nguyên nhân khiến học sinh ngất tập thể.

Nhóm phóng viên