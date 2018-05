Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Margaret Chan nhấn mạnh cuộc chiến chống bệnh sởi đã đạt được nhiều thành tựu trong vài năm qua nhờ cam kết của các chính phủ và các nhà tài trợ trên thế giới nhưng nay những nỗ lực này đã có dấu hiệu chững lại. Tình trạng tử vong do bệnh sởi đã giảm 78% và vắcxin phòng sởi đã cứu sống 4,3 triệu người trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, các chuyên gia miễn dịch của WHO lo ngại tác động tổng hợp của cam kết chính trị và tài chính giảm khiến bệnh sởi bùng phát trở lại và có thể gây tử vong cho 1,7 triệu người từ năm 2010 đến năm 2013. Các chuyên gia nhận xét tuy số người chết vì bệnh sởi trên thế giới đã giảm từ 733.000 người năm 2000 xuống còn 164.000 người năm 2008 nhưng tỷ lệ trung bình 450 người trên thế giới chết mỗi ngày vì căn bệnh này hiện vẫn là quá lớn đối với một bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa được. Ông Kathy Calvin, Tổng Giám đốc Quỹ Liên hợp quốc cho biết ngân sách để mua vắcxin sởi năm 2010 bị thiếu hụt gần 60 triệu USD do số trẻ em cần được tiêm chủng vượt xa con số dự kiến. Liên Hợp Quốc kêu gọi chính phủ các nước và các nhà hảo tâm đóng góp để có đủ kinh phí cần thiết triển khai chiến dịch tiêm chủng phòng ngừa sởi trên toàn cầu. Sởi là bệnh có tốc độ lây nhiễm nhanh nhất và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em. (Theo TTXVN)