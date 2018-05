Ngày 2/8, Đại tá Hồ Quang Thân - Trưởng công an huyện Đăkrông xác nhận bệnh nhân Hoàng Quang Trung, 47 tuổi, trú tại huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) tử vong sau khi được bà Phạm Thị Hường "chữa bệnh".

Bà Hường lên đồng chữa cho một người bệnh. Trung bình mỗi ngày có gần 100 người đến nhà bà xin chữa. Xe cộ tấp nập gây mất trật tự thôn, xóm. Dân địa phương bất bình, thậm chí người trong gia đình đã khuyên răn nhưng không có kết quả. Ảnh: Nguyễn Đông.

Theo đại tá Thân, từ năm 2005 đến nay bà Hường tự xưng mình là “thần y”, ‘người của Phật trời với 12 năm luyện tu đắc đạo” có tài chữa được bách bệnh và tổ chức lên đồng chữa bệnh ngay tại nhà riêng. Chính quyền xã đã nhiều lần ngăn cấm nhưng bà Hường vẫn lén lút hành nghề. Người dân địa phương sau khi được chính quyền cảnh báo đã không đến điều trị tại nhà bà Hường. Tuy nhiên, nhiều người dân tại các tỉnh lân cận là Quảng Bình, Hà Tĩnh… nghe tin đồn đã tìm đến để được “thần y” Hường trị bệnh.

Về vụ việc ông Hồ Quang Trung tử vong, công an huyện Đăkrông đã xác minh ông Trung bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, nhưng do tâm lý “còn nước còn tát”, gia đình đã đưa ông đến điều trị tại nhà bà Hường. Được vài ngày thì ông này tử vong khi đang nghỉ đêm ở nhà em gái bà Hường.

Một màn biểu diễu của "thầy" Hường. Vì tin thầy, nhiều người từ các nơi như Đông Hà, Gio Linh, Vĩnh Linh, Quảng Bình... đã kéo đến nằm chờ la liệt tại nhà bà xin được chữa bệnh, trong số đó có cả cán bộ, lãnh đạo. Ảnh: Phong Ba.

“Việc bệnh nhân Trung tử vong không phải trực tiếp do bà Hường bấm huyệt chữa bệnh gây ra. Tuy nhiên, do hoạt động chữa bệnh của bà Hường gây xáo trộn an ninh địa phương nên công an huyện đã tham mưu với chính quyền phối hợp với Sở y tế tiến hành kiểm tra, xử lý, đồng thời yêu cầu bà Hường chấm dứt hoạt động chữa bệnh của mình”, đại tá Thân cho hay.

Ông Thân cũng khuyến cáo người dân không nên tin theo kiểu chữa bệnh phản khoa học này để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc.

Nguyễn Đông - Phong Ba