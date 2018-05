Theo bác sĩ - chuyên gia tư vấn Phạm Thị Vui, Trung tâm tư vấn sức khỏe, sức khỏe sinh sản, sức khỏe nhi khoa Hiếu Thảo, bình thường các cặp vợ chồng tuần gần gũi 3 lần có thể được gọi là điều độ. Có người ngày nào cũng có nhu cầu, thậm chí 2-3 lần một ngày.

Bác sĩ Nguyễn Thu Thảo, Trung tâm tư vấn sức khỏe sinh sản và nhi khoa Thanh Tâm cho biết, có người đến xin tư vấn đã thẳng thắn tâm sự rằng "gần như lúc nào cũng bị thôi thúc bởi ý nghĩ muốn được thỏa mãn ngay cả khi đến công sở làm việc". Có người nhiều lúc vô tình bắt phải hình ảnh kêu gợi trên mạng hoặc tranh ảnh gợi cảm là không nén nổi cảm xúc.

Những phụ nữ có ham muốn tình dục quá cao có thể do họ đã đầy đủ về vật chất, thoải mái tinh thần, ăn nhiều những thức ăn có tác dụng kích thích ham muốn tình dục nên nhu cầu thỏa mãn tăng cao. Tuy nhiên, đối với những phụ nữ ham muốn một cách quá mức như triệu chứng ở nam giới gọi là cuồng dâm thì cần phải có sự can thiệp của bác sĩ chuyên khoa. Người mắc bệnh này có ham muốn tình dục rất mãnh liệt, khi giao hợp, khoái cảm lên đến tột đỉnh nhưng không bao giờ thỏa mãn. Nhiều người cho rằng như thế là có sức khỏe tốt mà không biết mình đang mắc một căn bệnh có tên khoa học là Aphrodisia.



Theo Đông y, bệnh này thực chứng là do can kinh (gan) thấp nhiệt, hư chứng là do thận âm hư suy thiếu hụt (yếu về thận âm), tướng hoả (dục hỏa) lên quá cao gây nên. Những phụ nữ bị bệnh này rất dễ xúc động, tâm trạng bất an. Ngoài ra, họ còn có những triệu chứng như nước tiểu màu vàng đậm, miệng khô đắng, khí hư ra nhiều, dính, đặc và trong suốt, chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi mỏng, vàng. Lâu ngày, bệnh sẽ trở nên nặng hơn khiến bệnh nhân mỏi nhừ thắt lưng, đầu gối, đầu váng, tai ù, lòng bàn tay nóng bỏng, thậm chí suy kiệt về sức khỏe.

Theo bác sĩ Thảo, điều trị bệnh lý trên không phải là chuyện quá khó. Đối với bệnh này chỉ cần không giấu bệnh, đến khám tại các phòng khám chuyên khoa để được bác sĩ tư vấn và uống đúng thuốc. Sau đó, phải kiên nhẫn kết hợp điều trị bằng tâm lý với điều trị bằng uống thuốc và ăn uống theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Người bệnh phải giữ cho tâm trạng luôn thật bình tĩnh, tâm hồn thanh thản, tránh những hoàn cảnh, tình huống dẫn tới ham muốn tình dục quá cao. Người chưa xây dựng gia đình nên để tâm vào học tập, công tác và những sinh hoạt văn hóa vui tươi lành mạnh để quên đi những suy nghĩ, ham muốn nhục dục.



Phụ nữ đã có gia đình thì nên cho chồng biết về căn bệnh của mình để ông xã dễ thông cảm. Khi chưa chữa khỏi bệnh, vợ chồng hãy nằm riêng giường một thời gian để giảm bớt những kích thích về tình dục.



Để “hạ hỏa” người mắc bệnh lý này có thể dùng 3 loại thuốc được lưu truyền trong dân gian như: Tâm hạt sen 3-5 gr, pha vào trà uống, ngày một lần; Trí mẫu 30 gr, hoàng bá 15 gr, sắc lấy nước uống ngày một thang, chia ra 2 lần; Bách hợp 15 r, huyền sâm 12 gr, mạch đông 12 gr, đan bì 9 gr, sa sâm 12 gr, xuyên liên 6 gr, nhục quế bột 2-3 gr, sắc lấy nước uống mỗi ngày một thang, chia ra 2 lần.



Theo các bác sĩ chuyên khoa, một bệnh lý nữa cũng thôi thúc phụ nữ luôn có mong muốn được thỏa mãn là rối loạn cực khoái. Tại Phòng khám Nam khoa Ánh Sáng, một phụ nữ thẳng thắn tâm sự: “Tôi có cảm giác đạt tới một mặt bằng và bị kẹt ở đó luôn, không bao giờ vượt xa hơn được”.



Theo bác sĩ Nguyễn Thị Vân, Phòng khám nam khoa Ánh Sáng, khi rơi vào trạng thái này, người nữ có thể cảm thấy được kích thích đầy đủ, đôi khi dữ dội, nhưng không bao giờ đạt tới mức cực khoái.



Rối loạn về cực khoái ở nữ giới là sự suy yếu khoái cảm trong phản ứng tình dục ở phụ nữ, hoàn toàn khác rối loạn kích thích tình dục. Rối loạn này có thể là nhất thời (đã từng có cực khoái trong quá khứ nhưng bây giờ thì không) hay suốt đời (không bao giờ "lên đỉnh").



Rối loạn về cực khoái ở nữ giới có thể do một số nguyên nhân như nếp suy nghĩ “tình dục có nghĩa là giao hợp”: Người phụ nữ coi giao hợp và cực khoái như mục đích của quan hệ tình dục. Điều này sẽ dẫn đến một áp lực tâm lý, gây trở ngại cho cực khoái; hoặc khi có ác cảm đối với người bạn tình họ có thể kiềm chế cơn cực khoái để trả đũa.

Sinh hoạt tình dục cũng giống như mọi sinh hoạt khác trong đời sống, cũng cần điều độ thì mới giữ được bền lâu và có lợi cho sức khỏe. Dù đam mê đến đâu thì chuyện ấy cũng cần được nghỉ ngơi đúng mức.



Những cặp vợ chồng trẻ mới cưới, sức khỏe dồi dào lại “đói góp” chuyện ân ái trước khi cưới nên họ có thể yêu nhau hàng ngày, hàng đêm mà vẫn còn khao khát. Nhưng nếu quá ham hố, luôn giữ lịch yêu nhau dày đặc, lâu dài, thì chắc chắn sẽ tổn hại đến sức khỏe của cả vợ lẫn chồng. Nếu không biết tìm cách tiết chế sẽ dẫn đến sức khỏe cạn kiệt, suy giảm về ý chí, khả năng làm việc. Ân ái quá nhiều khiến người đàn ông có thể mắc những căn bệnh như liệt dương, xuất tinh sớm, di tinh. Còn phụ nữ quan hệ tình dục quá độ dễ thấy là bị viêm âm đạo, mệt mỏi, suy kiệt và sớm lão hóa.



Vậy "hành sự" bao nhiêu lần trong một tuần là điều độ? Với những cặp vợ chồng mới cưới, còn trẻ, số lần quan hệ từ 2 đến 4 lần mỗi tuần là bình thường. Vài năm sau khi có con, mỗi tuần 1-2 lần và khi tuổi càng cao thì số lần càng thưa dần. Đây là vấn đề mà hai vợ chồng nên trao đổi thẳng thắn với nhau để không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Lưu ý khi mắc bệnh lý ham muốn cao

Người bệnh phải kiêng dùng những thực phẩm và những vị thuốc có tác dụng thúc đẩy và kích thích ham muốn tình dục như rượu, thịt dê, thịt hươu, thịt chim sẻ, sữa ong chúa, nhân sâm, lộc nhung, rau thai. Tốt nhất là ăn những thức ăn thanh đạm có tác dụng thanh hỏa giáng dục, lợi thấp an thần như bí đao, củ niễng non, củ ấu, dưa chuột, bách hợp...

Các món như tôm xào hẹ, tôm nấu đậu phụ, tôm xào ngô và cần tây... rất tốt cho phụ nữ bị lãnh cảm và cũng có tác dụng bổ thận tráng dương cho nam, vì vậy rất tối kỵ với phụ nữ thường xuyên bốc hỏa vì ham muốn.

Theo bác sĩ, một số điều cần tránh khi gần gũi với phụ nữ nhiều ham muốn:



- Cả hai người khi chưa kích thích đầy đủ về chất lượng cũng như thời lượng một cách hữu hiệu đã vội vã quan hệ sẽ gây giảm hưng phấn, kém thú vị.



- Người nam không nắm được những phần nhạy cảm trên thân thể phụ nữ nên không thể dẫn họ tới cực khoái. Chuyện này thường xảy ra ở những cặp vợ chồng hay e ngại, không dám thổ lộ với nhau về cảm giác của mình. "Yêu" không đơn giản là cái chúng ta biết, nó là cái chúng ta phải học.



- Học sự thích thú từ những phần nhạy cảm trên thân thể, học những ham muốn đặc biệt của bạn tình. Sự lo âu cũng có thể làm cho kỹ thuật chăn gối kém hiệu quả.



- Những giáo huấn của gia đình hoặc tôn giáo đôi khi làm người phụ nữ tìm cách tránh né hoặc can ngăn động tác kích thích tình dục hiệu quả.

Theo Giadinh.net