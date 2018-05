Vết bầm trên người cháu Thanh do bị ông Ly đánh. Ảnh: Thiên Phước.

Ngày 11/3, trao đổi với VnExpress.net, ông Đào Phong Mây – Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Phích (huyện U Minh , Cà Mau) cho biết đã có báo cáo chính thức gửi UBND huyện và Công an huyện U Minh về việc ông Trần Văn Ly (ngụ tại địa phương) đánh đập tàn nhẫn một học sinh Trường Tiểu học Huỳnh Quảng.

Theo ông Mây, làm việc với công an xã, ông Ly thừa nhận có đánh đập cháu Ngô Quốc Thanh (7 tuổi) vào ngày 6/3 vì cậu bé lấy cắp tiền của ông mua bánh ăn. Qua kiểm tra trên người cậu bé phát hiện hơn 20 lằn roi to bằng hai ngón tay chạy dài từ lưng quần xuống đùi. Do những vết thương còn rớm máu, bầm tím, sưng to nên Thanh đến lớp nhưng không ngồi học được.

Cô Ngô Mỹ Nhân, giáo viên chủ nhiệm của cháu Thanh cho biết, cô đã phát hiện sự việc từ ngày 7/3. Theo cô Nhân, đầu năm học Thanh tỏ ra là một học sinh cá biệt, hay đánh bạn cùng lớp nhưng gần đây đã ngoan, viết nhanh nhưng học lực vẫn còn yếu.

Bà Hạnh: "Nhà tôi nghèo không nuôi được con". Ảnh: Thiên Phước.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, mẹ của Thanh cho hay ông Ly là anh họ của bà. Do hoàn cảnh khó khăn nên bà gửi con cho ông Ly nuôi từ nhỏ. Thanh bị đánh vậy bà cũng không có ý kiến cũng như không mang con về nuôi vì quá nghèo.

Hiện UBND xã Nguyễn Phích đã có văn bản gửi Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện U Minh để nơi đây xem xét giúp đỡ cháu Thanh có cuộc sống tốt hơn và đề nghị công an huyện xử lý hành vi đánh đập trẻ em của ông Ly.

Thiên Phước