Chị Delgado đã đệ đơn kiện bệnh viện Nam Miami (Mỹ), không phải vì lỗi sơ suất y học, mà với lý do đã đột nhập và tấn công đứa con của chị. Chị yêu cầu đền bù một triệu đôla cho tình trạng "dị hình" mà việc cắt bao quy đầu gây ra, tờ ABC cho biết. "Đó không phải là một sơ suất y học. Chúng tôi kiện họ việc đã tấn công đứa bé một cách bất hợp pháp. Họ dùng dao trên người bé mà không được bố mẹ bé cho phép", luật sư của chị cho biết. "Đứa bé đang nằm trong khu chăm sóc đặc biệt với biến chứng do nhiễm trùng sau sinh. Họ đưa bé ra ngoài và cắt đi phần mô khỏe mạnh khỏi dương vật của bé, là một quy trình không thể đảo ngược được", luật sư nói. Tại Mỹ, cắt bao quy đầu được thực hiện thường quy từ năm 1940, để giúp dương vật sạch sẽ, tránh bị chít hẹp. Nhưng ngày nay xu hướng này đã giảm đi vì người dân phản đối. Hơn nữa, giải phẫu nhiều khi gây đau đớn cho em bé, làm chảy máu, sưng nơi vết mổ cả mấy ngày. Thực tế, nhiều nghiên cứu cho thấy việc cắt bao quy đầu làm nam giới mất đi một số neron cảm giác khi quan hệ tình dục. "Chúng ta đang ở quốc gia duy nhất trên thế giới vẫn thực hiện việc cắt bao quy đầu thường quy, không liên quan đến y học. Người Mỹ cần hiểu rằng cắt bao quy đầu không phải là cách ứng xử với dương vật", cha của đứa trẻ cho biết. Trong khi đó, phía bệnh viện cho biết việc cắt bao quy đầu cho cậu bé là một "sai lầm không may". Tiểu phẫu này được thực hiện đúng quy trình và cậu bé không có biến chứng. Bệnh viện Nam Miami (Mỹ) cũng cho biết sẽ xem xét lại quy trình để tránh xảy ra sự việc lần nữa, đồng thời hết sức xin lỗi gia đình. T. An