Cháu Toàn là con trai của anh Nguyễn Thành Được 31 tuổi ngụ tỉnh Cà Mau. Khi gia đình đổ vỡ, anh Được đưa Toàn từ Cà Mau ra sống cùng vợ bé tên là Phan Thị Kiều Diễm 22 tuổi ở tổ 43, khu vực 6, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Sống chung với ba ruột và mẹ kế, Toàn luôn phải hứng chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết. Ông Nguyễn Thanh Trung 76 tuổi, một người hàng xóm, bức xúc: “Không hiểu lý do vì sao mà thằng bé luôn bị đánh đòn. Mỗi khi nghe cháu khóc là tôi cùng mấy người gần nhà chạy sang hỏi và can ngăn. Thấy chúng tôi, mẹ của cháu đóng chặt cửa rồi tiếp tục đánh mặc cho cháu van la”.

Cậu bé luôn phải sống trong cảnh đòn roi và dọa nạt suốt hơn 3 năm qua. Theo người dân địa phương phản ánh, cháu Toàn thường xuyên bị mẹ kế và ba dùng roi tre to bằng hai ngón tay đánh vào đầu, chân, tay, lưng, mặt khiến cháu bị thâm tím. “Sau mỗi trận đòn, ba mẹ bắt cháu không được nói với ai. Nếu nói ra sẽ bị đánh đòn đau hơn”, một người hàng xóm cho biết.

Vết sẹo trên đầu cháu Toàn do bị cha và mẹ kế đánh đòn. Ảnh: Minh Minh.

Mấy hôm gần đây, do không chịu nổi những trận đòn tàn nhẫn của ba mẹ nên Toàn phải sang nhà cô Trương Thị Hoa gần nhà để lánh nạn. Chính cô Hoa cũng thừa nhận và bức xúc: “Hết ba rồi đến mẹ đánh, trên người của cháu không bao giờ hết vết thương. Vết cũ chưa lành thì lại bị vết mới”. Cô Hoa cho biết thêm, khoảng 3 tháng trước, cháu Toàn phải đến bệnh viện khâu vết thương ở trán vì bị ba đập đầu vào tường. Sau đó một thời gian thì cháu lại phải vào bệnh viện khâu vết thương mới trên đỉnh đầu do bị mẹ kế dùng đòn tre đánh.

Trao đổi với VnExpress.net, cháu bé 10 tuổi cho biết trên người vẫn còn nhiều chỗ bị đau. Từ mông xuống bàn chân chi chít những vệt thâm tím do mẹ Diễm dùng roi tre đánh. Tay phải và tay trái có nhiều vết thương bị trầy da, chảy máu. "Cháu luôn bị đòn và bị chửi mắng mà không biết tại sao", em bé nói.

“Thấy cháu bị đói, tôi thường xuyên đưa cơm cho cháu ăn rồi cho cháu về nhà chơi để tránh đòn. Giờ đã 10 tuổi rồi mà nhìn cháu như đứa bé bị suy dinh dưỡng”, chị Hoa cho biết.

Anh Nguyễn Thành Được, ba của cháu Toàn thừa nhận: “Tôi có đánh cháu để răn dạy. Nhiều lần nó sang nhà hàng xóm chơi, ở lại liên tiếp mấy ngày không về nhà nên tôi mới đánh. Tôi thường đi phu hồ từ sáng sớm đến chiều tối nên việc mẹ nó có đánh hay không tôi không được rõ lắm”.

Bà Đoàn Thị Kim Khánh, Chủ tịch Hội phụ nữ phường Nhơn Bình cho biết: “Việc cháu Toàn bị ba mẹ bạo hành đã tồn tại mấy năm nay. Chúng tôi nhiều lần khuyên can và bắt ba mẹ cháu viết bản kiểm điểm nhưng chỉ được một thời gian là lại như cũ”.

Trung tá Võ Bá Hạnh, Phó Công an phường Nhơn Bình, cho biết: “Chúng tôi đã mời bố con anh Được lên trụ sở công an phường để làm việc. Hiện công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc”. Ông Hạnh cũng cho biết thêm, nếu có dấu hiệu cha mẹ cháu Toàn vi phạm hình sự thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sáng 23/8, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bình Định đã làm việc với lãnh đạo UBND cùng các ban ngành liên quan của phường Nhơn Bình để đưa ra hướng giải quyết về trường hợp cháu Nguyễn Anh Toàn. Các ban ngành liên quan đã thống nhất và tiến hành làm thủ tục để đưa cháu Toàn vào cơ sở bảo trợ xã hội của tỉnh chăm sóc, nuôi dưỡng.

Hiện cháu Toàn sống nhờ tại một nhà hàng xóm.

Minh Minh