Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Hà, Trưởng khoa sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bé Gái sinh ngày 31/3 khi mới 25 tuần tuổi. Sau khi sinh bé được chuyển ngay lên khoa Sơ sinh trong tình trạng rất yếu, hơi thở thoi thóp, tím tái toàn thân. Các bác sĩ đã tiến hành điều trị cấp cứu và cho cháu thở máy.

Bệnh nhi chỉ nặng 500g này được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch vì dạ dày và ruột của cháu còn chưa hoạt động.

Đôi mắt lanh lợi nhìn xung quanh, chiếc miệng chóp chép đòi ăn, ngắm cô bé này đang nằm chơi trong khoa Sơ sinh, không ai nghĩ lúc mới chào đời em chỉ nặng 500g. Ảnh: MT.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hà cho biết, đây là ca sinh non nhẹ cân nhất được nuôi sống từ trước đến nay tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng như trong cả nước. Trước đó, vào năm ngoái, bệnh viện cũng từng nuôi sống một bé sơ sinh chào đời chỉ nặng 600g.

"Trẻ đẻ non, nhất là khi mới ít tuần như trường hợp này dễ bị xuất huyết màng não, viêm ruột hoại tử, chảy máu phổi... do các cơ quan nội tạng chưa phát triển hoàn thiện, mạch còn rất yếu, và khi đó, không cách gì cứu nổi các cháu. Rất may bé Gái không gặp phải các vấn đề trên", bác sĩ Hà nói.

Tuy nhiên, bà cho biết, vì em bé sinh ra khi còn rất non tháng nên hệ hô hấp còn rất yếu. Các bác sĩ phải đặt em nằm trong khu chăm sóc đặc biệt, có màng lọc không khí, hạn chế người ra vào, đảm bảo vô trùng tuyệt đối để tránh cho em nguy cơ nhiễm trùng, viêm phổi...

Đến ngày 6/4, bé Gái đã không phải thở máy nữa mà cho thở oxy.

Ngày 8/4 cháu bắt đầu được cho ăn theo cách bình thường, mỗi bữa chỉ 2ml, rồi tăng dần lên sau đó. Đến hôm nay, bé đã được 1,7 kg, có thể tự thở bình thường, không phải nằm trong lồng kính nữa và sẽ được đưa về cho gia đình nuôi trong thời gian ngắn nữa.

Theo bác sĩ Hà, đa số các ca sinh non đều không xác định được nguyên nhân, ngoại trừ một số trường hợp do thai phụ mắc sẵn một số bệnh về tim, thận hay gặp phải các tai nạn hoặc có những bất thường về tử cung, nội tiết...

Tâm sự với VnExpress.net, chị Bùi Bích Ngọc, mẹ bé Gái cho biết, sáng sớm ngày 31/3 chị bỗng thấy râm râm đau bụng. Do lần có bầu trước từng bị thai chết lưu, chị cảm thấy lo lắng vô cùng. Chị đã đi siêu âm và được giới thiệu chuyển lên tuyến trên. Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, các bác sĩ xác định chị có dấu hiệu đẻ non và đã sinh vào cuối ngày hôm đó.

"Bước lên bàn đẻ, tôi thấy lo sợ vô cùng. Chuyển dạ khi con mới hơn 6 tháng tôi hầu như đã nghĩ cháu sẽ không thể nào ở lại với mình được. Thật không ngờ...", chị Ngọc chia sẻ.

Chị cho biết thêm, bé Gái là con thứ hai, cậu con trai đầu lòng của anh chị đã 10 tuổi. Do hoàn cảnh gia đình, mãi đến năm 2008 cặp vợ chồng này định sinh thêm em bé thứ hai nhưng cái thai mới được hai tháng đã hỏng.

"Giờ mỗi lần lên thăm con, thấy cháu khỏe mạnh, lần sau lại lớn và khỏe hơn lần trước là vợ chồng tôi thấy yên tâm lắm rồi", chị Ngọc nói.

Chị kể, vì cả hai vợ chồng đều là công nhân nên chỉ có cuối tuần chị mới lên thăm con, còn lại, mỗi ngày, một người họ hàng của chị sống ở Hà Nội sẽ tới với cháu.

Vương Linh