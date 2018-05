Tiến sĩ Ngô Minh Xuân, trưởng khoa Sơ sinh Bệnh viện Từ Dũ cho biết, sau khi cho bé tập bú mẹ và thấy đủ dinh dưỡng, Hân mới được ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Hiện tại, bé khỏe mạnh nhưng lực bú vẫn còn yếu hơn so với thể trạng vốn bằng với bé 4 tháng tuổi. Trương Gia Hân là trường hợp to cân nhất được sinh tại Bệnh viện Từ Dũ từ 20 năm nay. Mẹ bé không bị bệnh tiểu đường hoặc các bệnh lý có liên quan đến việc làm thai nhi to bất thường. Bé cũng không mắc bệnh lý nào.