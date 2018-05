Phụ hunh cần cẩn trọng khi mang găng tay chân cho trẻ. Ảnh mang tính minh họa: Cao Lâm.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) xác định phần đầu ngón tay bệnh nhi 24 ngày tuổi đã bị hoại tử. Kiểm tra thấy không thể nuôi sống phần ngón tay này, thậm chí đoạn hoại tử có thể nhiễm trùng đến cả ngón, nên các bác sĩ buộc phải tháo bỏ phần đầu ngón tay đã bị hỏng.

Mẹ bé cho biết, sau khi mang bao tay cho bé, do không thấy con khóc và tỏ ra đau đớn nên chị không chú ý. Đến một ngày sau, khi thay găng khác thì mới phát hiện ngón tay của bé bị siết chặt.

Hai tháng trước, tại một trạm y tế ở Đức Huệ, Long An, các y tá cũng tiếp nhận một ca tương tự. Nạn nhân là em bé sơ sinh 12 ngày tuổi bị tím ngón tay cái do một sợi chỉ thừa trong găng tay quấn chặt. May mắn sau một ngày theo dõi, ngón tay hồng hào trở lại. Người mẹ cho hay do không kiểm tra nên không biết mặt bên trong của găng tay có chỉ thừa.

Tháng 10/2010, thấy con khóc thét, chị Xuyến ngụ tại An Nhơn Tây, Củ Chi (TP HCM), làm mọi cách mà bé không ngớt khóc. Cuối cùng khi mở găng chân của bé, chị mới phát hiện bên trong có một con bọ cạp. Bé bị sốt đến 2 ngày phải đưa đi cấp cứu.

Một trường hợp khác ở Thống Nhất (Đồng Nai), địu con trai 13 tháng tuổi trên lưng đi xe máy đến nhà bà ngoại cách nhà gần 10km, sợ bụi, chị Hoa dùng chiếc khen the để che mặt cho con. Đến nơi, người mẹ mới phát hiện con mình nằm yên bất động.

Tại cơ sở y tế địa phương, phải gần một giờ đồng hồ cấp cứu, các bác sĩ mới giúp bé tỉnh lại. Nguyên nhân được xác định do chiếc khăn the bám quá chặt vào mũi, kèm với gió khi mẹ chạy xe máy khiến bé không thể thở.

Theo các bác sĩ chuyên khoa chăm sóc trẻ sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng 1, sở dĩ vẫn có những tai nạn như trên đối với trẻ, một phần do người lớn chủ quan, mặt khác vì trẻ còn quá nhỏ để phản ứng khi bị nạn. “Nhiều bé sơ sinh thậm chí bị ngạt chỉ vì mẹ mệt quá ngủ quên, còn trẻ tự quơ tay khiến chiếc chăn trùm vào mặt”, một bác sĩ nói.

Riêng việc trẻ bị thương do vật lạ nằm bên trong bao tay bao chân, trong quần áo, không phải là hiếm thấy. Để phòng tránh, sau khi mua quần áo, găng tay găng chân cho trẻ, người lớn cần kiểm tra kỹ và cắt phần chỉ thừa (phía bên trong) nếu có.

Đặc biệt, do trẻ quá nhỏ để phản ứng trước tai nạn, người trông trẻ cần phải quan tâm đến những phản ứng bất thường của bé như bỗng dưng khóc thét hoặc nằm yên li bì, vì có thể cháu đang gặp sự số.

