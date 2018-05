Bệnh nhi Nguyễn Văn Minh sinh ngày 25/2, trú tại thôn Sơn Thủy, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, nhập viện nhi Thanh Hóa ngày 3/3 trong tình trạng bỏng da độ 1, 2 trên diện tích 40% cơ thể.

Bố cháu bé là anh Nguyễn Văn Thắng cho biết, thời tiết lạnh kéo dài nên người nhà dùng than củi sưởi ấm cho bé. Khoảng hai ngày sau, gia đình phát hiện thấy cháu nổi mẩn đỏ da vùng mông, đùi, lưng và 2 chân, vùng mặt bị viêm loét do bỏng. Gần một tuần điều trị tại nhà bằng thuốc nam nhưng tình trạng bệnh nhi ngày càng nặng nên phải vào viện.

Ngày 8/3, Thạc sĩ - bác sĩ Lê Xuân Trung, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, sau 5 ngày chữa trị tại bệnh viện, sức khỏe bệnh nhi có tiến triển tốt, các vết thương vùng bỏng da đã khô, không có dấu hiệu nhiễm trùng.

Trong những ngày thời tiết giá lạnh, khoa sơ sinh bệnh viện liên tục nhận những bệnh nhân bỏng. Cháu Minh là bệnh nhân thứ 8 vào khoa trong mùa lạnh này.

Bác sĩ Trung cảnh báo, bố mẹ khi thấy con bị phỏng rộp trên da không nên tự ý mua thuốc điều trị tại nhà mà phải đưa đến các cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời. Gia đình có thể dùng than củi hoặc quạt sưởi cho bé nhưng không được để chậu than nằm trực tiếp dưới giường trẻ, quạt phải để cách xa cháu ít nhất một mét, để đảm bảo an toàn.

Lê Hoàng