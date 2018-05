Với những em bé này, có một "cửa sổ" giữa tháng 4 và tháng 5 - khi các bé ở trong tử cung được 11 tuần tuổi - khiến các em có nguy cơ dị ứng với những loại đồ ăn quen thuộc như sữa, trứng cao gấp đôi bình thường. Các nhà nghiên cứu cho rằng thủ phạm là do các em bị tiếp xúc với hàm lượng lớn phấn hoa ở thời điểm này, khi bào thai bắt đầu hình thành kháng thể. Ngoài ra, cũng theo nhóm nghiên cứu ở Phần Lan, lượng vitamin D thấp mà người mẹ nhận được vào cuối mùa đông cũng đóng vai trò phan trọng trong việc làm yếu hệ thống phòng vệ của các bé chưa sinh. Theo Sydney Morning Herald, c ác bé bị ảnh hưởng nặng nhất bởi hiện tượng này chào đời vào tháng 10 hoặc tháng 11. Nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu 6.000 trẻ em sinh ra từ tháng 4/2001 đến tháng 3/2006, sống ở đông nam Phần Lan. Khoảng 11% các bé có tuần thai thứ 11 rơi vào từ tháng 4 đến tháng 5, cũng đồng thời là các bé hay bị dị ứng thức ăn hơn cả. Trong khi đó, chỉ có 6% các bé có tuần thai thứ 11 rơi vào tháng 12 hoặc tháng 1 là bị dị ứng như vậy. Tiến sĩ Kaisa Pyrhonen, trưởng nhóm nghiên cứu ở Bệnh viện Đại học Oulu ở Phần Lan, cho biết: "Chúng tôi thấy có tỷ lệ dương tính cao trong các test dị ứng thức ăn ở các em bé sinh vào tháng 10 hoặc tháng 11 hơn là trẻ sinh vào các tháng khác". Nghiên cứu này giúp các nhà khoa học dần hiểu rõ cơ chế phát triển của hệ miễn dịch khi đứa trẻ còn ở trong tử cung và trong những năm đầu đời. T. An