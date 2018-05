Trưa 15/9, bé Phan Văn Bảo Nam (16 tháng tuổi), mặc dù được đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng I tận tình cứu chữa nhưng do chấn thương sọ não quá nặng, hôn mê sâu, nên đã tử vong.

Bà Ánh ở ngôi nhà nhận giữ bé Nam. Ảnh: Kiều Trang

Cháu Nam được bố mẹ gửi tại điểm giữ trẻ tự phát do bà Nguyễn Ngọc Ánh làm chủ ở khu phố Hòa Lân I, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương. Vài ngày trước bố mẹ cháu được người trông trẻ gọi điện thông báo bé bất ngờ bị hôn mê đang cấp cứu ở bệnh viện địa phương. Sau đó bệnh viện huyện chuyển bé đến bệnh viện Nhi Đồng 1 tại TP HCM.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1, bé nhập viện một tuần trước trong tình trạng chết lâm sàng do chấn thương sọ não nặng.

Tối cùng ngày, Công an thị xã Thuận An đã cử đội pháp y xuống bệnh viện để khám nghiệm tử thi, tìm nguyên nhân cái chết của bé. Trước đó, sau nhiều lần bị mời lên thẩm vấn, bảo mẫu Ánh đã phủ nhận việc đánh đập cháu bé. Bà cho rằng trong thời gian bà đi chợ đóng cửa để cháu Nam ở nhà cùng với cháu ngoại mình, do mới chập chững biết đi có thể Nam dẫm lên vũng nước tiểu trên sàn nhà gạch trơn dẫn đến té ngã nên chấn thương sọ não.

Cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ xem xét trách nhiệm của bảo mẫu Ánh liên quan đến cái chết của cháu Nam.

Kiều Trang