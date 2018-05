Bị bắt cóc từ bé, chàng trai không muốn tìm bố mẹ đẻ vì sợ mẹ nuôi đi tù

He Jingling, 12 tuổi, sống cùng ông bà tại một ngôi làng ở tỉnh Thiểm Tây. Ở lưng chừng núi, He buồn vì mỗi năm chỉ được gặp mẹ một lần vào Tết. Mẹ em đã bỏ làng đi làm xa sau khi ly hôn với cha em.

He cảm thấy ghen tỵ với bạn cùng xóm khi lần nào đến chơi cũng thấy cậu bé nói chuyện qua video với mẹ. "Cậu ấy còn chụp được ảnh cùng mẹ và lưu trong điện thoại. Những bức ảnh hai mẹ con cháu bên nhau đều là từ lúc cháu nhỏ xíu", He kể.

Tháng trước, cô bé đã bán đi mái tóc lấy 300 nhân dân tệ (hơn một triệu đồng) để mua smartphone, theo Jiangsu Television.

Cô bé He Jingling với mái tóc ngắn cũn sau khi mua được smartphone gọi điện video cho mẹ. Ảnh: Scmp.

"Mẹ cháu ở xa và không đủ tiền gọi về nhiều nên hai mẹ con chẳng thể nói chuyện lâu. Cháu cũng không nhìn thấy mẹ khi nói chuyện. Như thế thà chẳng gọi còn hơn", cô bé kể.

Ông bà của He kiếm sống bằng việc nuôi gà, trồng rau. Mặc dù kinh tế chật vật, He vẫn chăm học và vui vẻ giúp ông bà lúc rảnh rỗi. Bà cô bé nói rằng rất lo lắng về tương lai của cháu dù He luôn đứng tốp 5 trong lớp. "Dù cho con bé có học giỏi và đậu đại học thì tôi cũng chẳng đủ tiền trả học phí cho cháu. Tôi biết làm sao?", bà nói.

Theo báo cáo của Tổ chức nhi đồng liên hiệp quốc công bố tháng 10, Trung Quốc có 68 triệu trẻ em bị bố mẹ "bỏ lại" quê để đến thành phố làm việc.

Vương Linh