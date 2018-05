Nghe tiếng khóc thét, người nhà chạy vội ra, dùng que đập vào tay để gấu thả bé ra. Sau đó, bé được gia đình đưa ngay xuống Bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng tay trái đã bị gãy, hở cả xương.

Sự việc xảy ra với bé gái trú tại huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng hồi cuối tuần qua. Qua kiểm tra, các bác sĩ nhận thấy tình trạng gãy của 2 xương cẳng tay trái rất phức tạp, cộng thêm co thắt động mạch quay trụ. Bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, nối xương cẳng tay trái bằng đinh nội tủy. Hiện sức khỏe của em đã ổn định và được xuất viện.

Theo các bác sĩ, tai nạn do vật nuôi ở nhà tấn công không phải hiếm, thường là do chó. Tuy nhiên, tai nạn do thú dữ như gấu nuôi tấn công thì rất hiếm. Vì thế, với những gia đình có nuôi thú dữ cần phải rất cẩn thận, gia cố chuồng không để xảy ra tình trạng đáng tiếc như trên.

Phương Trang