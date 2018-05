Người dân thôn Phú Châu, xã Hành Đức và thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, Quảng Ngãi, chiều nay bức xúc, phẫn nộ trước hành vi đánh đứa con nuôi Nguyễn Thục Phi mới 10 tuổi của ông Nguyễn Mùi và bà Đoàn Thị Hồng Yến. Bé Phi đã phải nhập viện hai ngày nay trong tình trạng mặt mũi mình mẩy bầm dập, hoảng loạn cứ úp mặt vào tay khóc gọi mẹ và than đau. Chiều 10/2, bé bị bố mẹ nuôi đánh thừa chết thiếu sống vì tội lấy cắp 500.000 đồng, chỉ đến khi đại diện chính quyền đến yêu cầu đưa cháu đi cấp cứu thì ông Mùi, bà Yến mới cho vào viện.

Những người hàng xóm khẳng định đây không phải là lần đầu tiên hai vợ chồng nhà này đánh đập hành hạ cháu bé con nuôi.

Khuôn mặt bé Phi bị cha mẹ nuôi đánh đập sưng húp, bầm tím đang nằm điều trị ở Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Tín

Ông Nguyễn Trụ ở thôn Phú Châu bức xúc kể, bé Phi chuyển về ở nhà ông Mùi - bà Yến đối diện nhà ông khoảng 3 năm qua. "Nhưng từ tháng 6/2010 đến nay không biết con bé tội tình gì mà bị hai ông bà này đánh đập hoài. Lúc thì dùng dây điện cỡ bằng sải tay lúc thì dùng que sắt để đánh cháu bé trông rất tàn nhẫn. Nhiều lần tui và bà con lối xóm chạy đến con thiệp, ông Mùi bà Yến bảo con nuôi của họ thì họ có quyền dạy và thách thức: Ai thấy xót thì giỏi nhận về nuôi đi", người hàng xóm kể.

Anh Nguyễn Tấn Trí ở gần nhà cũng nói: "Tui đi làm ăn xa, mỗi tháng một lần về thăm gia đình là nghe tiếng khóc thảm thiết của bé Phi. Sau mỗi lần đánh đập, ông Mùi cởi hết quần áo của cháu bé rồi xích ra phía chuồng gà phía sau nhà suốt cả đêm tới sáng. Những lúc cháu quỳ dưới đất lạy lục xin ông bà tha không đánh nữa nhưng mỗi lần lạy là bị ăn đòn", anh Trí thuật lại.

Nhà ông Mùi bán hàng bún. Nhiều người dân địa phương phản ánh, hàng ngày vợ chồng ông Mùi bắt bé Phi dậy sớm từ 4h sáng để lo rửa chén bát, quét dọn, nhóm lửa nấu nồi bún rồi bưng bê cho khách ăn sáng. Những hôm nào, bé Phi ngủ dậy muộn là bị bố mẹ nuôi đánh nhừ đòn.

Lần dã man nhất là vào lúc 19h chiều 10/2, sau khi bé Phi đi học về, vợ chồng ông Mùi tra hỏi số tiền cất trong tủ bỗng dưng biến mất. Bé Phi nói là định lấy 20.000 đồng để mua vở và xí muội nhưng nhầm phải tờ 500.000 đồng. Ngay lập tức, ông Mùi túm tóc bé đẩy vào vách tường rầm rầm.

Ông Nguyễn Trụ miêu tả sợi dây điện có lần vợ chồng ông Mùi đánh bé Phi. Ảnh: Trí Tín

"Cả nhà tôi đang ngồi ăn cơm nhà sát vách ông Mùi nghe rõ mồn một tiếng chửi mắng, đánh đập rồi bỗng dưng nghe bức tường dập cái đùng. Bé Phi khóc thét rồi im bặt. Gia đình tôi chạy ra sân cùng mọi người trong xóm la lớn: 'Ông Mùi bà Yến giết bé Phi rồi bà con ơi!'. Nghe vậy ông Mùi cúp điện hết, công an xã đến nhưng vợ chồng ông nhất quyết không mở cửa nên họ lập biên bản rồi về", chị Nguyễn Thị Kim Kiều nhà sát vách nhà ông Mùi bàng hoàng kể lại.

Ngay trong đêm 10/2, hàng xóm sợ bé Phi chết sau cú đòn "thừa sống, bán chết" nên điện báo chính quyền địa phương xã và cả cảnh sát 113. Bà Võ Thị Tâm ở đối diện nhà vợ chồng ông Mùi phẫn nộ: "Sự việc này đã đến mức báo động rồi, chúng tôi không thể chấp nhận mãi cảnh đánh đập con bé dã man, cay nghiệt của vợ chồng ông Mùi nên báo lên cơ quan chức năng can thiệp. Thế nhưng mãi đến chiều hôm sau công an mới buộc ông Mùi đưa bé Phi đi cấp cứu".

Bà Tâm bực dọc nói rằng, dân báo công an huyện thì được hướng dẫn phải gọi công an xã, chính quyền xã chỉ đến lập biên bản với lý do nhà ông Mùi đóng cửa, tắt điện. Còn Cảnh sát 113, Công an tỉnh Quảng Ngãi trả lời không có chức năng thực thi nhiệm vụ ở khu vực huyện vùng ven như Nghĩa Hành

Theo bà Phạm Thị Thúy Nghĩa, Cán bộ phụ trách sức khỏe bà mẹ, trẻ em xã Hành Trung, đến chiều 11/2, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ xã mới báo sự việc cho bà để cùng đến nhà vợ chồng ông Mùi kiểm tra sự việc bạo hành trẻ em. "Khi đến nhà thì bé Phi còn nằm mê man trên gác, gặng hỏi bà Yến bảo ông Mùi có đánh cháu hai tát tai vì lấy trộm tiền tiêu vặt. Sau đó, chúng tôi yêu cầu đưa cháu Phi đi cấp cứu khẩn cấp, nếu chậm dễ nguy hiểm đến tính mạng", bà cán bộ xã cho biết.

Bà Đoàn Thị Hồng Yến (mẹ nuôi bé Phi), đứng trước căn nhà bán bún của mình, nơi xảy ra vụ bạo hạnh bé Phi suốt cả năm qua. Ảnh: Trí Tín

Lý giải nguyên nhân vì sao liên tục đánh đập bé Phi, bà Đoàn Thị Hồng Yến (mẹ nuôi bé Phi) thản nhiên giải thích: "Nó hư hỏng lấy trộm tiền hoài, lúc thì 5.000 đồng, 10.000 đồng, ngày 10/2 thì lấy đến 500.000 đồng nên vợ chồng chúng tôi chỉ dạy cho nó chừa thói trộm cắp ăn quà vặt".

Làm việc với Công an xã Hành Trung chiều nay, ông Mùi đã thừa nhận hành vi đánh bé Phi. Song vợ chồng ông hành hạ đứa con nuôi suốt năm qua nhưng chính quyền địa phương, các hội đoàn thể, tổ chức bảo vệ trẻ em đều chung câu trả lời "không hề hay biết".

Bé Phi đang là học sinh lớp 3B trường tiểu học Hành Đức. Trao đổi với VnExpress.net, cô giáo Nguyễn Thị Kim Lan, giáo viên chủ nhiệm lớp 3B khẳng định: "Bé Phi là học sinh thông minh, nhanh nhẹn, kết thúc học kỳ 1 vừa qua đạt thành tích học tập tốt của lớp. Cá tính em rất hiếu động nhưng đạo đức tốt, không có gì phải phàn nàn. Em Phi chuyển về học ở trường này được một năm rưỡi, thứ 2 tuần vừa rồi em nghỉ học không có lý do, thứ ba em đi học với tâm trạng buồn. Tôi gặng hỏi mãi, em trả lời là bị mẹ đánh vì trộm tiền mua cuốn vở mới".

Cô giáo nói rằng, khi ấy cô nhìn xuống đôi tay đứa học trò nhỏ thấy hằn lên vết lằn thấu da thịt mà rơi nước mắt. Chiều nay khi nghe VnExpress.net thông tin việc bé Phi phải nằm viện vì bố mẹ nuôi đánh, cô giáo Lan bật khóc ngay giữa lớp học vì thương quá hoàn cảnh bất hạnh, nghiệt ngã của cô học trò ngoan hiền, học giỏi.

"Cầu mong em Phi sớm hồi phục sức khỏe để trở lại lớp học, nếu vì điều gì đó mà em bỏ học dở chừng thì tương lai của em không biết rồi sẽ đi về đâu", cô Lan đỏ hoe mắt nhìn về phía sân trường quạnh hiu trong nắng chiều nhạt nhòa.

Đến tối nay, tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, tinh thần của bé Thục Phi vẫn còn hoảng loạn, hai tay che kín mặt thút thít khóc không muốn gặp người lạ. Ban giám hiệu trường Tiểu học Hành Đức đến bệnh viện thăm hỏi em nhưng đành đứng ngoài cửa ngậm ngùi vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô bé.

