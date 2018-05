Bệnh nhi 5 tuổi - nạn nhân của khói thuốc. Ảnh: nhidong.org.

Tại khoa Hồi sức cấp cứu, cô con gái của người cha nghiện thuốc lá có biểu hiện loạn tri giác lơ mơ do thiếu oxy máu, co kéo lồng ngực, đường thở bị co thắt nặng.

Các bác sĩ đã tích cực điều trị cắt cơn suyễn bằng cách trợ thở oxy, dùng thuốc dãn phế quản và sau đó truyền tĩnh mạch. Tuy nhiên phải đến ngày thứ 3, sức khỏe của bé mới dần cải thiện.

Thoát khỏi cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải được tiếp tục theo dõi và điều trị tại khoa Hô hấp, mẹ bé cho biết, từ lúc lên 3 tuổi, em thi thoảng bị khò khè khó thở. Đặc biệt "mỗi lần hít khói thuốc lá của bố thì con mệt lắm", bé thỏ thẻ nói với mẹ.

Thừa nhận nghiện thuốc lá hàng chục năm nay, ông bố tâm sự: “Nhiều lần tôi định bỏ thuốc nhưng vẫn chưa bỏ được, song lần này, nhìn thấy cảnh con gái suýt chết, tôi hứa với lòng sẽ không hút nữa”, ông bố nói.

Các bác sĩ cho hay, nếu nhập viện cấp cứu chậm hơn, bệnh nhi đã có thể tử vong vì thiếu ôxy máu.

Tương tự, một tháng trước , bé trai 6 tuổi, nhà ở Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai và một bé gái 4 tuổi nhà ở quận 12 (TP HCM) cũng đã phải nhập viện cấp cứu vì hít phải khói thuốc của bố và ông nội.

Theo gia đình các bệnh nhân, cả hai bé đều có tiền sử bệnh hen suyễn bẩm sinh. Mỗi lần ngửi thấy mùi thuốc lá, các bé đều ho rất nhiều và thở khò khè. “Cả nhà vẫn nói khéo, rằng ông bỏ thuốc hoặc nếu có hút thì không nên hút trong nhà, song ông vẫn phớt lờ”, mẹ của một bệnh nhi nói.

May mắn không đến nỗi phải thở máy, song cơn suyễn cấp cũng đã khiến cả hai bệnh nhi trên phải nằm viện điều trị gần một tuần.

Trường hợp khác xảy ra vào giữa tháng 4 năm nay . Một học sinh lớp 9 đã phải vào Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM cấp cứu vì lên cơn suyễn do hít phải khói thuốc của thầy giáo trong lớp.

Tất cả trường hợp này đều may mắn được cứu sống do nhập viện kịp thời. Tuy nhiên theo các bác sĩ hô hấp, khả năng lên cơn cấp vẫn dễ quay trở lại nếu các bé, thậm chí với cả những người lớn vốn mắc bệnh suyễn.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lê Thị Tuyết Lan, Trưởng Trung tâm Chăm sóc Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM, cũng khẳng định trong những nguyên nhân gây nên cơn suyễn cấp thì khói thuốc là một tác nhân đặc biệt nguy hiểm, bởi cơn cấp có thể xảy ra nhanh hơn.

Cũng theo Tiến sĩ Lan, khói của một điếu thuốc lá có thể lưu trong nhà đến 4 giờ. Cho nên nếu nhà có trẻ bị suyễn, ngoài việc giữ gìn vệ sinh môi trường, người lớn cần tuyệt đối không được hút thuốc lá.

Thiên Chương