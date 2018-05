Câu chuyện của cô gái xứ Đoài, tên Lê Thu Thúy, khiến luật sư Nguyễn Hồng Thái (Đoàn luật sư Hà Nội) thương cảm.

Ba năm trước Thúy (lúc đó 30 tuổi) ở thị trấn Sơn Tây (Hà Nội) tìm đến luật sư Thái nhờ giành quyền nuôi con. Tuy nhiên, sau khi được tư vấn các khả năng thắng cuộc, chị Thúy chủ động rút lui.

"Cô ấy chỉ là một giáo viên hợp đồng, trong khi chồng có công ty. Bản thân cô ấy còn bị gán cho tội ngoại tình - yếu tố quan trọng gây bất lợi cho quyền nuôi con", luật sư Thái cho biết.

Thúy và người chồng tên Sơn yêu nhau một thời gian trước khi cưới năm 2008. Sơn là người khô khan nhưng có ưu điểm rất chí thú làm ăn. Với sự hiền lành, khéo léo, Thúy còn được bố mẹ chồng rất yêu quý.

Hồi mới cưới, Thúy dạy hợp đồng mẫu giáo, lúc rảnh thì có thêm nghề may tăng thu nhập. Chồng cô buôn bán vật liệu xây dựng nhỏ lẻ. Nhờ may mắn, Sơn trúng mánh được nhiều dự án lớn, có tiền xây nhà rộng rãi. Thúy vì thế mà cũng được nhờ, nghỉ luôn đi dạy, chỉ ở nhà chăm con và may vá.

Mọi sự thay đổi từ khi Sơn chung vốn mở công ty với một người bạn gái cũ. Hai người thường dính nhau như sam với nhiều chuyến thực địa, công tác xa nhà. Có khi biền biệt, cả tháng không về ăn cùng vợ một bữa cơm tối. Người phụ nữ kia cũng đã có chồng con.

Nhận ra sự thay đổi của chồng, Thúy đề nghị anh bớt qua lại, tránh gây điều tiếng. Thế nhưng anh ta không kiêng dè, còn nói lại: "Cô nhìn lại bản thân đi, suốt ngày quanh quẩn xó bếp không xong. Tôi đi làm mang tiền về mà còn bày đặt ghen tuông", và không tiếc lời so sánh cô với người phụ nữ biết cách diện nọ.

Đem sự việc nói với mẹ chồng, Thúy được mẹ bênh vực, về chung một chiến tuyến để lên án con trai.

Vì Thúy được bố mẹ chồng bảo vệ nên Sơn đã đổ cho vợ ngoại tình, dễ bề ly hôn hơn. Ảnh minh họa.

Thời gian sau đó, Sơn chịu khó về nhà hơn, năng chơi với con trai, nhưng vẫn lạnh lùng với vợ. Cùng lúc đó, có một số điện thoại lạ nhắn tin tán tỉnh Thúy.

"Số điện thoại kia cứ chọn giờ cô ấy đang dùng cơm hoặc khi đi ngủ để nhắn tin. Lạ là người kia như nắm cô ấy trong lòng bàn tay, chuyện gì cũng biết", luật sư Thái cho hay.

Sơn nổi trận lôi đình khi thấy có đàn ông gọi điện cho vợ. Dù những tin nhắn trong máy Thúy chỉ có một chiều nhưng Sơn vẫn quy kết vợ tội ngoại tình. Cô bị những lời lẽ thoá mạ, nói không còn xứng với chồng con và bắt ký vào đơn ly hôn. Bố mẹ Sơn, dù thương nàng dâu nhưng trước thái độ kiên quyết của con trai, cũng đành nhắm mắt làm ngơ.

Uất nghẹn trước người chồng phụ bạc, Thúy cũng không muốn dây dưa thêm nữa. Cô ra khỏi nhà không tài sản, không con cái. Vài tháng sau ly hôn, Sơn cưới người phụ nữ kia, cô này đã bỏ chồng.

Lúc này, Thúy nhờ bố mẹ chồng đón con về chăm sóc để tiện qua lại thăm nom. Cô bắt đầu cuộc sống mới và cố gắng kiếm tiền để sớm được đón các con về. Từ ngày biết âm mưu ly tán của chồng, cô cũng thôi không còn vương vấn gì nữa.

Chị Uyên (36 tuổi, ở Hoài Đức, Hà Nội) từng vô cùng căm hận chồng mình. Nhưng thời gian này, khi có con, chị cố gắng dành thời gian cho con, quên đi những tổn thương chồng đã gây cho mình.

Mới hai năm trước, vợ chồng chị còn tay trong tay hạnh phúc. Dù cưới nhau 8 năm không có con, nhưng chị vẫn được chồng yêu thương. Chị và chồng làm trong Nhà nước, được đồng nào là dồn hết đi chữa vô sinh nhưng tiền cứ không cánh mà bay, trong khi con chẳng thấy.

"Chúng tôi tìm đến một thầy bói thì được khuyên phải bỏ nhau mới có con. Tin lời ông thầy đó, vợ chồng tôi ly hôn và vẫn sống chung. Quả thật trong lần thụ tinh ống nghiệm sau đó tôi đã thực sự mang thai", chị Uyên kể.

Hạnh phúc chưa được bao lâu thì chị nhận thấy sự thay đổi của chồng, thái độ lạnh nhạt, nhiều lần gọi điện còn không được. Đến một ngày chồng bảo về quê, chị gọi lên gọi xuống không được. Linh cảm chuyện chẳng lành, Uyên về nhà chồng thì bàng hoàng khi thấy người đầu gối tay ấp với mình đang tổ chức đám cưới với một người phụ nữ khác trẻ trung hơn chị nhiều.

"Tôi nổi trận lôi đình làm um lên thì bị anh ta kéo vào một căn phòng đánh tới tấp, không chỉ vào người mà còn cả vào bụng tôi. Lúc đó tôi đã mang bầu được hơn 2 tháng", Chị Uyên đau đớn kể.

Lúc này, chị Uyên mới biết mình đã rơi vào bẫy ly hôn của chồng. Ông thầy bói nói chia tay để có con, thực ra đã bị người đàn ông này mua chuộc. Suốt những tháng sau đó, chị sống trong căm hận. Chỉ gần đây, khi đứa trẻ chào đời, chị mới dần nguôi ngoai nỗi đau.

Người chồng phụ bạc đã lừa vợ để được ly hôn nhanh chóng, sau đó cưới người khác.

Chuyên gia tâm lý Minh Hoa (tổng đài 1088 TPHCM) chia sẻ, trên thực tế có rất nhiều người chồng (hoặc vợ) đã lừa bạn đời để việc ly hôn diễn ra dễ dàng, giành ưu thế khi phân chia tài sản, nuôi con.

Mới đây, chị Hoa vừa gặp một ca như vậy. Người phụ nữ tên Dịu, hơn 40 tuổi, làm kinh doanh, bị chồng đơn phương ly hôn, với lý do muôn thuở "không hợp nhau". Nhưng đáng nói, ông chồng này đã ấp ủ kế hoạch bỏ vợ từ vài năm trước mà chị Dịu không hay biết.

"Ngoài các tài sản khác, đôi vợ chồng này còn có 3 cái nhà mặt phố giữa trung tâm Sài Gòn đứng tên của cả hai. Nhưng người chồng, bằng những mánh lới khác nhau đã lừa được vợ sang tên căn nhà cho bố mẹ chồng. Khi ly hôn, đồng nghĩa 3 căn nhà không còn thuộc tài sản chung nữa", nhà tâm lý cho biết.

Chuyên gia tâm lý Minh Hoa khuyên, để không bị rơi vào tình cảnh tay trắng ra đi, đã mất chồng, còn mất cả con, các chị em cần tỉnh táo trong hôn nhân. "Người phụ nữ hiện đại cần phải làm chủ cuộc đời mình, tính đến tương lai. Không chỉ biết chăm lo cho gia đình, chồng con, phụ nữ còn cần phải sống cho mình, không phó mặc cuộc đời vào chồng", nhà tâm lý nói.

Bảo Nhiên

* Tên nhân vật đã thay đổi