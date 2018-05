Chán người vợ tính tình ngang như cua / Khi cha quá gia trưởng

Giờ anh ấy nói em phải để anh ấy được tự do. Dù anh ấy có quan hệ với ai, đi đâu cũng không được gọi điện thoại hay nhắn tin. Chỉ khi nào anh ấy thích gọi điện thoại về thì gọi. Nếu đồng ý thì ở với nhau còn không thì chia tay. Em khuyên gì anh ấy cũng không nghe. Liệu có phải anh ấy có ai bên ngoài nên mới đối xử với em như vậy? Em nên làm gì? (Bi)

Ảnh: paradiseantistress.com

Trả lời:

Trong cuộc sống luôn tồn tại một không gian vật lý như ở nhà chật hẹp quá thì ngột ngạt còn ở trong khu rừng rộng lớn thì vắng vẻ... Còn không gian tâm lý thì tùy thuộc vào cảm xúc, tình cảm và lý trí của mỗi người. Có khi người ta muốn gần nhau, có khi người ta ngại gần nhau… Tất cả cơ bản đều thuộc vào tình cảm, cảm xúc. Khi phải dùng đến ý chí để thay đổi không gian vật lý, người ta có máy bay, xe hơi, mở rộng nhà cửa, ruộng vườn, bờ cõi…, còn khi thay đổi không gian tâm lý thì phải dùng đến kỹ năng, nghệ thuật giao tiếp để nó thay đổi theo ý mình.

Bạn đã sai lầm khi “thấy chồng vào tiệm massage nên cũng bước vào”. Tại sao? Tại vì bạn đã vi phạm vào không gian “cấm kỵ” chẳng khác nào “đuổi chó chạy đường cùng”. Khi chồng bạn bị đuổi vào đường cùng thì anh ta bất chấp chỉ vì muốn được “tự do”. Tất nhiên sự tự do phải là chuẩn mực, không vi phạm tự do của người khác, nhưng anh ấy lại yêu cầu “dù anh ấy có quan hệ với ai, đi đâu cũng không được gọi điện thoại hay nhắn tin”, tức là tước quyền tự do giao tiếp với chồng của bạn.

Rồi “chỉ khi nào anh ấy thích gọi điện thoại về thì gọi” thể hiện quyền lực gia trưởng. Như vậy, chồng bạn là người gia trưởng. Đây là mẫu người bắt người khác (vợ họ) phải phục tùng theo kiểu phong kiến. Và có lẽ bạn đang lệ thuộc chồng nên anh ấy còn thể hiện quyền lực của kẻ chiến thắng “nếu đồng ý thì ở với nhau còn không thì chia tay”. Câu nói này có tính đe dọa. Bạn “khuyên gì anh ấy cũng không nghe”, tức là bạn đang mất quyền làm vợ của anh ấy.

Những vấn đề này chỉ mới thể hiện tính cách người đàn ông gia trưởng chứ không phải người đàn ông trăng hoa. Còn việc đi tiệm massage chỉ là thú vui giải trí, tăng cường sức khỏe bình thường, trừ những nơi lợi dụng. Sợ nhất khi anh ta rủ ai đó vào nhà trọ hoặc đi nghỉ mát, đi du lịch thì mới là hiện tượng ngoại tình, song đi nghỉ mát, du lịch… với ai đó cũng chưa đáng sợ bằng người đàn ông có tình cảm riêng với một người phụ nữ khác.

Theo thông tin của bạn thì anh ấy không có ai ở bên ngoài, nhưng là người đàn ông gia trưởng muốn làm găng với vợ để mình được tự do. Bạn hãy khéo léo đừng khuyên mà hãy tha thứ và lấy đạo đức gia đình làm đầu trong mọi ứng xử thì sẽ giữ được người đàn ông gia trưởng.

Chúc thành công.

GS.TS. Vũ Gia Hiền

Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM