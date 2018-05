Chị Phượng đang ở tuổi đôi mươi, được các báo nước ngoài miêu tả là "trông như một cụ bà ngoài 70 tuổi" sau một lần bị ứng với hải sản. Câu chuyện đau lòng này xảy ra năm 2008, từ một cô gái trẻ đẹp, chỉ sau vài ngày, làn da của chị bắt đầu nhăn nheo, chảy xệ ở mặt và nhiều vùng trên cơ thể.

Chị Phượng trước (ảnh trái) và sau khi bị bệnh. Ảnh: HOTSPOT MEDIA.

"Từ đó, mỗi khi xuất hiện ở nơi công cộng, cô ấy buộc phải đeo khẩu trang để tránh những cặp mắt tò mò. Song, hiện nay các bác sĩ đã vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến căn bệnh lão hóa đột ngột và khủng khiếp này", The Sun viết.

Sau khi đọc bài báo này, nhiều độc giả của The Sun bày tỏ sự ngạc nhiên và thương cảm cho hoàn cảnh hiện giờ của chị Phượng. "Là cô gái 26 tuổi trong bức ảnh bên tay phải sao, không thể tin được", bạn đọc nick name Ilang bày tỏ sự ngạc nhiên khi so sánh hai bức ảnh trước và sau khi bị bệnh của chị Phượng.

Một số khác thì cho rằng cô gái tuy bất hạnh khi bị căn bệnh này nhưng còn may mắn vì có người chồng hết mực yêu vợ. Độc giả Success viết: "Tôi thấy tội nghiệp chị, nhưng ít ra chị ấy còn có chồng ở bên".

Cùng ngày, hình ảnh chị Phượng xuất hiện trên mục tin sức khỏe nổi bật của trang Daily Mail. Khi so sánh hai bức ảnh chụp chị Phượng trước và sau khi bị bệnh, tờ báo bình luận: "Những bức ảnh trông cứ như cô gái với thân hình đầy hấp dẫn độ tuổi 20 và bà ngoại của cô vậy. Nhưng đó là cùng một người và hai tấm ảnh được chụp cách nhau không lâu".

Viết về trường hợp của chị Phượng, hầu hết các trang báo nước ngoài đều ca ngợi lòng chung thủy của người chồng Nguyễn Thành Tuyển (làm nghề thợ mộc), vẫn hết lòng yêu cô vợ hóa bà lão. Anh Tuyển luôn nói với người bạn đời rằng: "Dù em thế nào anh cũng yêu em".

Bài viết trên tờ The Telegraph tả về chị Phượng khá dí dỏm. Mang tấm hình cưới năm 2006 (lúc mới 21 tuổi) ra khoe, chị Phượng bảo: "Năm năm trước trông tôi cũng xinh đẹp chứ đâu có xấu xí như bây giờ phải không?" (Xem clip quá trình biển đổi gương mặt). Tuy nhiên vì nghĩ rằng, mọi sự xảy ra cũng là do số phận nên từ đó đến nay chị Phượng không uống thuốc hay điều trị gì nữa. Mỗi lần ra đường chị đều đeo khẩu trang che mặt.

Hiện giờ mới 26 tuổi nhưng vùng da trên mặt, ngực, bụng, của chị có nếp nhăn giống như phụ nữ đã sinh nhiều con, mặc dù chị vẫn chưa sinh con lần nào. "Tuy nhiên hội chứng lão hóa không ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt cũng như tóc, răng, mắt và tâm trí của tôi", chị Phượng nói.

Thi Trân