Lần đầu tiên trong cuộc họp tháng, hôm qua lãnh đạo Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh nhận tin một lúc 3 vụ bạo hành gia đình nghiêm trọng khiến một người chết, 2 bị thương do chồng đánh phải nhập viện cấp cứu. Vụ gần đây nhất là ngày 29/11. Chỉ vì vợ không chịu rút đơn ly hôn, ông Trương Văn Thuận đã siết cổ, giật bà Hoàng Thị Nhiệm đập đầu xuống nền nhà tử vong. Người chồng đã bị bắt.

Gia đình bà Hồ Thị Sen ở thôn Nước Biếc, xã Trà Thọ, huyện miền núi Tây Trà, cũng vừa đưa người phụ nữ này đến bệnh viện cấp cứu vì bị chồng đánh đập, hành hạ. "Không chỉ bị chồng dùng cây đánh bầm mình, chị Sen còn bị ông ta bứt tóc đến tróc da đầu", bà Huỳnh Thị Thúy, Phó chủ tịch Hội phụ nữ Tây Trà xót xa.

Trong thời gian ngắn, hai phụ nữ trong xã Long Môn, huyện Minh Long, bị thương nặng do bị chồng ném ấm nước và ném cái cưa cây rừng trúng đầu phải đi bệnh viện cấp cứu. Bà Lê Thị Kim Tuyết, Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Minh Long cho biết, hầu hết các vụ bạo hành gia đình ở địa phương miền núi là do các ông chồng uống rượu say xỉn rồi gây sự, đánh đập vợ vô cớ.

Chị Phan Thị Trang ở phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi bị chồng bạo hành suốt 14 năm trời. Ảnh: Trí Tín.

Thống kê của Ban chính sách và luật pháp, Hội Liên hiệp phụ nữ Quảng Ngãi, năm nay hội đã tiếp nhận hàng chục đơn thư và cuộc điện thoại cầu cứu của chị em phản ánh về nạn bạo hành gia đình. Con số này tăng nhiều lần so với năm 2011. Không ít trường hợp là giáo viên, cán bộ công chức, đảng viên đang công tác một số Sở, ngành của tỉnh bị chồng hắt hủi, ngược đãi chẳng khác nào ôsin, thậm chí đánh đập vợ mang thai. Họ đến cầu cứu trong tình trạng suy sụp tinh thần, đau khổ đến "không còn nước mắt để khóc".

Trao đổi với VnExpress.net, bà Huỳnh Thị Tuyết Nga, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Quảng Ngãi nhìn nhận, thời gian gần đây nạn bạo hành gia đình gia tăng đáng báo động. "Nếu như trước đây tình trạng bạo hành gia đình chỉ xảy ra ở vùng nông thôn, mỗi năm chỉ có vài vụ thì nay lan rộng ngay cả trong gia đình cán bộ, đảng viên", bà Nga lo ngại.

Hội phụ nữ tỉnh đã phát động cuộc vận động đăng ký tiêu chí "Năm không, ba sạch" (không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, không đói nghèo, không sinh con thứ ba, không có trẻ em suy dinh dưỡng, không bạo lực gia đình; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). Kết quả cho thấy nhiều gia đình ở các địa phương không mạnh dạn đăng ký tiêu chí "không bạo lực gia đình".

Để ngăn chặn tình trạng này, bà Nga kêu gọi chính quyền, hội đoàn thể các cấp cần vào cuộc đồng bộ, tăng cường tuyên truyền luật phòng chống bạo lực gia đình. Ngăn chặn nạn bạo hành từ lúc mới manh nha, áp dụng chế tài xử lý thật nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. Trước mắt, thời gian tới, Hội phụ nữ các xã sẽ trở thành địa chỉ tin cậy, "cơ sở tạm lánh" cho chị em khi bị chồng bạo hành, sau đó tổ chức hòa giải. Nếu bạo lực gia đình tái phạm nhiều lần, các cấp hội phụ nữ cơ sở cần tư vấn chị em kịp thời báo cáo chính quyền, cơ quan công an can thiệp để tránh hậu quả đáng tiếc.

Ông Trương Văn Thuận vừa bị cơ quan điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giam vì hành vi giết chết vợ. Ảnh: Trí Tín.

Bà Lê Thị Thúy Phượng, Phó Ban chính sách và pháp luật, từng tiếp xúc nhiều phụ nữ bị chồng hành hạ, đánh đập. Hình ảnh người phụ nữ đầu cạo trọc tóc, cơ thể thâm tím đến Hội gửi đơn cầu cứu vài tháng trước khiến bà day dứt mãi. "Chỉ vì mái tóc dài mà chị không thể trốn thoát được những trận đòn của chồng. Người chồng tàn bạo đã nhiều lần quấn tóc vợ vào chân giường rồi đánh đập mặc cho hai con khóc lóc van xin thảm thiết. Chị ấy quyết định cạo trọc đầu như sư cô để tránh đòn chồng", bà Phượng nói.

Hầu hết những phụ nữ bị chồng bạo hành thường nén chịu nỗi đau vì tương lai con cái. Chính quyền địa phương phát hiện mời các ông chồng vũ phu đến xử lý thì người vợ luôn xin " tha" để rồi lâm vào bế tắc, bi kịch. Trường hợp bà Nguyễn Thị Kim Cúc ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, là một ví dụ. Hết mùa vụ làm đồng áng ở quê, bà lặn lội vào TP HCM bán vé số rồi đổ bệnh phải trở về quê nằm liệt ở nhà. Ngược lại, ông Trương Lâm Đồng (chồng bà Cúc) suốt ngày uống rượu, chửi bới, đánh đập vợ.

Đầu năm 2012, sau khi nhậu về ông Đồng quậy đập phá tài sản gia đình, đốt rụi xe máy. Công an xã Nghĩa Thương nhiều lần triệu tập răn đe, xử lý, bà Cúc luôn kiến nghị cơ quan chức năng "nương tay" cho chồng để trở về chung sống. Ông Đồng vẫn chứng nào tật ấy, hành hạ, đánh đập vợ nhiều hơn. Hôm ấy vợ không có tiền đưa cho mình ăn nhậu, ông Đồng tìm cách gây sự, đuổi bà ra khỏi nhà. Buồn tủi, tuyệt vọng, bà Cúc uống thuốc sâu tự tử trong vườn nhà vào giữa tháng 7.

Trí Tín