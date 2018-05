Sợ nhiễm bệnh khi yêu gái qua đường / Chia tay vì bạn gái không thể 'yêu'

Hai đứa em yêu nhau được một năm. Trong thời gian đó chúng em sống chung với nhau, một phần vì gia đình em đã đồng ý cho 2 đứa quen, một phần em rất yêu anh. 2 năm sau, mọi sự đã sụp đổ khi em phát hiện anh là một con nghiện. Nhưng hai đứa vẫn còn yêu nhau lắm. Rồi gia đình em và anh đều biết chuyện đó, thế là ba mẹ em cấm tuyệt đối luôn. Nhưng vì em vẫn còn rất yêu anh và anh cũng vậy, nên em cho anh cơ hội thay đổi. Em nghĩ mình không thể bỏ anh lúc này và em sẽ giúp anh cai nghiện.

Em không biết anh có thật sự vì em mà bỏ thuốc phiện không. Em không thể ở gần anh 24/24h được mà quan sát. Em chỉ thấy anh mập hơn lúc trước nhưng những lời yêu thương, quan tâm của anh dần ít đi, không biết là anh muốn làm gì. Bây giờ em rối lắm không biết phải làm gì nữa. (Mỹ Thanh)



Mỹ Thanh thân mến,

Thật khó mà biết chính xác người yêu bạn tự nguyện nghiện hay là do bạn bè lôi kéo. Tuy nhiên, trước hết anh ấy hãy tự trách chính mình, nếu anh vững vàng thì bạn bè cũng không thể lôi kéo được.

Tuy nhiên, dù có yêu anh ấy rất nhiều, bạn cũng cần phải cân nhắc kỹ vấn đề giúp đỡ anh cai nghiện bạn nhé. Việc cai nghiện tại gia phải nói là một việc rất khó, đòi hỏi một nghị lực rất lớn và một sự quyết tâm cao ở người nghiện. Vì khi cai nghiện tại gia, điều kiện cách ly với nguồn gây hầu như không có. Hàng ngày anh ấy vẫn gặp bạn bè, gặp những người đang nghiện và rất khó tránh khỏi sự khích bác, rủ rê của những người bạn xấu đó.

Nếu được, bạn nên động viên anh ấy đi cai nghiện tập trung tại các cơ sở để giúp quá trình cai diễn ra thuận lợi và nhanh chóng hơn. Tất nhiên, trong thời gian anh ấy ở trong trung tâm cai nghiện, bạn vẫn thường xuyên lên thăm và động viên, dùng chính tình yêu của bạn để động viên anh ấy vững tâm cai nghiện. Động viên anh ấy quyết tâm làm lại cuộc đời để có thể thuyết phục bố mẹ bạn chấp nhận tình yêu của 2 bạn.

Một điều tế nhị, nhưng không thể không nhắc bạn, đó là trong thời gian anh ấy đang nghiện này, bạn và anh ấy cần thận trọng trong vấn đề quan hệ tình dục. Cần có những biện pháp an toàn để bảo vệ chính bản thân trước nguy cơ HIV. Tất nhiên điều này cần thuyết phục anh ấy một cách tế nhị, vì người nghiện là một trong những đối tượng có nguy cơ cao mắc căn bệnh HIV/AIDS. Do đó, bạn cần biết cách bảo vệ an toàn cho bản thân cho tới khi biết chắc về khả năng âm tính đối với HIV/AIDS của anh ấy nhé.

Chúc cả hai bạn đủ nghị lực và quyết tâm vượt qua khó khăn này để cùng nhau đi đến hạnh phúc cuối của tình yêu.

Chuyên viên tư vấn Phạm Phúc Thịnh

Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc