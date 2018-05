Vỡ mộng với bạn trai quen qua mạng / Họa đến từ tình yêu qua mạng

Em vừa chia tay người yêu cũ được hơn một tháng nên không muốn suy nghĩ chuyện tình cảm. Nhưng khi gặp anh, thấy anh ấy lo lắng và luôn miệng nói yêu em rất nhiều. Bản thân anh thì hay nghi ngờ em không thật lòng. Em đã tin và quyết định xuống chỗ anh ấy chơi. Em cũng không biết có phải em yêu thật hay vì anh ấy là công an mà em tin mến, em không xác định được.

Sau một lúc nói chuyện, anh ấy muốn quan hệ, em rất hoảng sợ và dường như đánh mất mọi hình tượng về anh ấy. Anh ấy giải thích rất nhiều, không phải xin lỗi mà là lý do vì anh ấy sợ mất em và hứa không ép em. Em không biết suy nghĩ như thế nào nữa. Mọi người cho em lời khuyên. (Hoa Dương).

Ảnh minh họa: News.

Trả lời:

Theo chia sẻ trong thư, em và bạn trai hiện tại đã quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook, vậy trước hết em cần xác định những thông tin anh ấy đã đề cập online với em có giống với con người thật của anh ấy không. Vì những thông tin không trực tiếp đều có thể được “xào nấu” cho vừa “vị” với người nghe nên tình yêu qua mạng và trên đời thực luôn rất khác xa nhau.

Mặt khác, em vừa chia tay bạn trai, dù vì lý do gì, chắc chắn trong lòng cũng đang có nhiều buồn phiền. Do đó, khi tìm được người để chia sẻ em dễ có cảm giác muốn gắn bó, xao lòng và ngộ nhận tình cảm. Với thời gian quen biết nhau ngắn, hơn nữa bằng việc liên lạc qua mạng xã hội chắc chắn cả hai chưa biết rõ về tính cách, thói quen, cách ứng xử với những người xung quanh, quan điểm sống, hoàn cảnh gia đình của nhau. Chính vì điều đó bản thân em cũng chưa chắc chắn được tình cảm của mình dành cho anh ấy nên mang những nghi hoặc về việc em yêu anh ấy chỉ vì "mác" công an, phù hợp với mong muốn của em.

Việc đặt ra tiêu chí để lựa chọn người yêu là cần thiết nhằm xác định các giá trị phù hợp với bản thân. Tuy nhiên, đây chỉ là yếu tố để đặt những cảm xúc ban đầu cho mối quan hệ, quan trọng nhất vẫn là giá trị thật trong con người anh ấy. Để có mối quan hệ bền vững thì cần có sự hòa hợp về tính cách, quan điểm sống giữa hai người, đồng thời là tình cảm chân thành dành cho nhau dẫu anh ấy có làm nghề nghiệp gì chăng nữa.

Mặt khác, trong tình yêu không thể thiếu đi yếu tố tình dục. Các mức độ ân ái khác nhau tùy thuộc vào giai đoạn tình yêu như thời gian đầu quen nhau là cái nắm tay, sau là nụ hôn, những cử chỉ âu yếm và tiến xa hơn nữa là quan hệ. Vấn đề là hành vi này phải đến đúng lúc, đúng thời điểm khi mà tình yêu giữa hai người đủ sâu sắc và chín muồi. Trong xã hội hiện nay, mọi người đã có cái nhìn thoáng hơn về tình dục, tuy nhiên bản thân người con gái cần thận trọng em ạ.

Em hãy cho mình và anh ấy thêm thời gian tìm hiểu nhau, để biết rằng có thể chấp nhận nhau và cùng vượt qua những thử thách trong tình yêu. Nếu yêu em thật lòng, anh ấy sẽ quan tâm đến việc hòa hợp với những giá trị của em hơn là việc quan hệ tình dục.

Cuối cùng, hãy nhớ hẹn hò qua mạng xét cho cùng cũng chỉ là tìm hiểu ban đầu. em không thể có ngay câu trả lời cho trái tim vào lần đầu gặp mặt. Có những người may mắn tìm thấy nửa kia nhưng cũng có rất nhiều trường hợp dở khóc dở cười vì bị lừa tình lẫn lừa tiền. Cần cân nhắc thật kỹ khi yêu đương trên mạng tuy nhiên cũng hãy trân trọng và hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất sẽ đến em nhé.

Ban tư vấn Tổng đài 1900 6233

Viện Tâm lý & Giáo dục Pháp Luật