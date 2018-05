Tình dục, cạm bẫy khó thoát trong tình yêu / 'Cái ngàn vàng' và chuyện 'trao thế nào cho đáng'

Trong một lần em uống rượu, vì không đủ sức ngăn cản nên đã bị anh ấy chiếm đoạt. Em rất sợ nhưng hơn một năm trôi qua, em thấy anh là một người chăm chỉ. Anh biết quan tâm tới người khác và ăn nói chững chạc. Dù rất bận, vừa học vừa đi gia sư nhưng anh luôn ưu tiên em, em đau ốm hay cần gì là anh đến ngay. Anh rất biết chăm lo cho em, kể cả sức khỏe cũng như học hành. Ngày lễ Tết, anh đưa em về nhà anh ăn cơm nói chuyện vui vẻ với bố mẹ anh. Anh cũng thường xuyên về nhà em ăn cơm và được lòng người thân, bạn bè em.

Thỉnh thoảng anh đòi hỏi, nếu em không đồng ý, anh sẽ giận dỗi không nói chuyện. Gần đây nhất, anh uống say, bảo muốn gặp em ở nhà nghỉ. Em không đến được, vậy là anh không nói chuyện với em nữa, nói em không quan tâm. Em xin lỗi, muốn gặp nhưng anh không chịu. Nửa tháng sau, anh nói nhớ em, bọn em đã gặp lại nhau. Thái độ anh rất lạnh nhạt, rồi anh bị cảnh cáo học tập. Anh nói không muốn yêu nữa để tập trung học hành. Hiện tại, anh không có cô gái nào khác. Em biết anh đang buồn, em rất muốn ở bên cạnh động viên, an ủi nhưng dường như anh không muốn thế. Em rất yêu anh nhưng liệu em có đang bị lợi dụng? (My)

Ảnh: tumblr.com

Trả lời

Tình yêu là một giá trị cần được bảo vệ thông qua nhiều giá trị khác, khi các giá trị khác mất đi thì tình yêu cũng sẽ mất đi. Vì vậy, bảo vệ các giá trị khác để giữ tình yêu luôn là sự khôn ngoan của con người. Trong các giá trị đó, phải kể đến giá trị hôn nhân. Không có hôn nhân thì tình yêu trở nên tiểu thuyết hoặc là sự lợi dụng nào đó tùy theo hoàn cảnh cụ thể.

Câu chuyện của bạn viết khá dài nhưng trong những dòng ấy, chúng tôi không thấy bạn nói đến hôn nhân hay tương lai của lời hứa giữa hai người. Bạn chỉ nói về “anh là người rất biết quan tâm người khác” nhưng tại sao lại không quan tâm đến thực tế của bạn là “không muốn”. Vậy sự quan tâm mà anh ta có sẽ bảo vệ giá trị gì cho bạn? Câu hỏi này bạn phải tự trả lời, nếu không bạn sẽ tiếp tục rơi vào mơ hồ. Theo bạn, thỉnh thoảng anh đòi hỏi nếu bạn không đồng ý thì sẽ giận dỗi không nói chuyện”. Vậy mục đích tình yêu của anh ta với bạn là gì? Chẳng lẽ sự giữ gìn của bạn đã làm anh ta giận dỗi? Đây là vấn đề rất cần phân tích, nếu không sẽ nhầm lẫn giá trị.

“Gần đây nhất, anh uống say bảo muốn gặp bạn ở nhà nghỉ. Bạn không đến được vậy mà anh không nói chuyện với bạn nữa”, tức là mượn cớ để kiếm chuyện với bạn và tỏ ra cao thượng “nói bạn không quan tâm đến anh ấy sống chết ra sao”. Một người đàn ông tử tế nếu say rượu thì cũng phải xin lỗi người yêu, đằng này đã say rượu còn gọi người yêu đến nhà nghỉ thì có bình thường không? Đây là chi tiết quan trọng để đánh giá con người. “Bạn xin lỗi rất nhiều, khóc rất nhiều” thể hiện sự thật thà của bạn trong khi anh ta “không chịu gặp”. Rồi “nửa tháng sau, anh ta nói nhớ bạn muốn gặp” nhưng gặp mà “mặt lạnh nhạt” tức là giả dối.

Bạn đang bị lợi dụng bởi một người khá thủ đoạn và có những hành vi phức tạp. Bạn cần cẩn thận với những người như thế.

Chúc sáng suốt.

GS.TS. Vũ Gia Hiền

Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM