Yêu 2 năm mới biết bạn trai có vợ / Lo sợ vì trót trao thân cho người yêu

Chúng em yêu nhau từ khi cả hai đều là sinh viên năm cuối đại học. Anh luôn tôn trọng, chiều em hết mực. Sau khi ra trường, chúng em làm xa nhau, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc và gặp gỡ. Cả hai đều xác định chuyện lâu dài và em cũng không ít lần đưa tiền cho anh lo công việc, em cũng giúp anh một ít tiền để mua xe máy. Lúc đầu anh không nhận nhưng sau đó cũng đồng ý. Tuy nhiên, em đã cảm nhận anh đang có sự thay đổi và nhiều lần cố hỏi, nhưng anh đều né tránh.

Cách đây vài tháng em gặng hỏi và gợi ý chuyện kết hôn thì anh nói để cho anh thêm một thời gian nữa. Sau đó 2 tuần anh bất ngờ nói lời chia tay bằng một tin nhắn “nếu gặp em anh sẽ chẳng biết nói gì và không muốn làm tổn thương hai bên”. Em vô cùng choáng váng và cố hỏi lý do. Phải chăng anh đã có người mới? Nhưng thật bất ngờ anh nói do em ở quá bẩn, luộm thuộm như vậy sẽ rất khó hòa đồng với anh và gia đình.

Từ trước đến nay chưa bao giờ anh phản ứng gay gắt với em về chuyện ở bẩn hay sạch. Với một số người thì em vẫn được đánh giá là không đến nỗi nào, chỉ vài lần anh ấy đến phòng trọ của em và thấy quần áo bừa bộn nên nhắc nhở em gọn gàng, bát đũa ăn xong phải rửa luôn không để đến hôm sau... Những lúc đó anh đã xắn tay vào thu dọn làm em rất vui vì nghĩ anh biết chia sẻ công việc với mình. Em và anh chưa bao giờ căng thẳng vì chuyện bẩn sạch hay luộm thuộm cả.

Em không biết nên làm thế nào? Phải chăng anh có người khác và đã hết tình cảm với em. Và cái cớ ở bẩn, luộm thuộm chỉ là một lý do đẹp để chấm dứt. Liệu em có cơ hội quay lại với anh không? Xin chuyên gia tư vấn giúp. (Thu Thủy)

Trả lời:

Bạn thân mến!

Quả là một khó khăn để chấp nhận những lý do bạn trai đưa ra với mục đích muốn kết thúc mối quan hệ. Nhất là sau một thời gian dài yêu nhau, hai bạn đã cùng vượt qua những khó khăn và từng có ý định gắn kết lâu dài. Nhìn vào thực tế qua những gì bạn tâm sự có thể thấy mối quan hệ của hai người đã bị nhạt dần từ khá lâu, sức hấp dẫn của bạn đang phai mờ qua những hành động thường ngày nhưng bạn lại vô tình bỏ qua. Bạn tưởng rằng việc hai người chưa bao giờ to tiếng về chuyện sạch - bẩn, gọn gàng thì chẳng vấn đề gì... Nhưng nếu bạn tinh ý sẽ nhận ra vấn đề không nhỏ so với một số người, nhất là lúc cả hai đang trong quá trình tìm hiểu và chinh phục đối phương.

Chắc bạn từng nghe qua câu "con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt". Nếu mỗi lần đến nhà bạn anh ấy đều bắt gặp sự luộm thuộm, bừa bộn trong chính ngôi nhà bạn đang ở thì cảm xúc đầu tiên sẽ là sự khó chịu, không hài lòng. Nhưng sau đó sẽ là những đánh giá về con người và cách sống của bạn. Có thể người yêu bạn đã để ý chuyện này từ lâu và có đôi lần nhắc nhở nhưng bạn lại không để ý khiến bạn trai rất khó chịu nhưng cố kìm nén. Đây có thể chính là nguyên nhân khiến anh ấy thay đổi dần tình cảm với bạn.

Nếu không muốn bị tuột mất các cơ hội hạnh phúc trong tương lai bạn cần chấn chỉnh lại cách sinh hoạt của mình. Một người yêu, người vợ, ngăn nắp, sạch sẽ luôn là mơ ước của cánh mày râu.

Song, bên cạnh việc phải thay đổi lối sống tích cực hơn, bạn cũng nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn về mối quan hệ của hai người. Nếu thật sự chỉ vì chuyện bạn ở bẩn mà chia tay thì bạn hoàn toàn có cơ hội để sửa sai. Nhưng nếu đấy chỉ là cái cớ, bạn nên xem xét, cân nhắc để đưa ra quyết định. Chắc hẳn bạn không muốn lấy một người không còn dành tình cảm cho mình.

Thực tế cho thấy, chỉ khi không còn tình cảm, hy vọng thì họ mới ngừng cố gắng. Bạn chỉ thật sự hạnh phúc khi được yêu thương và hai bạn cùng nhìn về một hướng.

Hy vọng bạn sẽ sớm vượt qua và tìm được hạnh phúc của riêng mình!

Chuyên viên tư vấn Thùy Nhi