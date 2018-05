Không hiếm các 'bà mẹ hổ' ở Trung Quốc

Dưới đây là bài trắc nghiệm từ Msn.com giúp bạn nhìn lại phương pháp dạy con của mình, cũng như gợi ý cách khắc phục những điểm chưa hợp lý:

Bạn có giống như mẹ hổ Amy Chua - luôn nghiêm khắc và đòi hỏi cao ở con. Ảnh minh họa: Online.wsj.com.

1. Con bạn không muốn ăn bữa sáng mẹ đã chuẩn bị. Bạn sẽ:

a. Bắt bé ăn hết phần

b. Làm cho bé một món gì đó bé thích hơn

c. Bảo bé chỉ cần ăn vài miếng và sau đó cất phần còn lại cho bữa sau

d. Để bé bỏ bữa. Tại sao phải cố ép con ăn nếu bé không thấy đói?

2. Con đánh nhau với bạn ở chỗ chơi. Bạn sẽ:

a. Phạt bé vì đánh nhau và bắt con viết một bức thư xin lỗi

b. Gọi bố mẹ của bé kia tới và trao đổi về cách giải quyết

c. Hỏi lý do sự việc, tỏ ra cảm thông với con và trẻ kia

d. Nói cho trẻ biết đánh nhau là sai nhưng không can thiệp vào việc này

3. Con muốn chơi đá bóng. Bạn sẽ:

a. Để con biết rằng nếu không đạt điểm cao thì không được đá bóng

b. Tình nguyện tìm huấn luyện viên cho con và mang hoa quả tới vào giờ giải lao

c. Cùng chơi với con vào cuối tuần và cổ vũ con trong những trận đá bóng

d. Đăng ký cho con tham gia một đội bóng mà giá trị làm việc nhóm cao hơn sự cạnh tranh

4. Con bạn học đàn piano. Bạn sẽ:

a. Đảm bảo bé phải học ít nhất một giờ mỗi ngày

b. Cùng con học bài, như vậy bạn có thể theo dõi sự tiến bộ của trẻ

c. Trao đổi với con để tạo ra một lịch học phù hợp với trẻ

d. Khuyến khích con học nhưng cũng ủng hộ khi trẻ muốn bỏ

5. Con bạn làm một tấm bưu thiếp cẩu thả cho bố. Bạn sẽ:

a. Nói với con rằng trẻ có thể làm tốt hơn và bảo con làm một cái mới

b. Để con đi chơi và tự mình làm một cái khác

c. Tạm dừng những việc bạn đang làm và cùng con làm một tấm bưu thiếp khác

d. Ai quan tâm đến việc này chứ, chẳng sao cả.

6. Con bạn mang bùn vào nhà. Bạn sẽ:

a. Để bé biết rằng điều này không thể chấp nhận được và bắt bé lau sạch

b. Bạn tự lau sạch vì nghĩ trẻ con thì phải nghịch

c. Nói với con lý do bạn không vui vì hành động này của trẻ

d. Phớt lờ cho đến khi bạn tắm táp cho bé xong

7. Bé đạt điểm kém kiểm tra môn toán và cảm thấy chán nản. Bạn sẽ:

a. Tăng cường dạy kèm toán của con từ một lần một tuần lên hai lần một tuần

b. Gọi điện cho cô giáo để hỏi lý do con bị điểm kém

c. Nói chuyện với con về thói quen học tập của trẻ và cách để cải thiện

d. Chẳng có chuyện gì to tát, con sẽ đạt điểm cao hơn vào lần sau

8. Một người bạn đến chơi và con bạn nấp sau mẹ. Bạn sẽ:

a. Hối thúc con chào hỏi vì con đã được dạy làm thế

b. Kéo con vào lòng và dỗ dành để con mạnh dạn hơn

c. Thể hiện sự khuyến khích bất cứ lúc nào trẻ giao tiếp với bạn của bạn

d. Để con quay lại tô màu trong khi bạn và người bạn trò chuyện

Nếu bạn chọn nhiều đáp án a: Bạn là "Mẹ Hổ".

Bạn kỳ vọng cao ở con và muốn trẻ làm mọi việc ở mức độ tốt nhất. Những bố mẹ hổ rất đòi hỏi ở con cái họ và tiêu chuẩn cao này có thể là lực đẩy giúp trẻ thành công và đạt được mục tiêu tương lai. Vấn đề là, cần nhận ra và chế ngự con hổ bên trong bạn bởi quá nhiều áp lực có thể phản tác dụng. Vì vậy nếu bạn thấy con lo âu hay sợ hãi, hãy giảm bớt hối thúc cho bé.

Nếu bạn chọn nhiều đáp án b: Bạn là bà mẹ quá bao bọc con.

Bạn rất gần gũi với con và dành nhiều thời gian cho trẻ. Điểm đáng khen là bạn tạo ra được sự gắn bó với trẻ và luôn luôn quan tâm đến những việc chúng làm. Nhưng việc quan trọng không kém là bạn cần học cách nhận biết khi nào cần nghiêm khắc hơn với bé.

Nếu bạn chọn nhiều đáp án c: Bạn là bà mẹ khéo léo.

Bạn không chỉ hiểu về cảm giác của con mà còn khuyến khích chúng tự giải quyết vấn đề của mình. Bạn sẵn sàng thỏa hiệp nhưng biết khi nào cần ra quyết định. Khi làm một việc gì đó, bạn luôn cho con một lời giải thích. "Thỏa thuận với trẻ (chẳng hạn như 'nếu mẹ để con thức khuya xem chương trình con thích thì con đừng kêu ca gì khi mẹ gọi con dậy đi học) sẽ làm cho trẻ cảm thấy được trao quyền và tôn trọng cảm giác của chúng.

Nếu bạn chọn nhiều đáp án c: "Mẹ đà điểu" thích cho con tự do.

Bạn hoài nghi các quy tắc và không muốn dùng kỷ luật để cản trở tinh thần tự do của con cái. Đúng là trẻ cần tự do và độc lập, và việc bạn để cho con tự làm mọi việc theo ý mình (vào lúc nào đó) là tốt. Tuy nhiên, đứa trẻ nào cũng cần vài quy tắc và ranh giới, vì thế đừng quá thả lỏng và bỏ qua mọi hướng dẫn.

Vương Linh