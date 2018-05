Sợ bạn trai thay lòng sau 5 năm yêu chưa cưới / Bạn gái đòi chia tay sau 6 năm sống thử

Thừa nhận là em từng thất hứa với cô ấy nhiều lần, song đó là những việc rất nhỏ, không ảnh hưởng đến cuộc sống. Chẳng hạn hứa với cô ấy là sẽ về nhà sớm hơn, không ra đường lúc khuya…nhưng không làm được.

Tuần trước em đã làm cô ấy thất vọng lần nữa. Em hoàn toàn không cố ý nhưng cô ấy nổi giận và nói muốn suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm nên hai đứa sẽ tạm thời xa nhau. Hôm qua cô ấy nhắn tin rằng đã hết yêu, tình cảm không còn, muốn chia tay, mong em đừng đau khổ. Em đã xin lỗi một lần nữa, nhưng không được.

Ảnh minh họa: vtc.

Em thật sự rất buồn và không biết phải làm gì lúc này. Liệu chúng em có thể quay lại với nhau sau này không và bằng cách nào? Em vẫn còn rất yêu cô ấy, không muốn chia tay. Tại sao cô ấy lại thay đổi nhanh như vậy? Xin cho em một lời khuyên - (Tiến).

Trả lời:

Tiến thân mến,

Qua những chia sẻ của em tôi thấy em đang yêu chân thành một cô gái xinh xắn và ngoan hiền. Về việc cô ấy đột nhiên đòi chia tay, trước tiên, em nên tìm hiểu lý do vì sao bạn ấy lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy. Có phải do em làm cô ấy thất vọng hết lần này đến lần khác hay bạn ấy không còn yêu em nữa và những việc em làm trở thành cái cớ để chia tay. Khi tìm hiểu được đâu là lý do, em mới biết mình nên làm gì và có cơ hội quay lại với cô ấy hay không.

Cho dù bạn gái chia tay Tiến vì lý do gì đi nữa, em cũng nên xem lại bản thân và thói quen hay thất hứa của mình, chưa kể mới đây em lại làm bạn ấy thất vọng một lần nữa. Em hãy đặt mình vào vị trí của người yêu để có thể hiểu được suy nghĩ và hành động của cô ấy. Với em, đó có thể là những việc nhỏ nhặt, không ảnh hưởng đến cuộc sống và hoàn toàn là vô ý nhưng với bạn gái, những việc Tiến làm có thể đã khiến cô ấy mất lòng tin. Từ đó cô ấy cảm thấy không an tâm nếu sau này có trao thân gửi phận cho một người chồng "họ Hứa" như vậy.

Trước hành động của bạn gái, em có thắc mắc tại sao cô ấy lại thay đổi tình cảm nhanh như vậy. Để trả lời câu hỏi này, Tiến có nhận xét gì về tình cảm của người yêu dành cho mình trước khi nói lời chia tay? Có biểu hiện nào cho thấy sự lạnh nhạt, thờ ơ trong tình yêu cô ấy dành cho em hay không? Ngoài việc em làm cô ấy thất vọng vì hay thất hứa, có mâu thuẫn nào tồn tại giữa em và cô ấy hay không? Trả lời những câu hỏi này, em sẽ có được lời giải về quyết định của người yêu.

Việc em và cô ấy có thể quay lại được với nhau hay không một phần phụ thuộc vào tình yêu của bạn ấy dành cho Tiến, phần khác phụ thuộc vào việc em có thay đổi bản thân để nếu có cơ hội làm lại, em có còn làm cho cô ấy thất vọng?

Giả như cô ấy đang giận dỗi vì hành động của em và việc chia tay em là một thử thách để em sửa đổi thói quen thất hứa thì khi ấy, em vẫn có cơ hội để quay lại. Nhưng nếu cô ấy không muốn mình bị tổn thương nữa và không còn tình cảm với em thì thật khó để em có cơ hội để yêu cô ấy như lúc đầu.

Để giải đáp được những thắc mắc, em có thể xin cô ấy một cái hẹn để cả hai có dịp nói ra suy nghĩ và mong muốn của mình. Tiến cũng nên nhớ trong tình yêu không có chỗ cho sự gượng ép nên một khi đã biết được ý của bạn gái, em nên tôn trọng quyết định của cô ấy để cả hai có được sự thoải mái cần thiết và không làm tổn thương nhau thêm.

Hy vọng qua việc này, sẽ giúp em có thêm những kinh nghiệm trong việc duy trì và nuôi dưỡng tình cảm để một khi đã yêu, em sẽ có được niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn.

Thân ái!

Chuyên viên tâm lý Từ Tâm

Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc