Bài trắc nghiệm từ The Sun dưới đây sẽ giúp bạn nhìn lại bản thân cũng như mối quan hệ tình cảm giữa hai người và tìm ra cách để điều chỉnh.

1. Bạn đời của bạn về nhà sau một ngày làm việc dài đầy căng thẳng, bạn:

a. Chuẩn bị để massage chân cho “nửa kia” và một bữa tối ngon lành rồi động viên vợ/chồng thư giãn

b. Chăm chú lắng nghe nửa kia nói nhưng 30 phút sau sẽ lái sang chuyện khác

c. Nói vợ/chồng mình nên gác mọi thứ lại và học cách bỏ công việc lại khi rời khỏi văn phòng

d. Trở nên tức giận và khó chịu bởi bạn cũng có một ngày căng thẳng và người kia làm mọi thứ tệ thêm

2. Chồng/vợ của bạn thổ lộ mối bận tâm đến việc gần đây hai người ít nói chuyện với nhau, bạn:

b. Khẳng định mình cũng nghĩ đến điều đó, ấn định thời gian để hai người trò chuyện

b. Nói với “nửa kia” rằng bạn không thấy có vấn đề gì cả, điều bạn cảm nhận là vợ/chồng mình chỉ thích nghe những điều chính họ nói

c. Đồng ý và nói rằng với “nửa kia” tất cả những điều bạn không thích ở họ

d. Phản ứng bằng cách quát to “không còn việc gì khác để làm hay sao mà cứ nghĩ linh tinh”

3. Bạn thấy có một tin nhắn từ “người cũ” của bạn đời khi chồng/vợ bạn không có mặt ở đó, bạn:

c. Cảm thấy có lỗi vì mình đã rình mò những thông tin về bạn đời. Bạn hiểu rằng, trong mối quan hệ, tin tưởng là chìa khóa của thành công.

b. Nói về chuyện này trong bữa ăn tối bằng một thái độ điềm tĩnh

c. Tỏ ra bực bội, khó chịu và luôn trả lời “không có gì” khi vợ/chồng hỏi lý do thái độ của bạn

d. Buộc tội bạn đời phản bội, và bạn rõ ràng có bằng chứng về việc này

4. Bạn đời phàn nàn vài lời không hay về bạn khi bạn đang ăn uống với mấy bạn bè mình. Bạn:

a. Cười to như vừa nghe một câu chuyện đùa. Bạn thấy điều này thật hài hước và chẳng ảnh hưởng gì

b. Nhíu mày khó chịu nhưng đợi đến khi bạn trở về nhà sẽ làm rõ mọi chuyện, bây giờ không phải lúc

c. Trả đũa “nửa kia” bằng những lời khiếm nhã và cười to với đám bạn của bạn

d. Ném một ít tiền mặt lên bàn, bảo họ gọi taxi và đi về ngay. Họ đã sỉ nhục bạn trước mặt bạn bè và phải chịu hậu quả.

5. Một người bạn thân của “nửa kia” tới nhà bạn vào bữa tối mà không hề báo trước. Bạn:

a. Tỏ thái độ nồng nhiệt chào đón và tham gia câu chuyện. Bạn có thể cảm thấy không vui nhưng bạn biết bạn bè có ý nghĩa thế nào với “nửa kia” của mình.

b. Nói chuyện phiếm một lúc, sau đó lịch sự xin lỗi rằng bạn đang mệt và cần đi ngủ sớm.

c. Ủ rũ ngồi trước TV và mở âm thanh to hết cỡ. Khi người bạn về, nói với chồng/vợ mình rằng bạn không muốn nhìn thấy họ tới nhà lần nữa.

d. Tỏ ra không chào đón và tỏ thái độ bất lịch sự khoảng 30 phút, sau đó đứng dậy và chỉ cho họ thấy cánh cửa với ngụ ý “đã đến giờ anh về chưa?”

6. Bạn đời thổ lộ muốn được tắm chung với sau bữa tối, dưới ánh nến lung linh. Bạn phản ứng thế nào:

a. Bạn đồng ý ngay. Bất cứ cơ hội nào để giúp vợ chồng gần gũi và thân mật hơn đều tốt

b. Bạn thích thời gian vợ chồng bên nhau nhưng bạn thực sự thích tắm một mình hơn

c. Nói với bạn đời rằng tắm chung không được vệ sinh lắm và bạn không thích sự bẩn thỉu

d. Nói đồng ý về ý kiến sáng tạo này, nhưng bạn chỉ có thể thực hiện điều đó với "đối tác" khác

7. Bạn để ý thấy gần đây “nửa kia” lên cân quá nhanh. Phản ứng của bạn thế nào?

a. Không phản ứng gì cả, thực tế bạn không chú ý lắm vì thấy điều đó không có vấn đề gì. Bạn yêu từng centimet trên cơ thể bạn đời và dù họ có thay đổi thế nào với bạn cũng không quan trọng

b. Bạn vờ như vô tình nói rằng cả hai vợ chồng có vẻ tăng cân và đề nghị cùng nhau đi bộ trong công viên vào sáng chủ nhật hằng tuần

c. Không cần quanh co, bạn nói thẳng với bạn đời rằng họ quá béo

d. Bỏ ngay lập tức. Bạn từng thấy "nửa kia" có vấn đề về cân nặng và bạn không sống cùng với một người không hoàn hảo

8. Ngày Valentine sắp tới, bạn có kế hoạch gì dành cho “nửa kia” của mình?

a. Bạn luôn chuẩn bị vài thứ thật đặc biệt cho ngày Valentine. Có thể là một buổi tối thật lãng mạn, một chuyến đi nghỉ riêng tư, một món quà ý nghĩa

b. Hoa theo mùa, chocolate, thẻ mua hàng và có thể một bữa tối tại quán nào đó gần nhà

c. Suýt thì bạn quên, có thể mua tạm bó hoa bên đường và chút đồ ăn sẵn mang về

d. Valentine là một ngày để người ta nâng giá mọi thứ lên, và chẳng có lý do gì bạn “cắn mồi” của các nhà kinh doanh

9. “Nửa kia” bị ốm và phải nằm trên giường. Thái độ của bạn thế nào:

a. Lập tức gọi điện xin nghỉ làm. Người ấy rất quan trọng với bạn và lúc này họ cần bạn ở bên cạnh

b. Bạn đi làm và vài giờ lại gọi về một lần bày tỏ sự quan tâm rồi nấu món súp bồi bổ cho bạn đời khi trở về

c. Anh/cô ấy chỉ bị cảm cúm thông thường thôi và bạn không có thời gian để quá quan tâm. Nếu nửa kia của bạn không thể đi làm vì chảy nước mũi thì đó là vấn đề của họ

d. Nổi giận với bạn đời vì làm bạn khó chịu, tuy nhiên, bạn cũng chẳng lau nhà hay nấu bữa tối thay cho họ

10. Nếu nửa kia khiến bạn ngạc nhiên bởi đặt sẵn một chuyến đi nghỉ cuối tuần thật lãng mạn, phản ứng của bạn:

a. Hét lên sung sướng và chạy đi mua bộ đồ lót gợi cảm và ít sâm panh

b. Vui vẻ đồng ý và sử dụng ngày cuối cùng trước khi đi nghỉ làm hết mọi việc cơ quan, để đảm bảo kỳ này không bị gián đoạn

c. Bạn hơi khó chịu vì tại sao không phải là kỳ nghỉ kéo dài cả tuần và nơi bạn đến không phải là khách sạn 5 sao. Nếu họ yêu bạn, họ phải dành cho bạn những gì tốt nhất chứ?

d. Nổi đóa vì nửa kia đã đặt lịch mà không hỏi ý kiến bạn

Nếu bạn chọn nhiều câu a: Bạn là một người tình, người bạn đời tuyệt vời. Bạn thực sự là một người vợ/chồng lãng mạn và chu đáo nhất thế giới. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, “nửa kia” có thể cảm thấy ngạt thở vì sự quan tâm thái quá của bạn. Bạn nên dành thêm thời gian cho chính mình. Một mối quan hệ lành mạnh là khi cả hai đều cảm thấy thoải mái, đều được cho và nhận.

Nếu bạn chọn nhiều câu b: Bạn biết làm cho "nửa kia" hạnh phúc nhưng vẫn giữ được sự độc lập của mình. Đối với bạn, yêu một người không có nghĩa là quên mất bản thân mình, kể cả thân thiết đến mấy, mỗi người vẫn cần tôn trọng không gian riêng của người kia. Bạn biết chăm sóc chính mình và không bị đe dọa bởi những tác động bên ngoài.

Nếu bạn chọn nhiều câu c: Bạn nên xem lại thái độ và cách ứng xử của mình với "nửa kia. Bạn thường cư xử bốc đồng và dễ làm tổn thương chính mình cũng như bạn đời. Bạn nên học cách thư giãn và nhớ rằng trong một mối quan hệ có hai người, "nửa kia" cũng cần nhận được sự quan tâm và chia sẻ từ bạn. Hãy tập đếm thầm đến mười trước khi nói, điều này sẽ giúp bạn giữ bình tĩnh và suy nghĩ kỹ để không phải hối hận sau mỗi lời thốt ra.

Nếu câu trả lời của bạn là d: Có vẻ như bạn không hề yêu “nửa kia” chút nào mà chỉ thích thể hiện sự sở hữu và quyền uy của mình. Từ "hạnh phúc" không hề tồn tại trong mối quan hệ của hai người bởi bạn không trân trọng điều đó cũng như chính "nửa kia" của mình.