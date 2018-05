Giáo sư Jean Piere Demant (Clinique Mutualiste de la Porte de Lorient ), chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ của Pháp, là người trực tiếp tham gia êkíp mổ cùng các bác sĩ Việt Nam.

Lần này, các chuyên gia sẽ tập trung cho những ca tạo hình thành bụng do dư da mỡ thừa, nâng to ngực thực hiện qua nội soi đường nách, thu nhỏ ngực to sa trễ, tạo hình vùng mông (đặt túi mông), thu da mỡ thừa vùng cánh tay, đùi...

Liên hệ điện thoại 08 5404 28 29 (xin số 207) gặp cô Hiền hoặc 0918 918 151 (bác sĩ Minh Tâm), 0913 123 589 (bác sĩ Quỳnh Hương), để đăng ký đến hết ngày 7/3.

Cao Quang