Ảnh minh họa: Aolcdn.com.

Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung bày tỏ ý kiến về trường hợp một bà bầu ở Bắc Giang bị mổ oan gần đây tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Sản phụ được chẩn đoán là có thai ngoài tử cung và được các bác sĩ tiến hành mổ để xử lý. Thế nhưng một tháng sau quay lại khám, chị lại được thông báo cái thai vẫn đang phát triển trong bụng mình.

Sau sự việc này, gia đình bệnh nhân cũng như dư luận đã rất bức xúc về thái độ tắc trách của các nhân viên y tế bệnh viện vì đã chẩn đoán nhầm.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Lê Thị Kim Dung, với các bác sĩ sản thì tai biến chửa ngoài dạ con luôn được để lên hàng đầu bởi chỉ cần chậm trễ hay bỏ sót thì người mẹ có thể mất cả tính mạng và không cách gì cứu vãn được. Vì thế, dư luận cần có cái nhìn cảm thông hơn với các bác sĩ trong trường hợp chẩn đoán sai hay mổ nhầm ca này. Theo bà, cái sai duy nhất của các bác sĩ có lẽ là khi mổ phát hiện thai đã vào tử cung nhưng lại không thông báo với bệnh nhân.

Bà giải thích, bình thường, sau khi thụ tinh, trứng sẽ theo ống dẫn trứng di chuyển dần vào trong tử cung và thường phải vài ba ngày sau phôi mới vào đến buồng dạ con để "làm tổ" và phát triển tại đó. Thông thường, khi thai lớn dần thì tử cung cũng giãn ra theo. Nhưng nếu đi lạc chỗ thì khi thai to đến một mức nào đó sẽ phá vỡ các mạch máu nơi nó đậu lại, gây chảy máu dữ dội trong ổ bụng, có thể làm sản phụ tử vong nhanh chóng.

Để nhấn mạnh sự nguy hiểm khôn cùng của tai biến này, bác sĩ nhắc lại câu chuyện mà bà từng biết.

Người phụ nữ trẻ quê Vĩnh Phúc, mới phát hiện mình có bầu được vài ngày. Chị muốn về quê thăm mẹ ở Hà Tây cũ, và phải đi phà mất 30 phút. Lúc lên phà, chị vẫn còn khỏe mạnh, nhưng khi sắp cập bến, mọi người trên phà phải nhốn nháo vì chị bị đau bụng, chảy máu và tử vong ngay sau đó.

Bác sĩ cho biết, sản phụ trên bị biến chứng vỡ mạch máu do chửa ngoài tử cung mà không biết vì chưa đi khám thai.

Bà cũng kể lại, cách đây mấy năm, chính bà và một bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã phải xuống một cơ sở y tế tại quận Đống Đa để cấp cứu cho một trường hợp bị vỡ mạch do tai biến chửa ngoài tử cung. Vì tình thế quá khẩn cấp, nếu chỉ chậm trễ vài phút là bệnh nhân có thể tử vong ngay nên các bác sĩ đã phải xử lý ngay cho sản phụ tại cơ sở y tế trên mà không kịp chuyển tới bệnh viện sản.

Bác sĩ Dung cho biết, để tránh tai biến nguy hiểm này, cần phải phát hiện sớm biến chứng thai ngoài dạ con ngay từ khi nó chưa vỡ.

Bác sĩ khuyên phụ nữ ngay khi thấy chậm kinh trong 1-2 tuần lễ cần đi khám. Ngoài ra, để chẩn đoán chính xác, thầy thuốc sẽ sử dụng siêu âm và xét nghiệm máu. Trong một số trường hợp khó khẳng định, ngay cả việc mổ thăm dò cũng chấp nhận được, để tránh tình trạng bỏ sót.

Bà cho biết, chửa ngoài tử cung chủ yếu do người mẹ bị viêm nhiễm, hoặc do nạo hút thai nhiều lần khiến đường di chuyển của phôi từ bị tắc hay do bị lạc nội mạc tử cung.

Tiến sĩ Lê Thị Thu Hà, Trưởng buồng Khám thai, Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) cho biết thêm, việc chẩn đoán thai ngoài tử cung căn cứ vào ba triệu chứng gồm: trễ kinh, xuất huyết âm đạo và đau bụng vùng dưới. Tuy nhiên không phải sản phụ mang thai ngoài tử cung nào cũng có đủ tam chứng trên dẫn đến việc chẩn đoán khá khó khăn.

Theo bác sĩ Hà, để tránh biến chứng nguy hiểm, nếu trễ kinh một tuần, dùng que thử thấy có dấu hiệu mang thai, sản phụ nên đến bệnh viện khám để xác định chính xác có thai hay chưa và vị trí thai nằm trong hay ngoài tử cung.

Trường hợp đã xác định có thai nhưng siêu âm không thấy thai nằm trong tử cung, các bác sĩ sẽ cho thử máu để xác định xem có phải thai nhi còn quá sớm chưa vào tử cung hay đã nằm bên ngoài.

Khi xác định chắc chắn thai ngoài tử cung, ngoài trường hợp gây xuất huyết phải mổ cấp cứu, các trường hợp phát hiện sớm sẽ được chỉ định điều trị. Ngoài phương pháp ngoại khoa tức phẫu thuật nội soi còn có phương pháp điều trị nội khoa tức cho dùng thuốc diệt tế bào nuôi thai. Cách này được áp dụng đối với túi thai nhỏ hoặc sản phụ còn muốn có thêm con vì cách này không làm tổn hại tử cung.

Cũng theo tiến sĩ Thu Hà, có một số trường hợp vừa có thai ngoài tử cung vừa có thai trong tử cung, nhưng chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ, khoảng 1/30.000. Ở trường hợp này, sản phụ có mang hai bào thai độc lập, một nằm trong tử cung - một nằm ngoài.

Do tỉ lệ quá thấp nên khi thăm khám các bác sĩ có thể thấy thai ở ngoài nên tiến hành phẫu thuật nhưng khi mổ mới phát hiện có một thai nữa nằm bên trong. Ngược lại, bác sĩ thấy thai nằm trong tử cung nhưng không ngờ còn một thai khác nằm bên ngoài. Đến khi biến chứng thì đã muộn. Tuy nhiên nếu phát hiện sớm, các bác sĩ vẫn có thể phẫu thuật để lấy thai ngoài giữ thai trong.

Vương Linh - Thiên Chương