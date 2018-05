Một buổi chiều mùa đông hồ Tây có nắng, cô gái quê Hải Dương - Thu Hồng - khi đó là sinh viên tại chức IT, đồng thời làm giáo viên mầm non Hà Nội - có một cái hẹn với chàng trai Greg Stanley, người Mỹ. Họ quen biết qua một người bạn và đã trò chuyện một tháng trước khi gặp mặt. Grey là nghiên cứu sinh ngành khoa học nhận thức. Anh vừa sang Việt Nam để tìm hiểu văn hoá châu Á.

Ngay khi nhìn thấy Grey, Hồng đã bị "đứng hình" trước chàng trai trẻ trong bộ thể thao đen. "Trời hôm đó có nắng làm má anh ấy ửng hồng. Tôi chưa từng gặp một chàng trai nào lịch sự và nhẹ nhàng đến vậy. Anh ấy kể về những điều đã trải qua với ánh mắt lấp lánh. Anh ấy truyền cho tôi niềm tin và theo đuổi ước mơ. Tôi đã yêu anh ấy ngay lần đầu gặp, còn tình cảm của anh với tôi chỉ như tờ giấy trắng", Thu Hồng cười kể.

Thu Hồng đã thích Greg ngay lần đầu gặp. Cá tính mạnh mẽ của cô cũng nhanh chóng chinh phục Greg.

Hồi mới quen, vốn tiếng Anh của Hồng dở tệ. Sợ nói chuyện khiến anh chán nên cô lao vào học. Greg thích đi chùa, nhưng lại rất sợ đi xe máy ở Việt Nam nên Hồng luôn có cơ hội làm "xế". Sự mạnh mẽ của Hồng đã khiến con tim của Greg rung động. Trước Tết âm lịch năm 2014, anh đã nói lời yêu với cô.

Một đêm không lâu sau, Greg bị nhiễm trùng ruột. Hồng chẳng ngại vượt đêm lạnh đưa anh đi cấp cứu và túc trực 2 ngày đêm. Khi anh ra viện, cô lại lo cơm cháo hàng ngày. "Sau đợt đó, tình cảm của anh dành cho mình chuyển biến rõ rệt, đi đâu cũng đưa mình đi, yêu thương và luôn khoe mình với bạn. Trước đó anh hay chỉ nhận về, ít khi cho đi lắm", Hồng hạnh phúc kể về cột mốc quan trọng cô đã vượt qua để "thu phục" trọn trái tim chàng trai mình yêu.

Hồi đó hai người trọ ở phố cổ Hà Nội. Có hôm nàng muốn đi chơi mà chàng lại không dám đi xe máy. Vậy là chàng buộc chiếc gối lên xe đạp rồi đèo nàng rong ruổi xuống công viên cách đó cả chục cây số. Tuần nào cũng đều đặn tặng nàng ba bó hoa hồng, vì anh biết đó là loài hoa mang tên nàng.

Nhờ có sự động viên của Greg, Hồng cũng bỏ học đại học để theo đuổi ước mơ làm đầu bếp. Lối sống chân thật, nhất là cái cách yêu trẻ con rất đặc biệt của Greg càng khiến Hồng yêu anh nhiều hơn. Chẳng vậy mà khi anh bị rạn xương đầu gối, nửa tháng liền, sáng cô đưa anh đi làm, tối lại tới đón về.

Tình yêu của cô gái Việt khiến bố mẹ của Greg phải tò mò. Tháng 9/2015, họ sang Việt Nam "xem mặt" cô gái được con trai hết lời ca ngợi. Những ngày ông bà ở đây, Hồng dẫn họ đi thăm thú mọi nơi. Sau đợt đó, mối quan hệ của cô với Greg bước sang một trang mới. Nhưng, đùng một cái tin dữ tới.

"Anh nhận được quyết định đi hỗ trợ các nước nghèo ở Nam Mỹ trong hai năm. Tôi khóc cạn nước mắt vì không biết phải làm gì, lo lắng mối quan hệ của hai đứa sẽ đi đến hồi kết vì chưa có cái gì ràng buộc, trong khi anh vẫn còn trẻ", Hồng bộc bạch.

Giữa tháng 12 năm đó Greg rời Việt Nam. Ngày chia xa anh đã nói ý định về một mối quan hệ mở (tức yêu nhau nhưng vẫn có những mối quan hệ khác và phải thành thật với nhau), song cô kiên quyết không đồng ý.

"Lúc đó tôi cũng không dám chắc về tình cảm này. Nhưng thời gian qua đi, Hồng đã chứng minh cô ấy đúng. Càng xa, tôi càng yêu cô ấy và dĩ nhiên không thể chấp nhận mối quan hệ mở như tôi từng đề nghị", Greg, 29 tuổi, chia sẻ.

Chiếc nhẫn trước ngày về nước Greg tặng Hồng như một lời hứa sẽ quay trở lại đã khiến cả hai như có thêm sợi dây liên kết.

Thời gian ở Nam Mỹ, Greg đã đi đến những khu vực rất nghèo, không có sóng điện thoại, Internet. Múi giờ lệch nhau đến 13 tiếng. Có nhiều hôm Hồng phải thức đến 2h sáng để được nói chuyện với người yêu. Rồi phải dậy từ 5h để kịp gọi trước khi anh đi ngủ. Điều tuyệt vời là mỗi ngày họ vẫn giữ liên lạc với nhau 3 lần, chia sẻ đủ thứ chuyện. Đôi uyên ương lên kế hoạch đám cưới vào tháng 11. Song, một lần nữa, niềm vui chưa được bao lâu thì tai hoạ ập xuống.

"Trước cưới không lâu, một người bạn của Greg phá hoại đám cưới của chúng tôi. Anh ta thích tôi nên đã nói xấu tôi với gia đình Greg. Mẹ và em trai của anh ấy không còn ủng hộ chúng tôi nữa", cô gái kể. Hồng suy sụp. Bố mẹ cô hết lời khuyên con gái nên hủy bỏ đám cưới nhưng cô vẫn cầu xin cho mình thời gian suy nghĩ.

Về phần Greg, tình huống bất ngờ khiến anh vô cùng chán nản, trong khi đó xa nhau lại không nhận được lời giải thích thoả đáng từ cô. Tuy nhiên, sau vài ngày bình tĩnh, anh đã chọn đứng về phía người mình yêu. Greg càng thêm tự tin khi nhận được đồng tình của bố - một giáo sư đại học ở bang California.

"Trong lúc tôi đang chìm trong đau khổ thì nhận được điện thoại của anh. Những lời anh nói khi đó, dù có nằm mơ hay bao nhiêu năm nữa tôi vẫn đọc lại không sót một từ. 'I love you. I don't care about your family. I don't care about my family. All of thing I care is you and my future have to have you in. I just wanted to be with you forever", mỗi lần nhớ về cô lại rơi nước mắt vì hạnh phúc. (Tạm dịch: Anh yêu em. Anh không quan tâm về gia đình em. Anh không quan tâm gia đình anh. Tất cả những gì anh quan tâm là em và tương lai chúng ta bên nhau. Anh thực sự muốn được sống bên em mãi mãi").

Greg đã bảo vệ Hồng bằng việc giải thích với mẹ. Anh cũng nói rõ ràng mọi chuyện và sau đó thì cắt đứt quan hệ với người bạn đã âm mưu phá hoại tình yêu của mình.

Vượt qua bao khó khăn, đôi uyên ương đã thành hôn vào đầu tháng 11/2016.

Ngày 6/11/2016 vừa qua, đám cưới của họ được tổ chức với sự tham dự của đông đủ họ hàng hai bên, bạn bè. Greg đã quỳ xuống đeo nhẫn vào tay người con gái mình yêu.

Sau đám cưới một tháng, Greg lại quay về Nam Mỹ tiếp tục nhiệm vụ. Còn Hồng vẫn làm đầu bếp trong một nhà hàng ở Gia Lâm, Hà Nội. Hai vợ chồng sẽ đoàn tụ vào cuối năm nay, khi Greg kết thúc nhiệm vụ, quay lại Mỹ học tiến sĩ. Hồng sẽ sang đây với dự định mở một nhà hàng.

Chia sẻ về vợ, Greg cho biết, anh đã bị cá tính tự tin và mạnh mẽ của cô chinh phục. "Có những suy nghĩ khác biệt giữa chúng tôi, nhưng cô ấy đã đánh gục tôi theo cách cô ấy đã chọn", Greg bày tỏ.

Với Hồng, bên cạnh tình yêu còn là sự ảnh hưởng của Greg tới cô. Trước đây cô vẫn luôn xác định học đại học mới có công việc ổn định. Nhưng được anh truyền động lực, cô đã bỏ học để theo đuổi ước mơ làm đầu bếp. Với cô gái Việt này, hoàn thành ước mơ và được kết hôn với người mình yêu là quá mãn nguyện.

Phan Dương