Nam, một quý ông chứng kiến cảnh bắn tốc độ của nữ "bầu" quái xế, quá ấn tượng nên quyết tâm chạy theo sau để "nhiều chuyện" một tý, ngắm nàng mặt mũi ra sao mà liều mạng thế. Anh suýt ngất khi phát hiện ra đó chính là cô em họ của mình.

“Nàng chào tôi mặt tươi như hoa, miệng huyên thuyên, mắt láo liêng, tay vẫn điều khiển xe với tốc độ gần 40 km giờ giữa phố đông người. Nàng nói lớn là vừa đi làm về, nàng tranh thủ đặt cơm rồi đi đón các cháu giúp ông anh nên quên mang theo nón bảo hiểm, đi vội không đóng cửa nhà đành phải phóng nhanh”, Nam kể.

Khi bầu bí, nhiều chị em mang bụng nặng nề, đi như nâng trứng hứng hoa; trong khi không ít thai phụ vẫn luôn tay luôn chân hoạt động mạnh mẽ như thường, tự lái xe máy đi làm như bình thường.

Chị Thanh Tâm, Bình Thạnh HCM, đang có bầu 4 tháng chia sẻ: “Ba tháng đầu, tôi đi đứng nhẹ nhàng, đi làm, tan sở hay muốn ra ngoài ông xã đều đưa đi. Tôi cũng ngại khi dắt xe nặng sẽ bị động đến thai nhi. Nhưng từ tháng thứ 4, tôi bắt đầu tự lái xe vì không chịu được cảm giác phụ thuộc vào chồng mỗi lần muốn đi việc riêng”.

Chị đùa, là “hàng cồng kềnh” nên chị rất được ưu tiên, từ việc xếp hàng tính tiền trong siêu thị, vào các quán ăn luôn được nhường cho vị trí tốt dù quán đang đông khách, dắt xe cũng có người giúp… Bà bầu này thích nhất là mỗi lần chạy xe ra đường lúc tan tầm, đường hay kẹt xe, chị cũng quen tính “bon chen” như thời “chưa có gì”, “đua” lên lề đường để thoát đoạn đông người thì bị mọi người bên cạnh trừng mắt nhìn sang. Nhưng không ít người nhìn thấy cái bụng to đùng của chị lại nhường cho chạy trước.

Chị Quỳnh Chi ở quận Tân Bình, TP HCM, còn hơn một tháng nữa thì nhập viện để sinh nhưng đã bị chồng đưa vào “sổ đen” với danh sách hơn 5 lần ngã xe ngoài đường trong thời gian bầu bí.

Chị kể: “Bụng tôi đã 8 tháng nhưng không to như các chị em khác. Đây là lợi thế giúp tôi di chuyển nhanh và không có cảm giác nặng nề. Tôi luôn cẩn thận mỗi khi lái xe ra đường nhưng vẫn không thể tránh được những người khác lái ẩu, va chạm làm tôi ngã sóng soài ra đường. Những lúc đó, tôi cũng sợ động thai nhưng không thể bỏ qua được 'chiêu ăn vạ' nếu người gây tai nạn kia không biết xin lỗi”.

Một lần khác, chị thừa nhận mình rất liều, khi nghe tin mẹ bị bệnh, nhà mẹ ở Gò Dầu, cách Sài Gòn gần 50 km; sốt ruột vì mẹ chỉ có một mình, ông xã thì công tác xa chưa về, chị đánh liều vác bụng chạy xe máy về quê. Đường quốc lộ nhiều xe, khói bụi mù mịt, chưa kể nhiều đoạn đang thi công, xe đón trả khách dọc đường lấn tuyến liên tục khiến chị bị ép vô lề đường suýt ngã.

"Nhưng tôi đã đi hơn nửa đoạn đường không thể quay lại, đành thẳng tiến về nhà mẹ. Về đến nhà, tôi không dám kể với chồng là đã tự đi xe máy một mình quá xa như vậy lúc bụng mang dạ chửa ở tháng thứ 8", chị Chi nói.

Những bà bầu can đảm như chị Tâm, Chi khiến không ít chị em tròn mắt thán phục; bởi nhiều người phải cậy nhờ chồng làm tài xế trong suốt thai kỳ, người khác thậm chí ao ước phải chi có ôtô để đi cho an toàn.

Nhận định về việc các chị em “bầu bí” lái xe, bác sĩ Trần Đình Nguyên, Khoa sản, bệnh viện Hoàn Mỹ cho biết , bà bầu vẫn có thể lái xe máy, việc lái xe không ảnh hưởng nhiều đến thai nhi trừ khi có sự va chạm mạnh như bị ngã. "Vì vậy, các chị em khi có bầu chạy xe máy nên làm chủ tốc độ, lưu thông khoảng 20-25 km một giờ, không nên lái quá nhanh", bác sĩ Nguyên khuyên.

Ngoài ra, nếu dùng xe máy, bác sĩ Nguyên khuyên "bà bầu" nên chọn loại xe thấp và khi vào số không nên dùng quá nhiều lực ở phần lưng.

Cũng theo bác sĩ Nguyên, khi ngồi sau vô lăng ôtô, "bà bầu" nên luôn luôn cài dây an toàn. Cách cài dây an toàn thích hợp cho người mang bầu cũng không khác gì so với cách thông thường. Dây ngang phải để thấp và chặt vào hông, dây chéo phải vắt giữa ngực và cách xa cổ. Túi khí đã được chứng minh là có hiệu quả rõ rệt khi sử dụng cùng với đai an toàn, nếu người trên xe ngồi đúng cách và giữ khoảng cách vừa đủ với túi khí.

"Những bà mẹ trẻ nên ngồi thẳng lưng và giữ khoảng cách ít nhất 40 cm từ bụng đến túi khí. Không nên sử dụng gối, đệm để thay đổi vị trí ngồi, đơn giản chỉ chỉnh trên xe là đủ", bác sĩ nói. Loại xe gia đình nhỏ giúp các chị em dễ dàng chỉnh sửa ghế ngồi và chỉnh dây đai an toàn. Vị bác sĩ sản khoa của bệnh viện Hoàn Mỹ cho rằng, các bà bầu lái xe hơi nên cố gắng sử dụng loại xe có túi khí ở cả phía trước và hai bên, bé sẽ luôn được an toàn nếu xảy ra va chạm mạnh.

