Ảnh minh họa: Passportmedical.com.

Bà mẹ trẻ ở Gia Lâm, Hà Nội cho biết, dù khá khỏe mạnh, nhưng cô vẫn không yên tâm chiều chồng. "Bọn em cưới nhau hơn một năm mới thụ thai, có lúc đã phát sốt vì sợ vô sinh, nên giờ phải cố gắng giữ gìn, nhỡ có làm sao thì lại ân hận", cô thổ lộ.

Tuy nhiên, vì hai vợ chồng đều rất hòa hợp chuyện chăn gối, ông xã lại có nhu cầu cao, nên việc "ăn chay" không dễ dàng gì. "Em thì không sao, vì nhiều khi cũng đau lưng, mệt nên không ham gì, nhưng thương chồng vì nhiều khi thấy anh ấy có vẻ bứt rứt. Mà bây giờ thai mới được 4 tháng, bắt chồng 'nhịn' 5 tháng nữa, cộng với thời kỳ hậu sản, thì cũng tội, nhỡ đâu không chịu nổi anh ấy lại ra ngoài giải tỏa thì chết", Ngân nói. Lo lắng vậy nên thỉnh thoảng Ngân vẫn cố chiều anh xã, nhưng cảm giác không thoải mái, và sau đó lại thấp thỏm không yên.

Cũng như Ngân, nhiều chị em băn khoăn về chuyện quan hệ tình dục trong thời kỳ mang thai, "yêu" thì sợ không tốt cho con, còn không lại lo ảnh hưởng đến tâm lý của chồng.

Từng bị sảy thai một lần nên từ khi có bầu lại, chị Duyên (Mê Linh, Vĩnh Phúc) cố gắng giữ gìn bằng mọi cách. Ngay khi biết tin, chị đã xin cơ quan cho nghỉ hẳn 3 tháng để dưỡng thai. Chồng chị cũng được "chỉ định" là phải làm hết việc nhà, tránh động chạm vào vợ, và tất nhiên là cai hẳn sex. Thương vợ, sợ bị sảy lần nữa, anh cũng thực hiện nghiêm chỉnh những điều này.

Thế nhưng, hết quý đầu, thấy chị Duyên khỏe mạnh, ăn uống và lên cân tốt, anh chồng ngỏ ý muốn gần gũi thì chị nhất định không cho để đảm bảo an toàn cho con. Không những thế, chị còn trách anh ích kỷ, chỉ biết đến ham muốn của mình. Tự ái, từ đó, anh cũng chẳng đòi hỏi gì nữa, nhưng cũng không ôm hôn hay vuốt ve vợ khiến chị tủi thân.

Theo bác sĩ Quỳnh Lê, người làm việc về lĩnh vực sức khỏe sinh sản 15 năm trong một tổ chức y tế phi chính phủ của Mỹ, thì việc kiêng hoàn toàn quan hệ vợ chồng trong cả quá trình thai kỳ là không cần thiết. Tuy nhiên, với một số trường hợp đặc biệt như bị rau tiền đạo, có tiền sử sảy thai, bị dọa sảy... thì cần thận trọng và nên được bác sĩ tư vấn cụ thể xem có cần kiêng không, và nếu được quan hệ thì cần lưu ý những gì. Ngoài ra, trong thời kỳ 3 tháng đầu và 3 tháng cuối, khi làm "chuyện ấy" các cặp vợ chồng cũng cần phải chú ý hơn.

"Trong thời gian đầu, thai chưa bám chắc vào thành tử cung, nếu thai phụ 'yêu' và đạt khoái cảm cao độ, tử cung co bóp mạnh có thể gây sẩy thai. Những tuần cuối thai kỳ, nếu quan hệ quá mạnh bạo, hay tư thế không thích hợp, người mẹ đạt đỉnh cao... thì có thể gây đẻ non", bác sĩ Lê giải thích.

Theo bà, thông thường, các thai phụ vẫn có thể duy trì đời sống chăn gối với chồng, chỉ cần lựa chọn tư thế, tần suất sao cho thích hợp, đồng thời cũng phải để ý đến thể trạng, sức khỏe và cảm nhận của bản thân. Nếu có bất cứ ngại ngần hay băn khoăn gì, chị em đừng ngại hỏi bác sĩ sản phụ khoa trực tiếp khám cho mình.

"Thực tế, tình dục không chỉ có nghĩa giao hợp, các cặp vợ chồng có thể có nhiều cách mang lại cảm giác gần gũi, thỏa mãn cho nhau. Và điều quan trọng, cả hai có thể chia sẻ mọi cảm xúc, mong muốn và biết thông cảm cho nhau, cùng hướng về thiên thần nhỏ sắp chào đời", bà Lê chia sẻ.

Về chuyện một số ông bố, bà mẹ trẻ lo việc "yêu" khiến con bị bẩn, bác sĩ Lê cho biết, thai nhi được bao bọc trong một túi ối, nằm trong bụng người mẹ, và dương vật của người bố không bao giờ chạm vào em bé được nên không thể có chuyện này. Tuy nhiên, khi người đàn ông bị bệnh lây truyền qua đường tình dục, có thể truyền bệnh cho người mẹ và con có thể bị "bẩn" theo nghĩa mắc những bệnh này.

Bác sĩ cho biết, khi có thai, nhiều chị em giảm hứng thú với quan hệ tình dục, có thể do nội tiết thay đổi, nhưng chủ yếu vì lý do tâm lý (lo lắng cho sự an toàn của con, suy nghĩ về vai trò làm mẹ của mình) hay vì cảm thấy mệt mỏi, nặng nề. Muốn khắc phục điều này, cần phải xem rõ nguyên nhân từ đâu, đồng thời các ông chồng cũng cần thông cảm và chia sẻ với vợ.

Vương Linh