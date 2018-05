Các nhà nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Sức khỏe Oregon (Mỹ) đã đi tới kết luận trên sau khi quan sát 24 con khỉ Nhật đang mang thai, hoặc có chế độ ăn gồm 32 % calo lấy từ mỡ, hoặc một chế độ ăn được kiểm soát với lượng mỡ chỉ chiếm 14% khẩu phần, trong vòng ít nhất 4 năm. Nhóm nghiên cứu phát hiện thấy những con khỉ có chế độ ăn nhiều mỡ thì có sự suy giảm đáng kể lượng máu chảy từ tử cung tới nhau thai (giảm từ 38% đến 56%), và dễ bị viêm nhau thai hơn. Điều này đúng bất kể con khỉ đó là béo phì hay mảnh mai. Tuy nhiên, tỷ lệ con chết non còn cao hơn rõ rệt khi khỉ mẹ vừa béo, vừa có biểu hiện tiền đái đường. Các nhà nghiên cứu lý giải, ăn nhiều chất béo làm giảm máu chảy từ mẹ tới nhau thai (cơ quan tạm thời nuôi dưỡng thai nhi), do đó làm tăng nguy cơ thai chết non. Vì cấu trúc nhau thai ở khỉ Nhật rất giống với con người, do đó người ta có thể hình dung ra điều này trên cơ thể người. Trên Xinhua, nhóm nghiên cứu cũng cho biết cần có thêm các thử nghiệm lâu dài để xác định chính xác việc ăn nhiều mỡ làm suy giảm máu chảy tới nhau thai như thế nào. T. An