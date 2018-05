Mai kể lại, đêm đó vì giận người yêu nên cô cứ ngồi một mình trên bờ hồ cho đến hơn 12 giờ vẫn thấy còn đông người nên cô cũng không lo lắng gì. Cứ như vậy Mai vừa lững thững đi bộ được nửa vòng hồ thì có một người đàn ông khoảng 40 tuổi đến gần gạ gẫm: “Em đi xe ôm không? Nhà em ở đâu? Sao lại ở ngoài đường muộn thế này?”. “Hắn vừa nói với cái giọng lả lơi vừa đi sát vào người em có vẻ như muốn tròng ghẹo. Em sợ quá nên cầm điện thoại ra nói: 'Cháu không đi đâu. Bố cháu đến đón bây giờ rồi'. Nói xong em bước vội ra gần khu Thủy Tạ. Cũng may ở đấy vẫn còn sáng đèn và còn vài người đi bộ”, cô bé kể lại. Sau lúc ấy gã đàn ông kia vẫn cố tình bám theo khiến Mai cảm thấy sợ hãi vô cùng. Lúc đó mọi cảm giác buồn bã, hờn giận tan biến đi đâu hết. Thay vào đó là cảm giác sợ hãi, và thực sự chỉ muốn trốn chạy khỏi nơi này. Ngay tức thì cô gọi điện cho bố đến đón về nhà. “Bố đến đón em vào khoảng 3 giờ sáng. Chắc nhìn thấy khuôn mặt tái xanh tái ngắt vì sợ của em nên bố thương tình không nói gì”, Mai kể. Sáng hôm sau cô gái trẻ đã được cả bố và mẹ giảng một bài diễn văn dài dằng dặc. “Chẳng cần bồ mẹ phải nói, từ bây giờ mình cũng chẳng đi đâu ra khỏi nhà buổi đêm một mình. Chẳng biết có điều gì đang chực đe dọa mình nữa”, cô nữ sinh 18 tuổi tâm sự. Nhật Linh, 20 tuổi, sinh viên trường Đại học văn hóa Hà Nội, cũng từng bỏ nhà đi bụi. Cô tâm sự hồi học cấp ba có lần cô đã trốn nhà đi gần một tuần với người yêu ở Sầm Sơn. Ban đầu cũng chỉ nghĩ vì lâu ngày không gặp nhau nên đồng ý đi chơi vài ngày thôi, nhưng không ngờ Linh đã bị cuốn vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng với chàng. Cũng trong khoảng thời gian ấy Linh mới biết được bộ mặt Sở Khanh của người yêu. “Khi đó em đã trao thân cho anh. Và cứ thế được đà anh đòi hỏi liên tục. Em đòi về thì anh lại cầu xin ở lại”. Dù đã nói dối là đi cắm trại với câu lạc bộ của mình nhưng đến ngày thứ 3, khi không thể chấp nhận được sự đòi hỏi quá mức của người yêu nữa, cùng với việc quá hoảng loạn và bế tắc Linh đã lén gọi điện cho bố mẹ. Cho đến tận bây giờ Linh cũng không thể quên được khoảng thời gian ấy. “Hồi đó em còn ít tuổi quá để có thể làm chủ mọi chuyện. Sau chuyện ấy em và người yêu cũng chia tay luôn. Em đã phải nghỉ một học kì để trần an lại tinh thần. Thực sự trong mơ em vẫn còn gặp lại những chuyện đã xảy ra khi ấy. Đến bây giờ vẫn cảm thấy sợ”, Linh tâm sự. Theo chuyên gia tâm lý Lê Thị Thanh Tâm, trung tâm tư vấn tâm lý tổng đài 1088, việc các teen nữ đi dạt nhà dù xuất phát từ lý do gì cũng rất đáng trách bởi nó không chỉ khiến người thân của các em lo lắng mà trên hết sẽ gây ra những hệ quả khó lường cho chính bản thân các em. Môi trường trong xã hội vô cùng phức tạp, trong khi các em chưa hề có va chạm với bên ngoài, bởi vậy các em rất dễ sa chân vào những vòng xoáy tai họa. "Chuyện dạt nhà của các em nữ dù ở mức độ nặng hay nhẹ, cũng rất dễ để lại những hậu quả tai hại cho thể chất cũng như là tâm lý của các em", bà Thanh Tâm khẳng định. Bà từng nhận được cuộc điện thoại giữa đêm của một nữ sinh, cô bé đang trong tình trạng hoảng loạn, vừa khóc vừa kêu “Cứu cháu với, cứu cháu với…”. Hỏi ra mới biết em tên là Vân Anh, 16 tuổi, nhà ở phố Nguyễn Văn Ngọc, Hà Nội, chỉ vì trượt kỳ thi chọn đội tuyển thành phố mà em đã bỏ nhà đi. “Lúc bấy giờ cháu không nghĩ được gì hết. Cháu chỉ không muốn để bố mẹ phải nhìn thấy cháu nữa vì như vậy họ sẽ vô cùng thất vọng”, cô bé kể. Và rồi sau khi lang thang hết các quán ăn uống quen quen của Hà Nội, Vân Anh không còn biết đi đâu nữa nên cứ lang thang trên phố. Sự lóng ngóng sợ hãi của em đã rơi vào tầm ngắm của một bọn chuyên cướp đêm, em bị cưới sạch tiền, điện thoại và cả chiếc xe Lead của mẹ. “Cũng may mắn cho cô bé là bọn này chỉ quan tâm đến tiền nên đã để cho cô bé được yên thân sau khi cướp sạch mọi thứ trên người em”. Sau khi đã cố gắng trấn tĩnh Vân Anh, nhà tâm lý kịp thời báo về cho gia đình của cô bé. Bà kể: “Sau đó cô bé rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi trong một khoảng thời gian khá dài. Mãi khoảng 5 tuần sau Vân Anh mới gọi điện lại cảm ơn tôi và bảy tỏ tâm sự cũng như những suy nghĩ tỉnh táo của mình sau chuyện dạt nhà đêm ấy”. Cũng có không ít bậc cha mẹ từng đau lòng tìm đến trung tâm tư vấn để xin lời khuyên về việc không biết nên cư xử thế nào để con gái mình có thể trở lại tâm trạng bình thường sau khi bỏ nhà đi. Bà Mai, ở Vĩnh Hồ, Hà Nội, tâm sự về việc cô con gái của mình vốn tính ngang bướng, chỉ vì tức giận với mẹ mà đã bỏ nhà đi đến hơn chục ngày mới về nhà. Ban đầu vợ chồng bà cũng nghĩ cô con gái mười tám tuổi chỉ ở nhà bạn vài ngày rồi về, nhưng mãi sau đó cũng không thấy con đâu. Vợ chồng bà đã phải nhờ đến những người bạn thân thiết của con mới biết hóa ra những ngày bỏ nhà đi em cũng bỏ học luôn, rồi theo người quen lên Lạng Sơn đi buôn quần áo nhưng bị lừa mất sạch cả tiền lẫn đồ đạc mang theo người. Vợ chồng bà Mai đã phải trực tiếp lên Lạng Sơn đến chỗ chủ buôn để xin chuộc con về. Bà kể, “từ ngày đón cháu về cháu trở nên ít nói hẳn, thỉnh thoảng lại ngồi ngẩn ngơ, có nhiều đêm còn gặp ác mộng phải tỉnh giấc đến năm sáu lần”. Chính vì lo lắng quá nên bà Mai đành đứa con đến bác sĩ tâm lý xin lời khuyên. Với trường hợp này, chuyên gia tâm lý Hoàng Anh, Trung tâm tư vấn tâm lý Hà Nội đã khuyên gia đình nên quan tâm đến con gái nhiều hơn nữa, tránh nói lại chuyện cũ, đồng thời động viên cháu giao lưu với môi trường bên ngoài nhiều hơn, nếu không cháu rất dễ mắc phải căn bệnh trầm cảm, như vậy thì vấn đề càng trở nên nghiêm trọng. Chuyên gia tâm sự “Điều quan trọng nhất vẫn là sự động viên, quan tâm kịp thời của bố mẹ và những người thân xung quanh các em. Chỉ có như vậy các em mới có nghị lực để vượt qua nỗi ám ảnh về những chuyện đã xảy ra”. “Có hàng nghìn lý do để các em nữ bỏ nhà ra đi. Và cuối cùng dù nó bắt nguồn từ nguyên nhân nào nhưng các em cũng luôn cần sự quan tâm và động viên sâu sắc từ bố mẹ và bạn bè mình. Vì vậy khi các em có dấu hiệu muốn bỏ nhà ra đi thì những người gần gũi nhất của em phải luôn luôn bám sát và nếu có cơ hội thì hãy phân tích cụ thể mọi tình huống để các em có thể hiểu được rằng việc dạt nhà ra ngoài là một việc làm bồng bột và vô cùng nguy hiểm", chuyên gia Thanh Tâm khuyến cáo. Đối với những em từng bỏ nhà ra đi thì người thân nên có thái độ dịu dàng khuyên bảo, tránh việc quát mắng, nạt nộ vì như thế sẽ càng khiến các em hoảng loạn hơn, sẽ rất dễ đến những tổn thương về tâm lý sau này. Thụy Anh