Số bánh mì patê này được công nhân mua tại tiệm bánh Hồng Phát ở phường Lái Thiêu vào tối 23/5 để ăn. Đang ăn thì phát hiện có dòi trong bánh mì, các công nhân này nôn ói, đau bụng, được công ty đưa đi cấp cứu ở Phòng khám đa khoa Thánh Tâm. Xác định ban đầu, 11 công nhân ngộ độc thực phẩm. Chiều 24/5, hầu hết bệnh nhân đã được xuất viện.

Dòi trong patê và cửa hàng đã bán cho công nhân số bánh mì patê này. Ảnh: N.T.

Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thị xã Thuận An đã phối hợp cùng Trung tâm Y tế Thuận An kiểm tra tiệm bánh Hồng Phát, phát hiện khay đựng patê có rất nhiều dòi đang bò lúc nhúc.

Chủ tiệm bánh tường trình, mỗi ngày ông mua khoảng 2 kg patê từ một mối hàng quen ở chợ Lái Thiêu để bán bánh mì. Trước khi xảy ra vụ ngộ độc, tiệm bánh của người đàn ông này đã bán hết 1,5 kg patê.

Theo biên bản của Công an thị xã Thuận An, tại thời điểm kiểm tra, tệm bánh Hồng Phát không cung cấp được hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình. Cơ sở này hoạt động từ tháng 2/2011 nhưng đến nay vẫn chưa có giấy phép kinh doanh cũng như giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trung tâm Y tế thị xã Thuận An đã lấy các mẫu patê, thịt lợn quay, chả lụa, thịt nguội… tại tiệm bánh Hồng Phát để kiểm tra.

Nguyệt Triều - Hoàng Lê