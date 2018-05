Bạn trai ghen tuông thái quá / Khổ vì vợ ghen tuông hoang tưởng

Vì yêu cô ấy nên tôi không màng đến chuyện cũ nhưng tính tôi lại hay ghen (tôi không nói với ai nhưng hay suy nghĩ), nên nhiều lúc làm cô ấy buồn. Vì thấy cô ấy là người rất tốt với tôi, với mọi người nên tôi quyết tâm giữ chắc mối tình này.

Lúc còn học cao đẳng, có một lần đi sinh nhật bạn, cô ấy uống nhiều nhưng chưa say. Lần đó lại rơi vào lúc chúng tôi đang giận nhau, cô ấy hôn môi (một cái) với một người con trai, sau đó thì không liên lạc nữa vì thấy có lỗi với tôi. Tôi không thấy buồn mà ngược lại, tôi thấy vui vì cô ấy không giấu và kể cho tôi, giải thích lý do. Tôi chấp nhận vì tôi cũng có lỗi nhiều, ít quan tâm như trước.

Nhưng vấn đề là đôi khi tôi nghĩ lại những chuyện cũ rồi thấy buồn và tôi không giấu được cảm xúc của mình. Tôi phải làm sao để chúng tôi yêu nhau vui vẻ mà không buồn phiền đến chuyện cũ nữa. (Anh Tài)

Chào bạn,

Ghen cũng chính là một thứ gia vị khiến tình yêu trở nên nhiều màu sắc và thú vị hơn. Thế nhưng, đây cũng là mối nguy hiểm đáng sợ đang “rình rập” chuyện tình của hai bạn. Rất nhiều người trong chúng ta cho rằng ghen mới là yêu hay ghen là bạn đồng hành của tình yêu.

Theo quan điểm của tôi, ghen sẽ thật sự làm cho tình yêu thăng hoa nếu như nó diễn ra trong đúng tình huống và mức độ có thể chấp nhận được. Chắc hẳn bạn cũng đã đọc nhiều bài báo xảy ra bao nhiêu rắc rối chỉ vì ghen tuông mù quáng. Nhẹ thì mất hết tình yêu, nặng hơn thì gây ra án mạng dẫn đến người chết, kẻ tù đày.

Như trường hợp của bạn, liệu bạn có quá trầm trọng hóa vấn đề lên khi chuyện này đã qua lâu rồi, như bạn cũng biết, khi các bạn có mâu thuẫn không giải quyết được, khiến cô ấy uống rượu và có hành vi hôn một người con trai khác và dừng lại ở đó. Bởi sau đấy cô ấy đã nhận thức được việc làm của mình là sai và đã xin lỗi bạn. Vậy, bạn thử nghĩ xem, việc cô ấy lỡ hôn người khác một cái trong lúc say có quá to tát so với tình cảm trong suốt thời gian dài các bạn dành cho nhau?

Ghen cũng như gia vị cho một món ăn, đừng làm cho nó trở nên quá ngọt hay quá mặn, chắc chắn bạn sẽ khó nuốt nổi. Trước khi cân nhắc lý trí xem mình có nên bộc lộ cảm xúc ghen hay không, bạn hãy tự hỏi bản thân mình trước, xem mình đã làm gì không phải với người yêu, mình để cô ấy phải có những hành động kia hay do tính cách cô ấy dễ dãi. Sau đó bạn mới có thể quyết định chính xác mình cần phải tiến tới hay dừng lại.

Bạn có hỏi: Làm thế nào để kiềm chế cảm xúc ghen tuông, mặc dù thỉnh thoảng lý trí vẫn không muốn nó xảy đến? Trước tiên bạn phải có quá trình “rèn luyện” bản thân như: Mỗi lần bạn có cảm giác ghen, bạn thử nghĩ xem, việc này có ảnh hưởng tới mối quan hệ của các bạn không? Có nên nghĩ mãi về những gì đã qua, lẽ ra bạn phải để tâm sức chăm sóc, xây dựng tình cảm hiện có? Cho nên thay vì dằn vặt cả hai vì một ảo ảnh sao tự bản thân không cố gắng sống vì nhau, để từ giờ phút này trở đi, hiện tại sẽ là duy nhất và là hiện thân của tương lai đấy bạn ạ.

Ghen cũng chính là một cách yêu nhưng không phải ai cũng đang yêu thương đúng cách. Thay vì luôn hoài nghi và thiếu niềm tin, hai bạn hãy học cách tin tưởng và dựa vào nhau để cùng loại bỏ “người thứ ba” vô hình này nhé.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Thu Hà

Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm