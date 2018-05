Khi bạn ra ngoài với một đứa trẻ lên ba, mọi thứ đều có thể xảy ra. Đó cũng là những gì mà chị Anna Strode, bà mẹ ba con người Australia gặp phải khi đưa các con đến một tiệm cà phê. Hai nhóc siêu quậy khiến cô không thể kiềm chế được mà hét lên với con.

Cạnh bàn của mẹ con Anna có một cặp vợ chồng già, đều ở độ tuổi 80, đã chứng kiến hết tình cảnh của Anna. Họ khuyên cô vài câu, nhưng ban đầu Anna vẫn còn ám ảnh về những stress của mình. Cô thậm chí lúc đó gần như đã hét lên: "Tôi không thể làm mẹ ngày hôm nay" với đôi vợ chồng già.

Ảnh: Littlethings.

Nhưng một phút sau đó, khi câu nói của những người từng trải thấm vào trong đầu Anna, ngay lập tức cô cảm thấy mọi mệt mỏi, căng thẳng đều tan biến hết. Câu nói có sức mạnh đến mức khiến Anna muốn được chia sẻ với tất cả người làm cha mẹ trên thế giới, theo Littlethings.

"They were the best days of our lives" (tạm dịch: Trẻ con là những ngày tháng tốt đẹp nhất trong cuộc đời của chúng ta).

Tôi nghe thấy một ông lão ngoài 80 tuổi thì thầm với vợ khi tôi cúi xuống nhặt cốc đồ uống con làm đổ ra sàn. Lúc đó tôi một mình xoay xở với việc Madi bám dính vì mệt, Lachie khóc lóc vì bị đổ cốc nước, còn Sammy thì chạy rầm rầm trong tiệm cà phê.

Ảnh: Littlethings.

Một phần trong tôi muốn cười nhưng nửa kia chỉ muốn sụp xuống và la lên: "Giúp tôi, tôi kiệt sức rồi và tôi không thể làm mẹ ngày hôm nay'.

Sau đó, tôi nghe thấy nó - 8 từ đã thay đổi mọi thứ: 'They were the best days of our lives'. Tôi quay lại và mỉm cười: 'Thật vậy không?'. Đôi vợ chồng lớn tuổi gật đầu với tôi và nói 'Bạn là người tốt nhất'.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy đột nhiên tôi cảm thấy không đau đớn hay bực bội nữa.

Tôi muốn dừng thời gian và bỏ khoảnh khắc này vào một cái chai vì tôi nhận ra một ngày nào đó các con tôi sẽ trưởng thành và không cần tôi nữa.

Ảnh: Littlethings.

Tôi chợt nghĩ rồi cũng có ngày tôi cùng Rhett (chồng Anna) ngồi ở một quán cafe nhìn các ông bố, bà mẹ trẻ với con và ước các con đừng lớn quá nhanh.

8 từ đó đã được lặp đi lặp lại trong đầu tôi kể từ khi tôi nghe họ nói 2 ngày trước. Nó thực sự là một sợi dây kéo tôi thoát khỏi rối rắm bao ngày qua.

Bạn cũng như tôi đều biết về những trận ăn vạ, việc phải thức dậy cả 100 lần mỗi đêm, nhà cửa lộn xộn, những món đồ rửa mãi không hết và liên tục kiệt sức... Một ngày nào đó chúng ta sẽ rất nhớ tất cả những điều này.

Chắc chắn, những ngày này rất khó khăn, chúng thử thách chúng ta nhưng tôi dám cá một triệu USD rằng đến một lúc nào đó, khoảng thời gian này sẽ trở thành những ngày đẹp tuyệt vời trong cuộc sống của bạn".

Bài viết xúc động của Anna nhanh chóng được lan truyền trên mạng. Đã có 6.000 lượt thích với gần 500 bình luận chỉ sau vài ngày đăng lên mạng.

Bảo Nhiên