Tôi tiết kiệm được nửa lương mỗi tháng sau một lần đi Nhật

Những mẹo nhỏ hằng ngày dưới đây có thể giúp bạn tiết kiệm được số tiền lớn mỗi năm:

Điều chỉnh điều hòa lên, xuống 3 độ

Ngày nào cũng để mức 27 độ C so với 30 độ C có thể khiến hóa đơn tiền điện hằng tháng khác biệt, theo U.S News Money

Giảm tốc độ khi lái xe

Lái xe từ tốn thực sự tiết kiệm cho bạn mỗi lần đổ xăng. Đi nhanh, phanh gấp sẽ khiến xe mau hết xăng và dễ hỏng hơn đi với vận tốc trung bình, đều đều.

Tắt vòi nước

Đây là nguyên tắc nên có ở mỗi gia đình, ngay từ khi trẻ còn bé. Tắt vòi nước khi đánh răng hay ngay sau khi tráng bát đĩa có thể tiết kiệm đáng kể. Viết một mẩu giấy nhớ ở bồn để nhắc chính mình và người khác tắt vòi nước khi không cần thiết.

Chỉ uống nước lọc

Chuyển sang chỉ uống nước lọc vào bữa ăn và bỏ uống nước ngọt, nước trái cây đóng chai trong ngày có thể tiết kiệm cho bạn vài chục nghìn mỗi ngày. Việc này không chỉ duy trì ví đầy mà còn tốt cho sức khỏe của bạn.

Tự pha cà phê

Mỗi ngày một ly cà phê 25.000 đồng thì một năm bạn tốn hơn 9.000.000 đồng cho khoản này. Không cần phải "cai" cà phê, chỉ cần tự pha uống bạn cũng tiết kiệm được một món.

Để thẻ ngân hàng ở nhà

Việc quẹt thẻ khiến bạn dễ dàng mua sắm. Để thẻ tín dụng hay thẻ thanh toán ở nhà là một thói quen tốt để tránh tiêu quá tay vào những thứ mình không cần. Hãy chỉ mang đủ số tiền cho những thứ bạn định tiêu trong ngày.

Tận dụng những cách giải trí miễn phí

Đi chơi trong công viên, tham gia các lễ hội âm nhạc, nghệ thuật và sự kiện thể thao cho cộng đồng... là những cách giải trí lành mạnh mà chẳng hề tốn kém. Thay vì tiêu tiền ở quán bar, nhà hàng, vào rạp chiếu phim mỗi cuối tuần, hãy xem thông tin trên báo chí, Facebook, nhóm hội để biết các sự kiện diễn ra gần bạn.

Bỏ qua dịch vụ chuyển hàng nhanh

Thật thích thú khi mua món đồ trên mạng được nhận ngay thay vì chờ đợi cả tuần nhưng hy sinh một chút lại có thể giúp bạn cắt được một khoản tiền. Trừ phi cần món đồ gấp, bạn nên chọn dịch vụ chuyển hàng tiết kiệm hay miễn phí dù thời gian nhận có thể chậm hơn chút. Nên tận dụng dịch vụ của các nhà bán lẻ ở gần nơi mình sống hay rủ bạn bè, đồng nghiệp mua chung để giảm phí giao hàng.

