Nếu chồng bạn từng rất ham "chuyện ấy" thì việc chàng bỗng dưng lạnh nhạt có thể khiến bạn hoang mang, lo lắng và thậm chí tổn thương. Dưới đây là tiết lộ của các chuyên gia về những bí mật liên quan tới sự suy giảm ham muốn của nam giới, giúp bạn hiểu được "nửa kia" hơn và biết nên làm gì khi chàng mất hứng.

Anh ấy mãn dục

Nghe có vẻ lạ nhưng nhiều chuyên gia sức khỏe cho biết, hiện tượng mãn kinh xảy ra với phụ nữ thì mãn dục cũng xảy ra với đàn ông. Tin tốt cho các quý ông là nó không đột ngột hay mạnh mẽ như những thay đổi ở cơ thể mà phụ nữ đôi khi phải đối mặt. Khi nam giới có tuổi, họ tự nhiên sẽ giảm nhẹ ham muốn, bác sĩ Jeanne O’Connell, giám đốc y khoa và nhà đồng sáng lập Viện thẩm mỹ Y khoa Sylvana ở Frederick, Maryland (Mỹ) cho biết.

Bạn có thể làm gì? Nhiều người thường viện tới các viên thuốc giúp cường dương nhưng việc vội vàng dùng thuốc này có thể không phải là cách tốt nhất. Điểm mấu chốt là bạn đừng tự đổ lỗi cho mình nếu chàng từng muốn xé tan váy áo khi vừa thấy bạn bước tới cửa mà giờ thậm chí chẳng nhận ra bạn đang mặc chiếc váy mới. Lý do có thể đơn giản là một vấn đề sinh học chứ không phải anh ấy không thấy hấp dẫn trước bạn nữa. Thay vì cố lờ đi, hãy trò chuyện với chồng về cảm xúc và nhu cầu tình dục của anh ấy cũng như của bạn.

Phim ảnh khiêu dâm

Đây là một chủ đề nhạy cảm giữa các nhà tâm lý học và chuyên gia trị liệu sex. Một số cho rằng phim sex có thể nhen lửa đam mê trong khi một số khác lại nghĩ nó có thể chia rẽ các đôi. Điều mà hầu hết các chuyên gia đều nhất trí là khi một người đàn ông ngày càng nghiện phim ảnh khiêu dâm thì việc này có thể phá hủy một mối quan hệ.

"Khi xem phim sex rất dễ nghiện", tiến sĩ Les Parrott, chuyên gia tâm lý tại Seattle (Mỹ), nói. Ông giải thích rằng những hóa chất thần kinh nhấn chìm não nam giới trong suốt quá trình xem phim sex (còn được các nhà tâm lý gọi là chất kích dục) có thể tạo ra một thứ như rượu cocktail trong cơ thể, có khả năng gây nghiện như nghiện cocain.

Vấn đề là gì? "Các nhà nghiên cứu thấy rằng phim ảnh khiêu dâm kích thích những mong đợi không thực tế về sex. Nó làm nam giới ít thỏa mãn hơn với bạn tình hay vợ", tiến sĩ Parrott nói.

Bạn nghi ngờ người đàn ông của mình tìm sự thỏa mãn tình dục từ các văn hóa phẩm khiêu dâm thay vì vợ? "Phụ nữ nên chú ý đến cảm giác này dựa trên linh tính và hãy tìm hiểu thêm", bác sĩ Parrott nói. Hãy tự hỏi: Có phải anh ấy đang dành nhiều thời gian một mình bên máy tính hơn không? Có phải anh ấy không còn quan tâm đến chuyện gần gũi như trước đây? Hãy lắng nghe linh tính mách bảo và có hành động.

Trong khi hôn nhân khó có thể hồi phục từ vết rạn vỡ do người chồng nghiện phim ảnh khiêu dâm mang tới, theo bác sĩ Parrott, bạn vẫn có cơ hội hàn gắn và giúp chồng thoát khỏi tình trạng này nhờ tới sự trợ giúp của chuyên gia nếu cần. "Người đàn ông cần hiểu vấn đề và thiết lập một ranh giới bảo vệ an toàn để ngăn mình 'tái nghiện' phim sex", bác sĩ nói.

Lượng nội tiết testosterone thấp

Theo ước tính, có tới 13,9 triệu nam giới Mỹ có testosterone thấp hay còn gọi là suy tuyến sinh dục và nó có thể là lý do chồng từ chối bạn hết đêm này sang đêm khác.

Bạn có thể nói thế nào nếu chồng gặp tình trạng này? Theo tiến sĩ Abraham Morgentaler, Trường y Harvard, đồng thời là một nhà tiết niệu học ở Trung tâm y tế Beth Israel Deaconess, Boston (Mỹ), ngoài ít ham muốn, các triệu chứng của testosterone thấp bao gồm, giảm sinh lực, ít hứng thú, mệt mỏi, cơ nhão và thậm chí rối loạn cương dương. Theo bác sĩ Morgentaler, có tới 97% nam giới có testosterone thấp cho biết họ bị tác động tiêu cực đến đời sống tình dục. May mắn là, tình trạng này có thể điều trị được.

Ít được vợ ôm, hôn

Bạn có hôn chồng khi ngủ dậy vào buổi sáng hay ôm anh ấy trước khi rời nhà đi làm? Tiến sĩ Raphael Darvish, bác sĩ ở Trung tâm y tế tại Los Angeles (Mỹ) cho biết, sự thiếu quan tâm đến sex của anh ấy có thể vì bạn ít thể hiện tình cảm với chàng. "Mất ham muốn ở nam giới thường ít do nguyên nhân bệnh lý và liên quan nhiều tới người phụ nữ của họ", bác sĩ Darvish nói. Không cảm thấy được khao khát và không hay ít có những đụng chạm thể chất có thể thực sự làm tổn hại đến mối quan hệ. Bạn có thể làm gì? Hãy bất ngờ ôm, hôn hay vuốt lưng chồng. Điều này có thể là điểm cộng cho niềm hạnh phúc của anh ấy và đời sống chăn gối của bạn.

Có vấn đề về sức khỏe

Mất hứng thú sex với nam giới đôi khi không chỉ là vấn đề trong phòng ngủ. Giảm ham muốn có thể là đầu mối cho những vấn đề về sức khỏe đáng ngại khác, theo tiến sĩ Phil Nguyen, một chuyên gia về rối loạn cương dương tại Trung tâm y tế ở Boston (Mỹ). "Cậu nhỏ có thể được coi là một dụng cụ đo sức khỏe tổng thể với đàn ông và nếu có trục trặc gì đó ở khu vực này, nó có thể là triệu chứng của vấn đề rộng hơn như tiểu đường, ung thư tiền liệt tuyến hay bệnh tim", ông nói.

Trong khi tình trạng mất ham muốn không phải lúc nào cũng có nghĩa là người đàn ông có vấn đề về sức khỏe, sẽ không hại gì khi nhắc nhở chàng cần đi khám bác sĩ để xác định chính xác tình trạng và có những tư vấn cụ thể.

Dị ứng

Sổ mũi, hắt hơi và ho... những biểu hiện của tình trạng dị ứng chẳng gợi tình chút nào. Một nghiên cứu mới do các bác sĩ tại Bệnh viện Cleveland (Mỹ) khẳng định, tiếng hắt hơi của chàng có thể làm hỏng đời sống chăn gối của bạn. Theo kết quả nghiên cứu này, có tới 83% những người bị dị ứng (do thời tiết hay nguyên nhân khác) bị suy giảm ham muốn và thỏa mãn tình dục. Lý do rất đơn giản: Sổ mũi và chảy nước mắt rõ ràng chẳng khiến bạn có hứng.

Vậy bạn có thể làm gì? Nếu tình trạng dị ứng của anh ấy xấu đi, cần đi khám bác sĩ để được kê đơn mới chữa bệnh và cải thiện cả đời sống phòng the.

Kinh tế

"Không phải tối nay, em yêu. Anh đang rối bời về khoản đầu tư cổ phiếu của chúng mình đây", có thể là câu nhiều bà vợ từng nghe. Sự lo lắng của chàng về vấn đề tài chính thực sự ảnh hưởng đến ham muốn của anh ấy? Đúng vậy, tiến sĩ Eric Plasker, tác giả cuốn sách The 100 Year Lifestyle khẳng định. “Những điều này cùng với sự căng thẳng quá mức thường làm mất ham muốn của họ, một cách tạm thời", ông nói.

Rõ ràng, bạn không thể xóa bỏ mối căng thẳng hay biến khoản đầu tư luôn xoay chuyển theo chiều hướng tích cực nhưng bạn có thể động viên anh ấy, chăm lo giúp chồng tăng cường sức khỏe cũng như ham muốn. Chẳng hạn, thay vì bữa tối và một bộ phim cho buổi hẹn đêm tới, hãy thử cùng nhau làm điều gì đó năng động hơn, bác sĩ Plasker đề nghị.

"Tập thể dục làm mọi người cảm thấy phấn chấn hơn và có thể tăng lượng endorphin trong cơ thể. Bạn cũng có thể làm cho anh ấy một bữa tối bổ dưỡng nhưng ít chất béo, dễ tiêu. Những người ăn quá no, dùng các thực phẩm giàu dầu mỡ hay thấy mệt mỏi và uể oải", bác sĩ nói thêm.

Thủ dâm quá mức

Đúng vậy, thủ dâm có thể là chuyện không dễ mang ra trò chuyện với chồng. Nếu anh ấy "tự sướng" quá nhiều thì điều đó có nghĩa là chàng sẽ ít quan tâm đến việc "yêu" bạn, theo bác sĩ Hilda Hutcherson, chuyên gia về sản phụ khoa và tác giả cuốn sách What Your Mother Never Told You About Sex nói. Lý do, nếu một người đàn ông dành quá nhiều thời gian để thủ dâm, anh ta có thể trở nên quen với mức độ kích thích tình dục mạnh mẽ hơn là khi quan hệ với đối tác. Điều này thậm chí có thể khiến anh ấy không còn thích thú khi làm "chuyện ấy" với bạn.

Bạn có thể làm gì? Trò chuyện về điều này. Đừng để những lo lắng, ấm ức trong lòng nhưng cũng đừng nặng lời trách móc anh ấy. Hãy tận dụng các thời điểm thích hợp và khích lệ chàng gần gũi bạn khi anh ấy có hứng.

